Közleményt adott ki a BL-győztes magyar csapat: befejezi a kapitány

Visszavonul a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatának svéd kapitánya. Anna Lagerquisttel meghatározó játékosát veszíti el a Bajnokok Ligája címvédője.
Az évad végeztével befejezi aktív pályafutását a Győri Audi ETO KC csapatkapitánya, Anna Lagerquist – kezdődik a győriek közleménye. – Döntésével nemcsak a zöld-fehérek egyik meghatározó játékosa búcsúzik, hanem egy olyan vezéregyéniség is, aki rövid idő alatt teljesítményével, mentalitásával és példamutatásával egyaránt kivívta társai és a szurkolók elismerését.
A svéd válogatott beálló klub- és nemzetközi szinten is igen sikeres pályafutást tudhat maga mögött. A kiváló védőmunkájáról és csapatszelleméről ismert Anna Lagerquist 2024 őszén érkezett a Kisalföldre, rehabilitációját követően pedig stabilitást és karaktert adott a Győri Audi ETO KC hátsó alakzatának; játékintelligenciája, küzdőszelleme és profizmusa nemcsak a pályán, hanem az öltözőben is érezhető volt, példát mutatva fiatalabb társainak – írják a győriek.
Úgy döntöttem, hogy az idény végén visszavonulok, így ez lesz az utolsó évadom kézilabdázóként és ETO-mezben.
Nem volt könnyű döntés, mert nagyon élvezem, hogy itt lehetek és ezt a klubot képviselhetem. Ugyanakkor kíváncsian várom az életem következő fejezetét, ezért úgy érzem, most jött el számomra a megfelelő pillanat. Nem is lehetnék boldogabb és büszkébb, hogy ebben a klubban, ezekkel a lányokkal és a szurkolóink előtt fejezhetem be a pályafutásomat. Mindent meg fogok tenni azért, hogy a lehető legjobban zárjuk ezt az évet, elérjük a céljainkat, és együtt kiélvezzük az előttünk álló időszakot” – fogalmazott visszavonulása kapcsán Lagerquist.
A Győri ETO Kft. ügyvezetője, Fata Edina nemcsak kézilabdatudását méltatta, véleménye szerint a játékos személyisége is hiányozni fog.
„Anna érkezésekor pontosan tudtuk, milyen kvalitású játékost igazolunk, de emberileg talán még annál is többet kaptunk. A profizmusa, a vezetői jelenléte és a példamutató munkamorálja minden nap emelte a csapat színvonalát. Az ilyen karakterek adják egy nagy klub valódi tartását – fogalmazott a sportvezető. – Hálásak vagyunk Annának azért az elkötelezettségért és minőségért, amit az elmúlt másfél év során csapatunkban képviselt. Biztos vagyok benne, hogy a pályán kívül is ugyanolyan sikeres lesz, mint sportolóként, ugyanakkor még nem búcsúzom tőle, hiszen fontos feladatok várnak még ránk a következő hónapokban.”
Lagerquist a svéd válogatottal negyedik lett a 2020-as tokiói olimpián, illetve a 2023-as női kézilabda világbajnokságon, az ETO-val pedig eddig egy magyar bajnoki címnek és egy Bajnokok Ligája-győzelemnek volt részese.
