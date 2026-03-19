„Ezért jöttem Magyarországra” – a dán elárulta, hogy mivel nem elégedett

2026. március 19. 12:03

A Győri ETO győzelemmel felérő döntetlent harcolt ki a Népligetben. A Fradi bajnoki címéhez innentől csoda kellene.

null

A Ferencváros és a Győri ETO 28–28-as döntetlenre végzett egymással a női kézilabda NB I szerdai rangadóján. Jesper Jensen, a fővárosi együttes vezetőedzője a mérkőzés után elmondta, az eredménynek nem örül, annak viszont igen, ahogy csapata küzdött és játszott.

„Többé-kevésbé elégedettek lehetünk az eredménnyel, bár sokkal beljebb nem vagyunk az egy ponttal, hiszen ezzel esélyes, hogy az ETO megvédi a bajnoki címet. Az eredménnyel nem vagyok teljesen elégedett, de a játékosaim hozzáállásával és küzdőszellemével annál inkább” – mondta a dán szakember.

A Fradinak azért nem jó eredmény a döntetlen, mert így a vesztett pontok tekintetében megmaradt a kétpontos hátránya a győriekhez képest. Az idény végén pontegyenlőségnél az egymás elleni eredmények rangsorolnak, ami az ETO-nak kedvezne, mivel október 11-én hazai pályán 32–17-re legyőzte a fővárosiakat. 

A Győrnek tehát innentől az is belefér a bajnoki aranyéremhez, ha a legnehezebbnek ígérkező hátralévő mérkőzését, a Debrecen elleni idegenbeli összecsapását elveszíti, és azon kívül minden találkozóját megnyeri.

Jensen kitért arra a hangulatra is, ami a rangadó közben az Elek Gyula Arénában uralkodott.

Ez az, amiért készülünk és játszunk, ezért jöttem Magyarországra, hogy ilyen atmoszférában játsszak. A győriek is megtették, amit tudtak, a mi szurkolóink is fantasztikusak voltak, annak ellenére is, hogy döntetlent játszottunk, ünnepeltek minket. Erre büszke lehet az egész kézilabdás közösség is

– nyilatkozta a Ferencváros vezetőedzője az M4 Sportnak.

A győrieket irányító Per Johansson úgy véli, az első félidő fényében – melyet követően a hazaiak három góllal vezettek – ez a döntetlen felér egy győzelemmel. „Még nem dőlt el, nincs vége. Matematikailag sokkal jobb esélyünk van most már a bajnoki címre, de ezt nem lehet előre tudni, előre nem ünnepelhetünk” – jelentette ki.

FTC–Győri ETO 28–28 – a mérkőzés összefoglalója

A győriek legutóbb 2019 decemberében nyertek a Népligetben, azóta sorozatban öt ferencvárosi siker született a mostani döntetlen előtt. Az FTC immár 75 bajnoki óta veretlen hazai pályán.

A két csapat legközelebb másfél hónap múlva, a Magyar Kupa május 2–3-i négyes döntőjének első napján találkozik egymással Tatabányán. A győztes a másnapi fináléban a DVSC-vel vagy a Mosonmagyaróvárral csap össze.

