Magyarország ennél erősebb szövetségbe nem is kerülhetett volna – Von der Leyen hiába ígér milliárdokat

Az EU a Mercosur kereskedelmi megállapodás végső aláírása előtt áll, miközben Franciaország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ausztria és Magyarország továbbra is ellenzi azt – írja a Berliner Zeitung.

A tagországokat az sem hatotta meg, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke 45 milliárd euró előrehozott agrártámogatást ígért, ezzel csupán Olaszországot tudta meggyőzni.

Nagy István agrárminiszter világosan fogalmazott: „A gazdáknak igazuk van, hiszen Brüsszel eddigi intézkedései jelentős versenyhátrányt okoztak és jövőjüket, illetve megélhetésüket is veszélyeztetik”. Hangsúlyozta, hogy a Brüsszel és Ukrajna közötti szabadkereskedelmi megállapodás, az agrártámogatások tervezett csökkentése, valamint az EU–Mercosur egyezmény együtt az európai agrárium kivégzését jelentheti.