Közleményt adott ki a BL-győztes magyar csapat: befejezi a kapitány

Nem volt könnyű döntés, mert nagyon élvezem, hogy itt lehetek és ezt a klubot képviselhetem. Ugyanakkor kíváncsian várom az életem következő fejezetét, ezért úgy érzem, most jött el számomra a megfelelő pillanat. Nem is lehetnék boldogabb és büszkébb, hogy ebben a klubban, ezekkel a lányokkal és a szurkolóink előtt fejezhetem be a pályafutásomat. Mindent meg fogok tenni azért, hogy a lehető legjobban zárjuk ezt az évet, elérjük a céljainkat, és együtt kiélvezzük az előttünk álló időszakot” – fogalmazott visszavonulása kapcsán Lagerquist.

Anna Lagerquist visszavonul. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Anna Lagerquist személyisége is hiányozni fog Győrben

A Győri ETO Kft. ügyvezetője, Fata Edina nemcsak kézilabdatudását méltatta, véleménye szerint a játékos személyisége is hiányozni fog.

„Anna érkezésekor pontosan tudtuk, milyen kvalitású játékost igazolunk, de emberileg talán még annál is többet kaptunk. A profizmusa, a vezetői jelenléte és a példamutató munkamorálja minden nap emelte a csapat színvonalát. Az ilyen karakterek adják egy nagy klub valódi tartását – fogalmazott a sportvezető. – Hálásak vagyunk Annának azért az elkötelezettségért és minőségért, amit az elmúlt másfél év során csapatunkban képviselt. Biztos vagyok benne, hogy a pályán kívül is ugyanolyan sikeres lesz, mint sportolóként, ugyanakkor még nem búcsúzom tőle, hiszen fontos feladatok várnak még ránk a következő hónapokban.”