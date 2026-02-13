Saját játékosai „hazudtolták meg” Dárdait – a Debrecen ellen nyert először az Újpest a Szélesi érában

„Nem akarok zsákbamacskát árulni, idén ne essünk ki” – jelent meg egy interjúrészlet a közmédiában Dárdai Pállal az Újpest–DVSC napján. Való igaz, a lila-fehérek a Berlinből hazacsábított sportigazgató munkába állása óta még egyetlen mérkőzést sem tudtak nyerni az NB I-ben Szélesi Zoltán vezetőedzővel a kispadon.

A Ferencváros elleni tükörsima vereség után nem is úgy tűnt, hogy éppen a bajnoki címért harcoló, 2026-ban még veretlen Loki ellen szakadhat meg a sorozat.