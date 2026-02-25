Vert seregként távoztak a románok Veszprémből – de ennek egy magyar nem örült

Branko Vujovics révén az első három gólt a Dinamo dobta (0–3), után viszont egy 7–1-es sorozattal fordított a házigazda. Az olimpiai bajnok francia duó – Nedim Remili és Hugo Descat – találatait követően már öt gól volt a különbség, és mivel az első félidő utolsó három találatát is a bakonyiak dobták, megnyugtató, 18–12-es vezetéssel mehettek a szünetre. A Veszprém remek védekezését bizonyítja, hogy héttel több kapura lövése volt, mint ellenfelének.

A második felvonásból még öt perc sem telt el, amikor a bukarestiek időt kértek, mert tovább nőtt a hátrányuk. A meccs háromnegyedénél már nyolc volt közte, a 35–28-as végeredmény pedig éppen Rosta találatával alakult ki.