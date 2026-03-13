Kokárdákat elő: kezdődnek az ünnepi programok

A Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetője bejegyzésében hozzátette, hogy 1848 tavaszán a kokárda a bátorság és a szabadság jelképe lett. „Azoké az embereké, akik hittek abban, hogy az összefogás képes megváltoztatni a történelmet. Ma, amikor újra elkészítjük és feltűzzük, ennek az örökségnek adunk tovább életet. A kokárda emlékeztet bennünket arra, hogy a közösség ereje a legnagyobb erő. Arra, hogy a múltunk összeköt, és hogy a jövőt is csak együtt tudjuk építeni” – hangsúlyozta a tárcavezető.

Már pénteken kezdetét veszik a programok

Mivel idén március 15-e vasárnapra esik, ezért a legtöbb általános iskolában március 13-án, pénteken emlékeznek meg az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kitöréséről és annak hőseiről.

De már március 12-én, csütörtökön is akadtak ünnepi programok: