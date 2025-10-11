Európa legnagyobb rangadóján megsemmisítő vereséget szenvedett a Fradi

„Ez Európa legnagyobb rangadója” – fogalmazott az M4 Sport kamerája előtt Jesper Jensen, a Ferencváros női kézilabdacsapatának vezetőedzője a Győri ETO elleni idegenbeli ütközetet megelőzően, amely annak ellenére is beillett a „bajnoki döntő” első felvonásának, hogy még csak az idény elején járunk. Az elmúlt években a Fradi hazai pályán és semleges helyszíneken a kupadöntőkben rendszerint megverte az ETO-t, Győrben azonban 2015 májusa óta nem tudott nyerni.

Vilde Ingstad (a labdával) lőtte a Győr–Fradi rangadó első gólját (Fotó: MTI / Krizsán Csaba)

A mérkőzés első gólját több mint négy perc elteltével Vilde Ingstad révén a fővárosi együttes szerezte, de a hazaiak a következő akciójukból Helena Elver találatával rögtön egyenlítettek. Ezt követően a győriek átvették az irányítást, és feszes, agresszív védekezésükre alapozva a 14. percre elléptek három góllal (7–4). A vendégek két beállós és hét a hat elleni játékkal is kísérleteztek, de ezekkel sem tudták megbontani az ETO védelmét. A 22. percben már hat gól volt a két csapat közti különbség (12–6), ami a szünetig nem is változott (14–8).

A Ferencváros a második félidőre sem tudta rendezni a sorait,