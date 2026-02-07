„Az unokám pont tíz éves, még nem látott Újpest-győzelmet” – most sem

Így a korábban a német U21-es válogatottban szereplő futballista csak az öltözőben értesült arról, hogy már az első félidőben jelentős hátrányt szedett össze új klubja.

A 36. percben a népligetiek argentin védője, Mariano Gómez egy lecsorgó labdát vágott közelről a léc alá, majd a szünetet jelző sípszót megelőzően Osváth sokadik jó beadását Gavriel Kanikovszki amolyan lábteniszes mozdulattal juttatta a kapu jobb alsó sarkába, 3–0.

Ezen a ponton nyugodtan kijelenthettük: eldőlt a rangadó, amely tulajdonképpen csak a nevében volt az, a pályán osztálykülönbség mutatkozott a két gárda között.