Magyarország ellen indított támadást Ukrajna, Zelenszkij ezt már nem tudja kimagyarázni

Zelenszkij és más ukrán politikusok ráadásul abból sem csinálnak titkot, hogy nyíltan beleavatkoznak az április 12-ei választásokba és azt várják, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt, alakíthasson „ukránbarát” kormányt.

Ezt pedig Kijev, Brüsszel és a Tisza úgy próbálja elérni, hogy elzárná az orosz kőolajtól és a földgáztól hazánkat, ezáltal durva üzemanyag- és gázáremelkedést előidézve.

Oroszország helyett Magyarország Ukrajna célpontja?

A Török Áramlat gázvezeték elleni újabb támadás jól jelzi, hogy Kijev a magyarországi és közép-európai gázellátást is megakadályozná annak érdekében, hogy politikai nyomás alá helyezze a térséget.