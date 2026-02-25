Vert seregként távoztak a románok Veszprémből – de ennek egy magyar nem örült

Orbán a Megafon Klubban: Magyarország annyi tartalékot felhalmozott, hogy a választásokig nem tudnak káoszt okozni az ukránok
Rosta Miklós négy gólja nem segített a Dinamo Bucuresti-en. A Veszprém magabiztos győzelmet aratott román ellenfele felett a Bajnokok Ligájában.
A Veszprém házigazdaként 35–28-ra legyőzte Rosta Miklós csapatát, a román Dinamo Bucuresti-et a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 12. fordulójában.
A magyar bajnoki címvédő keretéből Bjarki Már Elísson hiányzott. Az izlandi balszélső múlt csütörtökön a lengyel Kielce elleni BL-meccsen sérült meg, a sípcsontfejben csontzúzódás keletkezett, várhatóan négy hetet kell kihagynia. Az már korábban eldőlt, hogy a Veszprémnek pályára kell majd lépnie a rájátszás első fordulójában – a negyeddöntőbe jutásért –, a román csapat viszont nem juthat tovább a csoportkörből.
Branko Vujovics révén az első három gólt a Dinamo dobta (0–3), után viszont egy 7–1-es sorozattal fordított a házigazda. Az olimpiai bajnok francia duó – Nedim Remili és Hugo Descat – találatait követően már öt gól volt a különbség, és mivel az első félidő utolsó három találatát is a bakonyiak dobták, megnyugtató, 18–12-es vezetéssel mehettek a szünetre. A Veszprém remek védekezését bizonyítja, hogy héttel több kapura lövése volt, mint ellenfelének.
A második felvonásból még öt perc sem telt el, amikor a bukarestiek időt kértek, mert tovább nőtt a hátrányuk. A meccs háromnegyedénél már nyolc volt közte, a 35–28-as végeredmény pedig éppen Rosta találatával alakult ki.
A húsz lövést rontó hazaiaknál Hugo Descat kilenc góllal vette ki a részét a sikerből, négyen négy találattal zártak, Mikael Appelgrennek pedig 14 védése volt. A túloldalon Branko Vujovics öt, Calin Dedu és Rosta Miklós négy-négy gólt dobott, a volt veszprémi Vladimir Cupara pedig 11 lövést védett.
A két csapat tizedik egymás elleni tétmérkőzésén egy román siker és egy döntetlen mellett nyolcadszor győztek a bakonyiak.
A hat sikerrel és hat vereséggel álló Veszprém jövő csütörtökön a francia Nantes otthonában folytatja szereplését a BL csoportkörében.
Rosta Miklós a meccs után úgy fogalmazott, sportolói szempontból nagyon nehéz tét nélküli találkozón pályára lépni. A vendégek ennek ellenére próbáltak hajtani, nem akarták lazán kezelni a meccset, inkább igyekeztek formába lendülni a szezon hátralévő részére, hiszen Romániában a bajnoki címet és a kupagyőzelmet is meg akarják szerezni.
Szegediként mindig pikáns itt játszani, de legalább ennyire jó is itt kézilabdázni. Köszönöm szépen a szurkolóknak a fogadtatást, örültem a tapsnak. Jó érzés magyarként itt játszani!”
– fűzte hozzá.
Férfi kézilabda Bajnokok Ligája
Csoportkör, 12. forduló, A-csoport
One Veszprém HC–Dinamo Bucuresti (román) 35–28 (18–12)
Legjobb dobók: Descat 9, ill. Vujovics 5
Nyitókép: EHF
A mérkőzés összefoglalója
