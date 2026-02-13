Saját játékosai „hazudtolták meg” Dárdait – a Debrecen ellen nyert először az Újpest a Szélesi érában

„A legjobb, ami történhetett veletek” – fradista üzenet Újpestre, miután kiderült, a bennmaradás a cél
„Végre egy tökös, szókimondó ember.”
Az Újpest 2–1-es győzelmet aratott a bő fél órát emberhátrányban játszó Debrecen ellen az NB I 22. fordulójában, ezzel először nyert a csapat Dárdai Pál érájában. Ez történt az Újpest–DVSC-n.
„Nem akarok zsákbamacskát árulni, idén ne essünk ki” – jelent meg egy interjúrészlet a közmédiában Dárdai Pállal az Újpest–DVSC napján. Való igaz, a lila-fehérek a Berlinből hazacsábított sportigazgató munkába állása óta még egyetlen mérkőzést sem tudtak nyerni az NB I-ben Szélesi Zoltán vezetőedzővel a kispadon.
A Ferencváros elleni tükörsima vereség után nem is úgy tűnt, hogy éppen a bajnoki címért harcoló, 2026-ban még veretlen Loki ellen szakadhat meg a sorozat.
Ehhez képest már a 15. percben talpra ugorhatott a Szusza Ferenc Stadion nem túl nagy létszámú közönsége, amikor egy bal oldali beadást követően Matko fejelte a debreceniek kapujába évadbeli 12. gólját, 1–0.
Gyorsan jöhetett volna az egyenlítés Stronati szerencsétlen kezezése miatt, de Dzsudzsák Balázs a bal kapufa mellé rúgta a büntetőt – kívülről.
A szünet előtt kettőre nőhetett volna az újpestiek előnye, de Milan Tucic pár lépésről képtelen volt eltalálni az üres kaput.
Az 55. percben úgy tűnt, minden eldőlt: Szűcs Tamás kicsit elkésett a Fenyő Noah elleni szereléssel, amiért megkapta második sárga lapját, így emberhátrányba került a DVSC.
Gyorsan éltek is a lehetőséggel a hazaiak: egy szöglet utáni figura végén Matko érkezett teljesen egyedül a hosszú kapufánál a labdára, amit csak be kellett belsőznie, 2–0.
De aztán 10 emberrel is visszajött a meccsbe a Loki!
Youga gondolt egyet, és jó 30 méterről vette célba a kaput, a labda Stronatin megpattant, így Banai Dávidot becsapva a bal alsó sarokban kötött ki, 2–1.
A 88. percben Krajcsovics Ábel értékesítette szépen ziccerét az emberhátrányban is teljesen kitámadó Loki ellen, de a VAR – nem kis meglepetésre – les miatt érvénytelenítette a találatot. Gól így már nem született, így az elviekben a bennmaradásért harcoló Újpest 2–1-re győzte le a bajnoki címért is versenyben lévő Debrecent. A lila-fehérek ezzel máris felléptek a 8. helyre a tabellán.
NB I, 22. forduló
Újpest–DVSC 2–1 (1–0)
Gól: Matko (15., 64.), ill. Youga (67.)
Kiállítva: Szűcs Tamás (55.)
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert