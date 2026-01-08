Ft
brüsszel magyarország franciaország Ursula von der Leyen eu ukrajna

Magyarország ennél erősebb szövetségbe nem is kerülhetett volna – Von der Leyen hiába ígér milliárdokat

2026. január 08. 10:06

Fél Európa hevesen ellenzi a Mercosur kereskedelmi megállapodást, amely a Brüsszel és Ukrajna közötti szabadkereskedelmi egyezménnyel és az agrártámogatások tervezett csökkentésével együtt óriási károkat okozna.

2026. január 08. 10:06
null

Az EU a Mercosur kereskedelmi megállapodás végső aláírása előtt áll, miközben Franciaország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ausztria és Magyarország továbbra is ellenzi azt – írja a Berliner Zeitung.

A tagországokat az sem hatotta meg, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke 45 milliárd euró előrehozott agrártámogatást ígért, ezzel csupán Olaszországot tudta meggyőzni.

Nagy István agrárminiszter világosan fogalmazott: „A gazdáknak igazuk van, hiszen Brüsszel eddigi intézkedései jelentős versenyhátrányt okoztak és jövőjüket, illetve megélhetésüket is veszélyeztetik”. Hangsúlyozta, hogy a Brüsszel és Ukrajna közötti szabadkereskedelmi megállapodás, az agrártámogatások tervezett csökkentése, valamint az EU–Mercosur egyezmény együtt az európai agrárium kivégzését jelentheti.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Diego Ravier

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

yalaelnok
2026. január 08. 10:26
Elképesztő demagógia a Mercosur egyezmény ellenzése. Az európai és magyar termelők termeljenek versenyképes agrártermékeket és ne az állami védelemért, támogatásért és előjogokért lobbizzanak! nagyon mérges vagyok.
falcatus-2
2026. január 08. 10:17 Szerkesztve
az eu -t tudaton vagy sem, de szétzilálják, vannak az eu-n kivül is, akik kint is, és kintről beépülve is profitálnak a kaotikus összetartásából vagy a széteséséből, szétveréséből is. Nekik secko/jedno.
