Kokárdákat elő: kezdődnek az ünnepi programok

Rendhagyó március 15.: íme a nemzeti ünnep meglepetésekkel teli programja
Szijjártó és Lázár is színpadra lép. Gőzerővel zajlik a készülődés.
Változatos programokkal várják a hétvégén az ünnepelni vágyókat szerte az országban. A Kossuth téri központi ünnepségre még meglepetést is ígérnek.
Március 15-e közeledtével előkerülnek a fiókokból a kokárdák, azok az apró, piros-fehér-zöld szalagokat, amelyek ilyenkor különleges jelentést kapnak.
„A kokárda egy csendes, mégis erős szimbólum: az összetartozásunké.
Amikor feltűzzük, nemcsak a múlt előtt tisztelgünk, hanem egymás felé is jelzünk, hogy ugyanannak a közösségnek a részei vagyunk, hogy fontos számunkra a közös történetünk és a közös jövőnk”
– olvasható Hankó Balázs miniszter közösségi oldalán.
A Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetője bejegyzésében hozzátette, hogy 1848 tavaszán a kokárda a bátorság és a szabadság jelképe lett. „Azoké az embereké, akik hittek abban, hogy az összefogás képes megváltoztatni a történelmet. Ma, amikor újra elkészítjük és feltűzzük, ennek az örökségnek adunk tovább életet. A kokárda emlékeztet bennünket arra, hogy a közösség ereje a legnagyobb erő. Arra, hogy a múltunk összeköt, és hogy a jövőt is csak együtt tudjuk építeni” – hangsúlyozta a tárcavezető.
Mivel idén március 15-e vasárnapra esik, ezért a legtöbb általános iskolában március 13-án, pénteken emlékeznek meg az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kitöréséről és annak hőseiről.
De már március 12-én, csütörtökön is akadtak ünnepi programok:
több rangos elismerést is átadtak a Belügyminisztériumban.
Pénteken pedig az említett iskolás ünnepségek mellett olyan programok várják az érdeklődőket, mint például a Fegyverre, fegyverre vérem! című szabadtéri kiállítás megnyitója, melyen beszédet mond Farkas Éva Erzsébet Makó város polgármester és Szikszai Zsuzsanna könyvtár és múzeum igazgatója.
Valamint Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata és Balmazújváros Város Önkormányzata is vármegyei szintű megemlékezést szervez az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére, ahol köszöntőt mond Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés elnöke; majd Papp Zsolt, a Versenyképes Járások Program koordinációs megbízottja osztja meg ünnepi gondolatait.
Sőt, már Békés vármegyében is kezdetét veszik az ünnepi programok: az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést tart a vármegyei közgyűlés. Köszöntőt mond Herczeg Tamás, a Békéscsabai Jókai Színház igazgatója. Ünnepi beszédet mond Molnár Sándor, a vármegyei közgyűlés elnöke. Pohárköszöntőt mond Takács Árpád főispán.
Március 15-én 60 ezer kilométer megtételével együtt ünnepel a Kárpát-medence középiskolás ifjúsága – olvasható a Rákóczi Szövetség közleményében.
Tájékoztatásuk szerint a nemzeti ünnepen a szövetség diákutaztatási programja keretében
122 Kárpát-medencei középiskola, több mint ötezer diákja utazik legalább egy országhatár átlépésével egy másik magyar iskola közösségéhez ünnepelni és emlékezni.
Magyarországról 88, Erdélyből 16, Felvidékről és Vajdaságból 9-9 középiskolás csoport indul útra a nemzeti ünnepen.
Jellemzően napos idő várható a hétvégén, a hőmérséklet csúcsértéke megközelíti a 20 Celsius-fokot. Vasárnap,
a március 15-ei nemzeti ünnepen 15 és 20 fok közé melegszik fel a levegő,
eső csak Nyugat-Magyarországon lehet – derült ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.
Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban jellemzően 0 és plusz 8 fok között alakul a hőmérséklet, délután 15-20 fok lesz. Ez pedig kedvez a szabatéri programoknak, legyen az a már most minden idők legnagyobbjaként emlegetett Békemenet vagy egy családi program a Várban.
A Budavári Palotanegyedben vasárnap reggel kilenctől este nyolcig lovas huszárok vágtatnak, citera szól a szabadságharc dalairól, és foszlós kalácsot is dagaszthatnak a gyerekek és a felnőttek egyaránt – írták a szervezők. A részletes programot ITT olvashatja.
Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár közösségi oldalán osztotta meg a március 15-i központi ünnepség programját, melyet idén a Békemenet résztvevőivel közösen ünnepelnek majd. Sőt, még meglepetés is várható.
A bejegyzéséből kiderült, a Himnuszt a nyíregyházi Cantemus Kórus előadásában csendül fel, ezután Varga Csanád előadásában hallhatjuk Petőfi Sándor Csatadal című költeményét.
A Tolcsvay László által megzenésített Nemzeti dalt Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Curtis, Pápai Joci és Takáts Tamás adja elő.
Az előadásokat beszédek követik. Színpadra lép majd Szijjártó Péter külügy- és Lázár János építési és közlekedési miniszter. A program csúcspontja pedig Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszéde lesz.
A Mandiner március 15-én, 10:15-től élőben közvetíti a Békemenetet! Az ország legnagyobb civil megmozdulása most is a béke és az összefogás erejét hirdeti Budapest utcáin. Tartsanak velünk, hogy ne maradjanak le a nemzet jövőjét meghatározó pillanatokról és a közös kiállás felemelő hangulatáról!