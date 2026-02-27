„Megpróbáltak ezzel kinyírni” – hatalmas büntetést kapott a Fradi játékosa, de nem hagyják egyedül

„Nem könnyű egész nap böjtölni, majd ilyen szinten játszani” – ezért cserélték le a Fradi játékosát
Nem ivott és nem is evett.
Cebrail Makreckis súlyos büntetést kaphatott az UEFA-tól, de Robbie Keane nem hagyja őt egyedül, akár saját zsebből is fizet. Az FTC vezetőedzője a Ludogorec legyőzése után is emlékezetes beszédet tartott.
A Ferencváros csütörtök este 2–0-s győzelmet aratott a Ludogorec ellen, így bejutott az Európa-liga nyolcaddöntőjébe. Azóta már az is kiderült, hogy az FTC következő ellenfele a Braga lesz, ráadásul Portugáliában annyira nem örültek ennek, tartanak a Groupama Aréna hangulatától.
Ahogy azt már megszokhattuk tőle, a mérkőzés után Robbie Keane vezetőedző érzelmes beszédet tartott az öltözőben játékosainak, amiről ezúttal is videót osztott meg a klub hivatalos Facebook-oldalán.
Az ír tréner mostani beszéde azért is sikerült különlegesre, mert szót ejt benne egy 20 ezer eurós (mintegy 8 milliós forintos) pénzbírságról, és elsőre nem teljesen tiszta, hogy pontosan miről is lehet szó.
Te meg húszezer eurós büntetést kaptál. Ideadtad a pénzt, de kizárt, hogy te fizesd ki. Majd a klub rendezi, vagy én kifizetem. Nem érdemlitek meg, hogy fizetnetek kelljen. Megpróbáltak ezzel kinyírni téged, és megpróbálták kinyírni a csapatot is. De nem sikerült nekik. És tudjátok, mi mit tettünk? Megnyertük ezt a rohadt meccset!”
– magyarázza Keane a játékosoknak a videóban.
A csakfoci.hu úgy tudja, hogy Cebrail Makreckis ügyéről lehet szó. A Ferencváros védője még a bulgáriai első mérkőzés után tett obszcén mozdulatot a hazai keménymag felé, amit iszonyatosan felkapott a bolgár sajtó, és arról írtak, hogy büntetésre számíthat az UEFA-tól.
Az incidenst a meccs után a kamerák már nem rögzítették.
Arról persze már nem írtak a bolgár lapok, hogy a hazai részről gyakorlatilag érdektelenségbe fulladt párharc során a minimális létszámmal rendelkező Ludogorec B-közép nem is szurkolt a mérkőzésen. Végig csak a Fradi-tábor adta a hangulatot úgy, hogy egy része oda sem ért a találkozóra.
Tisztelet a fiataloknak!
Szóval a hazai szurkolókat egy dolog érdekelte:
a Fradi játékosainak hergelésre, a játékvezető minden egyes számukra hátrányos ítéletére adott negatív reakció, mindez saját csapatuk buzdítása helyett.
Mivel Makreckis korábban játszott Bulgáriában, vélhetően érthette is, mivel provokálják a magyar csapat játékosait, ezért reagálhatott ilyen hevesen.
Ettől persze a cselekedete még sportszerűtlen volt, de nem árt teljes egészében látni a történteket.
A csakfoci.hu információi szerint a bolgár nyomás eredményre vezetett, és az UEFA végül valóban fegyelmi eljárást indított az ügyben, amely pénzbüntetéssel zárult:
Makreckist 20 ezer euróra bírságolták, eltiltást azonban nem kapott – az eljárást a Ludogorec részéről kezdeményezték.
Robbie Keane tehát erre reagálhatott a mérkőzés után, és szavai alapján úgy tűnik, nem Makreckis fogja kifizetni azt a bizonyos büntetést.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt
***
