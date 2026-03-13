Ft
vármegyei közgyűlés program Békemenet nemzeti ünnep kokárda meglepetés Orbán Viktor ünnepség beszéd

Kokárdákat elő: kezdődnek az ünnepi programok

2026. március 13. 08:27

Változatos programokkal várják a hétvégén az ünnepelni vágyókat szerte az országban. A Kossuth téri központi ünnepségre még meglepetést is ígérnek.

2026. március 13. 08:27
null

Március 15-e közeledtével előkerülnek a fiókokból a kokárdák, azok az apró, piros-fehér-zöld szalagokat, amelyek ilyenkor különleges jelentést kapnak. 

„A kokárda egy csendes, mégis erős szimbólum: az összetartozásunké. 

Amikor feltűzzük, nemcsak a múlt előtt tisztelgünk, hanem egymás felé is jelzünk, hogy ugyanannak a közösségnek a részei vagyunk, hogy fontos számunkra a közös történetünk és a közös jövőnk”

– olvasható Hankó Balázs miniszter közösségi oldalán.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetője bejegyzésében hozzátette, hogy 1848 tavaszán a kokárda a bátorság és a szabadság jelképe lett. „Azoké az embereké, akik hittek abban, hogy az összefogás képes megváltoztatni a történelmet. Ma, amikor újra elkészítjük és feltűzzük, ennek az örökségnek adunk tovább életet. A kokárda emlékeztet bennünket arra, hogy a közösség ereje a legnagyobb erő. Arra, hogy a múltunk összeköt, és hogy a jövőt is csak együtt tudjuk építeni” – hangsúlyozta a tárcavezető.

Már pénteken kezdetét veszik a programok

Mivel idén március 15-e vasárnapra esik, ezért a legtöbb általános iskolában március 13-án, pénteken emlékeznek meg az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kitöréséről és annak hőseiről.

De már március 12-én, csütörtökön is akadtak ünnepi programok: 

több rangos elismerést is átadtak a Belügyminisztériumban.

Pénteken pedig az említett iskolás ünnepségek mellett olyan programok várják az érdeklődőket, mint például a Fegyverre, fegyverre vérem! című szabadtéri kiállítás megnyitója, melyen beszédet mond Farkas Éva Erzsébet Makó város polgármester és Szikszai Zsuzsanna könyvtár és múzeum igazgatója.

Valamint Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata és Balmazújváros Város Önkormányzata  is vármegyei szintű megemlékezést szervez az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére, ahol köszöntőt mond Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés elnöke; majd Papp Zsolt, a Versenyképes Járások Program koordinációs megbízottja osztja meg ünnepi gondolatait.

Sőt, már Békés vármegyében is kezdetét veszik az ünnepi programok: az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést tart a vármegyei közgyűlés. Köszöntőt mond Herczeg Tamás, a Békéscsabai Jókai Színház igazgatója. Ünnepi beszédet mond Molnár Sándor, a vármegyei közgyűlés elnöke. Pohárköszöntőt mond Takács Árpád főispán.

Ünnep határok nélkül

Március 15-én 60 ezer kilométer megtételével együtt ünnepel a Kárpát-medence középiskolás ifjúsága – olvasható a Rákóczi Szövetség közleményében.

Tájékoztatásuk szerint a nemzeti ünnepen a szövetség diákutaztatási programja keretében 

122 Kárpát-medencei középiskola, több mint ötezer diákja utazik legalább egy országhatár átlépésével egy másik magyar iskola közösségéhez ünnepelni és emlékezni.

Magyarországról 88, Erdélyből 16, Felvidékről és Vajdaságból 9-9 középiskolás csoport indul útra a nemzeti ünnepen.

Igazi tavaszi idő vár ránk

Jellemzően napos idő várható a hétvégén, a hőmérséklet csúcsértéke megközelíti a 20 Celsius-fokot. Vasárnap, 

a március 15-ei nemzeti ünnepen 15 és 20 fok közé melegszik fel a levegő, 

eső csak Nyugat-Magyarországon lehet – derült ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban jellemzően 0 és plusz 8 fok között alakul a hőmérséklet, délután 15-20 fok lesz. Ez pedig kedvez a szabatéri programoknak, legyen az a már most minden idők legnagyobbjaként emlegetett Békemenet vagy egy családi program a Várban.

A Budavári Palotanegyedben vasárnap reggel kilenctől este nyolcig lovas huszárok vágtatnak, citera szól a szabadságharc dalairól, és foszlós kalácsot is dagaszthatnak a gyerekek és a felnőttek egyaránt – írták a szervezők. A részletes programot ITT olvashatja.

Itt a Kossuth téri ünnepség programja

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár közösségi oldalán osztotta meg a március 15-i központi ünnepség programját, melyet idén a Békemenet résztvevőivel közösen ünnepelnek majd. Sőt, még meglepetés is várható.

A bejegyzéséből kiderült, a Himnuszt a nyíregyházi Cantemus Kórus előadásában csendül fel, ezután Varga Csanád előadásában hallhatjuk Petőfi Sándor Csatadal című költeményét.

A Tolcsvay László által megzenésített Nemzeti dalt Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Curtis, Pápai Joci és Takáts Tamás adja elő.

Az előadásokat beszédek követik. Színpadra lép majd Szijjártó Péter külügy- és Lázár János építési és közlekedési miniszter. A program csúcspontja pedig Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszéde lesz.
 

Fotó: Hankó Balázs Facebook-oldala

