Európa legnagyobb rangadóján megsemmisítő vereséget szenvedett a Fradi

A Győri ETO tizenöt gólos, 32–17-es győzelmet aratott hazai pályán a Ferencváros felett a női kézilabda-bajnokság szombati csúcsrangadóján.
„Ez Európa legnagyobb rangadója” – fogalmazott az M4 Sport kamerája előtt Jesper Jensen, a Ferencváros női kézilabdacsapatának vezetőedzője a Győri ETO elleni idegenbeli ütközetet megelőzően, amely annak ellenére is beillett a „bajnoki döntő” első felvonásának, hogy még csak az idény elején járunk. Az elmúlt években a Fradi hazai pályán és semleges helyszíneken a kupadöntőkben rendszerint megverte az ETO-t, Győrben azonban 2015 májusa óta nem tudott nyerni.
A mérkőzés első gólját több mint négy perc elteltével Vilde Ingstad révén a fővárosi együttes szerezte, de a hazaiak a következő akciójukból Helena Elver találatával rögtön egyenlítettek. Ezt követően a győriek átvették az irányítást, és feszes, agresszív védekezésükre alapozva a 14. percre elléptek három góllal (7–4). A vendégek két beállós és hét a hat elleni játékkal is kísérleteztek, de ezekkel sem tudták megbontani az ETO védelmét. A 22. percben már hat gól volt a két csapat közti különbség (12–6), ami a szünetig nem is változott (14–8).
A Ferencváros a második félidőre sem tudta rendezni a sorait,
a 42. percben már tíz gól volt a fővárosi zöld-fehérek hátránya (20–10).
Klujber Katrinék ekkorra már teljesen elveszítették minden önbizalmukat, amit az is mutatott, hogy kettős emberelőnyben kétszer is eladták a labdát. Az ETO ellenben sziporkázott, a védekezése semmit sem lazult az első játékrészhez képest, és a lerohanásokból szerzett góljaival valósággal ízekre szedte legnagyobb riválisát.
A győri kapuban Hatadou Sako 21 védéssel zárt (ez csaknem 57 százalékos hatékonyságot jelent),
több hétméterest is kivédett, Klujber egyik büntetőjét például úgy, hogy egy kézzel megfogta a labdát.
A vendégek a hajrában több becsületgólt is lőttek, de a kiütéses, már-már megalázó vereséget így sem tudták elkerülni, 15 gólos (32–17) zakóval távoztak az Audi Arénából, ezzel könnyen lehet, hogy le is mondhatnak a bajnoki címről.
Sako volt a fő különbség, fantasztikusan védett, és ez nagy stressz alá helyezett minket. Bepánikoltunk, amikor nem tudtunk gólokat szerezni. Jól kezdtük a meccset, jó döntéseket hoztunk, de utána magunk alatt ástuk a gödröt, és egyre nagyobbá vált a különbség játékban, bár akkora talán nem volt, mint az eredmény mutatja. Bármihez is nyúltunk, szinte semmivel sem jártunk sikerrel. Sako teljesen »kinyírt« minket, nem találtuk megoldást sem rá, sem a győri védekezésre. Szétcsúszott az összpontosításunk, a hatból nyolc gól lett, a nyolcból tíz, és így tovább. Amikor az eredményjelzőn ezt látod, akkor nehéz a küzdőszellemet hatvan percig fenntartani
– nyilatkozta a meccs után Jesper Jensen az M4 Sportnak.
Per Johansson, a Győri ETO vezetőedzője pályafutása egyik legszebb sikereként tekint erre a győzelemre, és azt mondta,
ezt a mérkőzést soha nem fogja elfelejteni.
NŐI KÉZILABDA NB I
Győri Audi ETO KC–FTC-Rail Cargo Hungaria 32–17 (14–8)
Legjobb dobók: Elver 8, Fodor 5, Housheer 5, ill. Simon P. 5, Malestein 3
Nyitókép: MTI / Krizsán Csaba
