„Megpróbáltak ezzel kinyírni” – hatalmas büntetést kapott a Fradi játékosa, de nem hagyják egyedül

Mivel Makreckis korábban játszott Bulgáriában, vélhetően érthette is, mivel provokálják a magyar csapat játékosait, ezért reagálhatott ilyen hevesen.

Ettől persze a cselekedete még sportszerűtlen volt, de nem árt teljes egészében látni a történteket.

A csakfoci.hu információi szerint a bolgár nyomás eredményre vezetett, és az UEFA végül valóban fegyelmi eljárást indított az ügyben, amely pénzbüntetéssel zárult:

Makreckist 20 ezer euróra bírságolták, eltiltást azonban nem kapott – az eljárást a Ludogorec részéről kezdeményezték.

Robbie Keane tehát erre reagálhatott a mérkőzés után, és szavai alapján úgy tűnik, nem Makreckis fogja kifizetni azt a bizonyos büntetést.