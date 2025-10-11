Ft
Ft
18°C
9°C
Ft
Ft
18°C
9°C
10. 11.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 11.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
női kézilabda NB I FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabda Győri Audi ETO KC kézilabda

Európa legnagyobb rangadóján megsemmisítő vereséget szenvedett a Fradi

2025. október 11. 17:08

A Győri ETO tizenöt gólos, 32–17-es győzelmet aratott hazai pályán a Ferencváros felett a női kézilabda-bajnokság szombati csúcsrangadóján.

2025. október 11. 17:08
null

„Ez Európa legnagyobb rangadója” – fogalmazott az M4 Sport kamerája előtt Jesper Jensen, a Ferencváros női kézilabdacsapatának vezetőedzője a Győri ETO elleni idegenbeli ütközetet megelőzően, amely annak ellenére is beillett a „bajnoki döntő” első felvonásának, hogy még csak az idény elején járunk. Az elmúlt években a Fradi hazai pályán és semleges helyszíneken a kupadöntőkben rendszerint megverte az ETO-t, Győrben azonban 2015 májusa óta nem tudott nyerni.

Győr, Ferencváros, női kézilabda, Vilde Ingstad, Győri Audi ETO KC, FTC-Rail Cargo Hungaria, Fradi
Vilde Ingstad (a labdával) lőtte a Győr–Fradi rangadó első gólját (Fotó: MTI / Krizsán Csaba)

A mérkőzés első gólját több mint négy perc elteltével Vilde Ingstad révén a fővárosi együttes szerezte, de a hazaiak a következő akciójukból Helena Elver találatával rögtön egyenlítettek. Ezt követően a győriek átvették az irányítást, és feszes, agresszív védekezésükre alapozva a 14. percre elléptek három góllal (7–4). A vendégek két beállós és hét a hat elleni játékkal is kísérleteztek, de ezekkel sem tudták megbontani az ETO védelmét. A 22. percben már hat gól volt a két csapat közti különbség (12–6), ami a szünetig nem is változott (14–8).

A Ferencváros a második félidőre sem tudta rendezni a sorait, 

a 42. percben már tíz gól volt a fővárosi zöld-fehérek hátránya (20–10).

 

Klujber Katrinék ekkorra már teljesen elveszítették minden önbizalmukat, amit az is mutatott, hogy kettős emberelőnyben kétszer is eladták a labdát. Az ETO ellenben sziporkázott, a védekezése semmit sem lazult az első játékrészhez képest, és a lerohanásokból szerzett góljaival valósággal ízekre szedte legnagyobb riválisát. 

A győri kapuban Hatadou Sako 21 védéssel zárt (ez csaknem 57 százalékos hatékonyságot jelent),

több hétméterest is kivédett, Klujber egyik büntetőjét például úgy, hogy egy kézzel megfogta a labdát.

 

A vendégek a hajrában több becsületgólt is lőttek, de a kiütéses, már-már megalázó vereséget így sem tudták elkerülni, 15 gólos (32–17) zakóval távoztak az Audi Arénából, ezzel könnyen lehet, hogy le is mondhatnak a bajnoki címről.

Sako volt a fő különbség, fantasztikusan védett, és ez nagy stressz alá helyezett minket. Bepánikoltunk, amikor nem tudtunk gólokat szerezni. Jól kezdtük a meccset, jó döntéseket hoztunk, de utána magunk alatt ástuk a gödröt, és egyre nagyobbá vált a különbség játékban, bár akkora talán nem volt, mint az eredmény mutatja. Bármihez is nyúltunk, szinte semmivel sem jártunk sikerrel. Sako teljesen »kinyírt« minket, nem találtuk  megoldást sem rá, sem a győri védekezésre. Szétcsúszott az összpontosításunk, a hatból nyolc gól lett, a nyolcból tíz, és így tovább. Amikor az eredményjelzőn ezt látod, akkor nehéz a küzdőszellemet hatvan percig fenntartani

– nyilatkozta a meccs után Jesper Jensen az M4 Sportnak.

Per Johansson, a Győri ETO vezetőedzője pályafutása egyik legszebb sikereként tekint erre a győzelemre, és azt mondta, 

ezt a mérkőzést soha nem fogja elfelejteni.

Ezt is ajánljuk a témában

NŐI KÉZILABDA NB I
Győri Audi ETO KC–FTC-Rail Cargo Hungaria 32–17 (14–8)
Legjobb dobók: Elver 8, Fodor 5, Housheer 5, ill. Simon P. 5, Malestein 3

Nyitókép: MTI / Krizsán Csaba

A mérkőzés összefoglalója

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rugbista
2025. október 11. 18:03
A BL-ben sem remekeltek idén.
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. október 11. 17:30
A Fradi összeomlott. Profikból álló csapat ilyet nem engedhet meg magának. Ezen kéne dolgozniuk, se sebesen, mert a BL ben ez kizáró ok.
Válasz erre
1
0
vip era
2025. október 11. 17:25
Nagyon meglepne,ha az ETO nem nyerne meg idén mindent,amiben indul. Nincs gyenge pontjuk,talán csak kapus poszton lehetnek gondjaik,ha Sako esetleg megsérül.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!