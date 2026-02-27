Ft
Robbie Keane Cebrail Makreckis FTC

„Megpróbáltak ezzel kinyírni” – hatalmas büntetést kapott a Fradi játékosa, de nem hagyják egyedül

2026. február 27. 18:11

Cebrail Makreckis súlyos büntetést kaphatott az UEFA-tól, de Robbie Keane nem hagyja őt egyedül, akár saját zsebből is fizet. Az FTC vezetőedzője a Ludogorec legyőzése után is emlékezetes beszédet tartott.

2026. február 27. 18:11
A Ferencváros csütörtök este 2–0-s győzelmet aratott a Ludogorec ellen, így bejutott az Európa-liga nyolcaddöntőjébe. Azóta már az is kiderült, hogy az FTC következő ellenfele a Braga lesz, ráadásul Portugáliában annyira nem örültek ennek, tartanak a Groupama Aréna hangulatától.

Ahogy azt már megszokhattuk tőle, a mérkőzés után Robbie Keane vezetőedző érzelmes beszédet tartott az öltözőben játékosainak, amiről ezúttal is videót osztott meg a klub hivatalos Facebook-oldalán.

Az ír tréner mostani beszéde azért is sikerült különlegesre, mert szót ejt benne egy 20 ezer eurós (mintegy 8 milliós forintos) pénzbírságról, és elsőre nem teljesen tiszta, hogy pontosan miről is lehet szó.

Te meg húszezer eurós büntetést kaptál. Ideadtad a pénzt, de kizárt, hogy te fizesd ki. Majd a klub rendezi, vagy én kifizetem. Nem érdemlitek meg, hogy fizetnetek kelljen. Megpróbáltak ezzel kinyírni téged, és megpróbálták kinyírni a csapatot is. De nem sikerült nekik. És tudjátok, mi mit tettünk? Megnyertük ezt a rohadt meccset!”

 – magyarázza Keane a játékosoknak a videóban.

FTC
Mareckist az FTC nem hagyja magára. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Makreckist nem hagyja magára az FTC

A csakfoci.hu úgy tudja, hogy Cebrail Makreckis ügyéről lehet szó. A Ferencváros védője még a bulgáriai első mérkőzés után tett obszcén mozdulatot a hazai keménymag felé, amit iszonyatosan felkapott a bolgár sajtó, és arról írtak, hogy büntetésre számíthat az UEFA-tól.

Arról persze már nem írtak a bolgár lapok, hogy a hazai részről gyakorlatilag érdektelenségbe fulladt párharc során a minimális létszámmal rendelkező Ludogorec B-közép nem is szurkolt a mérkőzésen. Végig csak a Fradi-tábor adta a hangulatot úgy, hogy egy része oda sem ért a találkozóra.

Szóval a hazai szurkolókat egy dolog érdekelte: 

a Fradi játékosainak hergelésre, a játékvezető minden egyes számukra hátrányos ítéletére adott negatív reakció, mindez saját csapatuk buzdítása helyett.

Mivel Makreckis korábban játszott Bulgáriában, vélhetően érthette is, mivel provokálják a magyar csapat játékosait, ezért reagálhatott ilyen hevesen. 

Ettől persze a cselekedete még sportszerűtlen volt, de nem árt teljes egészében látni a történteket.

csakfoci.hu információi szerint a bolgár nyomás eredményre vezetett, és az UEFA végül valóban fegyelmi eljárást indított az ügyben, amely pénzbüntetéssel zárult: 

Makreckist 20 ezer euróra bírságolták, eltiltást azonban nem kapott – az eljárást a Ludogorec részéről kezdeményezték.

Robbie Keane tehát erre reagálhatott a mérkőzés után, és szavai alapján úgy tűnik, nem Makreckis fogja kifizetni azt a bizonyos büntetést.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

 

***

Összesen 3 komment

machet
2026. február 27. 19:23
Hát ez a Makreckis nem egy nagy agymunkás.
Válasz erre
1
0
Interista
2026. február 27. 18:55
Tehát ha a magyarokról van szó, akkor a provokáló ellent megtapsolják, a reagálót büntetik. Liberális demokrácia újabb szép bizonyítéka.
Válasz erre
2
0
Reszelő Aladár
2026. február 27. 18:27
Magyar stadionban a rendező csapat kapja a büntetést. Bolgár stadionban a játékos. Logikus. Miért ment oda és miért értette, amit kiabáltak neki.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!