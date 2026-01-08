Magyarország ennél erősebb szövetségbe nem is kerülhetett volna – Von der Leyen hiába ígér milliárdokat

A nap, amikor a V4 újra összeáll: a tét óriási, ha kell, asztalt borítanak Brüsszelben
A visegrádi országok szerint a gazdák pénzét és megélhetését áldozná fel az uniós agrárpolitika.
Fél Európa hevesen ellenzi a Mercosur kereskedelmi megállapodást, amely a Brüsszel és Ukrajna közötti szabadkereskedelmi egyezménnyel és az agrártámogatások tervezett csökkentésével együtt óriási károkat okozna.
Az EU a Mercosur kereskedelmi megállapodás végső aláírása előtt áll, miközben Franciaország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ausztria és Magyarország továbbra is ellenzi azt – írja a Berliner Zeitung.
A tagországokat az sem hatotta meg, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke 45 milliárd euró előrehozott agrártámogatást ígért, ezzel csupán Olaszországot tudta meggyőzni.
Nagy István agrárminiszter világosan fogalmazott: „A gazdáknak igazuk van, hiszen Brüsszel eddigi intézkedései jelentős versenyhátrányt okoztak és jövőjüket, illetve megélhetésüket is veszélyeztetik”. Hangsúlyozta, hogy a Brüsszel és Ukrajna közötti szabadkereskedelmi megállapodás, az agrártámogatások tervezett csökkentése, valamint az EU–Mercosur egyezmény együtt az európai agrárium kivégzését jelentheti.
Nyitókép: AFP/Diego Ravier
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.