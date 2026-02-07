Ft
FTC-Újpest Fradi Újpest Ferencváros FTC

„Az unokám pont tíz éves, még nem látott Újpest-győzelmet” – most sem

2026. február 07. 18:53

Egy félidő alatt elintézték az Újpestet az Üllői úton. Az FTC magabiztos játékkal, 3–0-ra nyerte meg a 246. bajnoki derbit és élre állt a labdarúgó NB I-ben.

2026. február 07. 18:53
null
Nagy Péter

„Az unokám pont tíz éves, még nem látott Újpest-győzelmet ellenünk” – jegyezte meg egy nagyapa a közösségi médiában a 246. bajnoki, összességében pedig a 303. derbi előtt. Való igaz, a IV. kerületieknek az elmúlt egy évtizedben nem sok sikerélmény jutott legnagyobb riválisukkal szemben: a címvédő FTC 2015 decemberében kapott ki legutóbb a lila-fehérektől a labdarúgó NB I-ben, azóta 22-szer győzött és hétszer döntetlent játszott. 

FTC–Újpest: csak a nevében volt rangadó

Nem sokat kellett várni az első helyzetre, amely a Ferencváros előtt adódott: a hat nap ezelőtt még a Paks mezét viselő Osváth Attila jobb oldali beadását a Fradi Európa-liga-keretébe bekerülő Abu Fani fejelte a bal alsó irányába, Banai Dávid azonban látványos vetődéssel szögletre tolta. A hazaiak már az első perctől kezdve nyomás alá helyezték az újpestieket, akiknek a bal oldala nagyon sebezhetőnek tűnt. És mit ad isten, éppen innen érkezett a vezető találatot megelőző gólpassz is: 

Abu Fani centerezését a télen igazolt Franko Kovacevic az ötösön belülről pofozta a hálóba a 10. percben, 1–0.

 A horvátnak a harmadik meccsén ez volt a második gólja.

A folytatásban ugyan kimerészkedett a sündisznóállásból a vendégcsapat, de igazán nagy veszélyt így sem tudott kialakítani. A lassan 36 éves Fiola Attila tűnt a legaktívabbnak a bal szélen, de a megkerülései, mögé futásai után sem tudta helyzetbe hozni a társait. A Frankfurtból kölcsönbe érkező Fenyő Noah elég sok labdát szórt el a középpályán, a bajokat pedig tetézte, hogy a Bundesligából szerződtetett Arne Carl Maiert bő félórát és sokadik ápolását követően sérülés miatt le kellett cserélni.

Így a korábban a német U21-es válogatottban szereplő futballista csak az öltözőben értesült arról, hogy már az első félidőben jelentős hátrányt szedett össze új klubja. 

A 36. percben a népligetiek argentin védője, Mariano Gómez egy lecsorgó labdát vágott közelről a léc alá, majd a szünetet jelző sípszót megelőzően Osváth sokadik jó beadását Gavriel Kanikovszki amolyan lábteniszes mozdulattal juttatta a kapu jobb alsó sarkába, 3–0.

Ezen a ponton nyugodtan kijelenthettük: eldőlt a rangadó, amely tulajdonképpen csak a nevében volt az, a pályán osztálykülönbség mutatkozott a két gárda között.

 

Majdnem egy órát kellett várni az első kaput eltaláló újpesti lövésre

A fenti megállapítás olyannyira igaz, hogy az első kaput eltaláló újpesti lövésre egészen az 52. percig kellett várni, de Gleofilo Vlijter próbálkozását könnyedén védte a január hónap legjobb ferencvárosi játékosának megválasztott Gróf Dávid. A túloldalon ráadásul ismét a zöld-fehérek jártak közelebb az újabb gólszerzéshez, de Abu Fani 20 méterről leadott életerős löketét Banai hárította. 

FTC, Újpest, derbi
Csak a nevében volt derbi: az FTC (zöld-fehér) egy félidő alatt elintézte az Újpestet 

A 69. percben szépíthetett volna az Újpest FC, ám

  • Horváth Krisztofer és 
  • Nejc Gradisar 

remek összjátékából nem sikerült megtörni a jeget, pedig nem a szlovén támadón múlott, sokkal inkább a magabiztos Grófon. 

A vendégtábor nem feledkeztek meg 20 esztendeje tragikusan fiatalon elhunyt néhai játékosukról, Bánka Kristófról, akinek a nevét a mérkőzés utolsó negyedórájában többször skandálták az újpesti drukkerek.

A második játékrészben érthető módon nem rángatta már az istrángot a Ferencvárosi Torna Club, amely meggyőző teljesítménnyel tartotta otthon a három pontot, és a győri ETO FC sorozatos botlásait kihasználva átvette a vezetést a Fizz Ligában.

A tabella:

1. Ferencvárosi TC 21 12 4 5 40–21 40 pont

2. ETO FC 21 11 7 3 42–21 40

3. Debreceni VSC 21 11 5 5 32–25 38

4. Paksi FC 21 10 6 5 41–29 36

5. Puskás Akadémia FC 20 9 4 7 26–25 31

6. Kisvárda Master Good 21 9 4 8 26–33 31

7. Zalaegerszegi TE FC 20 7 6 7 30–27 27

8. MTK Budapest 20 7 3 10 37–42 24

9. Újpest FC 21 6 5 10 28–37 23

10. Diósgyőri VTK 21 4 8 9 28–35 20

11. Nyíregyháza Spartacus FC 20 4 6 10 21–35 18

12. Kolorcity Kazincbarcika SC 21 4 2 15 20–41 14 

Fotók: MTI/Purger Tamás


 

hernadvolgyi-2
2026. február 07. 19:13
Jó meccs volt, lehetne több ilyen.
