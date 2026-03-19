„Ezért jöttem Magyarországra” – a dán elárulta, hogy mivel nem elégedett

A Ferencváros és a Győri ETO 28–28-as döntetlenre végzett egymással a női kézilabda NB I szerdai rangadóján. Jesper Jensen, a fővárosi együttes vezetőedzője a mérkőzés után elmondta, az eredménynek nem örül, annak viszont igen, ahogy csapata küzdött és játszott.

„Többé-kevésbé elégedettek lehetünk az eredménnyel, bár sokkal beljebb nem vagyunk az egy ponttal, hiszen ezzel esélyes, hogy az ETO megvédi a bajnoki címet. Az eredménnyel nem vagyok teljesen elégedett, de a játékosaim hozzáállásával és küzdőszellemével annál inkább” – mondta a dán szakember.