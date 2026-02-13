Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
02. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Debrecen Újpest Dárdai Pál

Saját játékosai „hazudtolták meg” Dárdait – a Debrecen ellen nyert először az Újpest a Szélesi érában

2026. február 13. 21:59

Az Újpest 2–1-es győzelmet aratott a bő fél órát emberhátrányban játszó Debrecen ellen az NB I 22. fordulójában, ezzel először nyert a csapat Dárdai Pál érájában. Ez történt az Újpest–DVSC-n.

2026. február 13. 21:59
null

„Nem akarok zsákbamacskát árulni, idén ne essünk ki”jelent meg egy interjúrészlet a közmédiában Dárdai Pállal az Újpest–DVSC napján. Való igaz, a lila-fehérek a Berlinből hazacsábított sportigazgató munkába állása óta még egyetlen mérkőzést sem tudtak nyerni az NB I-ben Szélesi Zoltán vezetőedzővel a kispadon.

A Ferencváros elleni tükörsima vereség után nem is úgy tűnt, hogy éppen a bajnoki címért harcoló, 2026-ban még veretlen Loki ellen szakadhat meg a sorozat. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Rejtélyes hálószobai fénykép: az elemző szerint Magyar Péter magára húzta a bajt

Rejtélyes hálószobai fénykép: az elemző szerint Magyar Péter magára húzta a bajt
Tovább a cikkhezchevron

Újpest–DVSC: ez történt a mérkőzésen

Ehhez képest már a 15. percben talpra ugorhatott a Szusza Ferenc Stadion nem túl nagy létszámú közönsége, amikor egy bal oldali beadást követően Matko fejelte a debreceniek kapujába évadbeli 12. gólját, 1–0.

Ezt is ajánljuk a témában

Gyorsan jöhetett volna az egyenlítés Stronati szerencsétlen kezezése miatt, de Dzsudzsák Balázs a bal kapufa mellé rúgta a büntetőt – kívülről.

A szünet előtt kettőre nőhetett volna az újpestiek előnye, de Milan Tucic pár lépésről képtelen volt eltalálni az üres kaput.

Az 55. percben úgy tűnt, minden eldőlt: Szűcs Tamás kicsit elkésett a Fenyő Noah elleni szereléssel, amiért megkapta második sárga lapját, így emberhátrányba került a DVSC.

Gyorsan éltek is a lehetőséggel a hazaiak: egy szöglet utáni figura végén Matko érkezett teljesen egyedül a hosszú kapufánál a labdára, amit csak be kellett belsőznie, 2–0.

Újpest–DVSC
Újpest–DVSC: Szélesi Zoltán először ünnepelhetett győzelmet. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

De aztán 10 emberrel is visszajött a meccsbe a Loki!

Youga gondolt egyet, és jó 30 méterről vette célba a kaput, a labda Stronatin megpattant, így Banai Dávidot becsapva a bal alsó sarokban kötött ki, 2–1.

A 88. percben Krajcsovics Ábel értékesítette szépen ziccerét az emberhátrányban is teljesen kitámadó Loki ellen, de a VAR – nem kis meglepetésre – les miatt érvénytelenítette a találatot. Gól így már nem született, így az elviekben a bennmaradásért harcoló Újpest 2–1-re győzte le a bajnoki címért is versenyben lévő Debrecent. A lila-fehérek ezzel máris felléptek a 8. helyre a tabellán.

NB I, 22. forduló
Újpest–DVSC 2–1 (1–0)
Gól: Matko (15., 64.), ill. Youga (67.)
Kiállítva: Szűcs Tamás (55.) 

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!