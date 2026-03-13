A lengyel elnök odavágott: nem kér a brutális uniós hitelből történő fegyverkezésből

A lengyelek eddig bírták, betelt a pohár: ukránokat toloncolnak ki
Országos hatósági razziát tartottak.
Úgy megvétózta Tusk héja-álmait, hogy a lengyel kormányfő csak úgy füstölög.
Karol Nawrocki lengyel elnök csütörtök este bejelentette, hogy megvétózza azt a kormányzati törvényjavaslatot, amely meghatározza, hogyan költse el Lengyelország a SAFE néven ismert, fegyvervásárlásra szánt 43,7 milliárd eurós keretét – közölte a Politico. Beszédében Nawrocki megismételte azokat az érveket, amelyeket hetek óta a SAFE ellen hangoztatott, azt állítva, hogy a Security Action for Europe kölcsönök hosszú távú adóssággal terhelnék Lengyelországot, és árfolyamkockázatoknak tennék ki az országot. Az elnök azt is állította:
a kölcsön lehetővé teszi Brüsszel számára, hogy politikai feltételeket szabjon Lengyelország védelmi finanszírozásához,
és aránytalanul előnyös lenne a külföldi fegyvergyártóknak.
„A SAFE egy olyan mechanizmus, amelynek keretében Brüsszel az úgynevezett feltételesség elve révén önkényesen felfüggesztheti a finanszírozást, miközben Lengyelországnak továbbra is folytatnia kellene az adósság visszafizetését. Ezért kell világosan kimondani: A feltételekhez kötött biztonság nem biztonság. Lengyelország biztonsága nem függhet máshol hozott döntésektől” – jelentette ki Nawrocki. „Úgy döntöttem, hogy nem írom alá azt a törvényt, amely lehetővé tenné Lengyelország számára, hogy SAFE kölcsönt vegyen fel. Soha nem fogok olyan jogszabályt aláírni, amely sérti szuverenitásunkat, függetlenségünket, valamint gazdasági és katonai biztonságunkat.”
Donald Tusk miniszterelnök kormánya nem rendelkezik a szükséges többséggel az ország parlamentjében a vétó felülbírálásához.
A patthelyzet elkerülhetetlenül fokozódik a Tusk és az elnök közötti konfliktusban – írja a Politico.
Nawrocki, akárcsak az őt támogató jobboldali ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt, szkepticizmussal tekint Brüsszelre, ellentétben az EU-párti Tusk-kormányzattal. Lengyelország az egyetlen ország, ahol a SAFE politikai kérdéssé vált. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke decemberben azt mondta, hogy az uniós országok már felhasználták a SAFE-től kapott 150 milliárd eurót, és még többet követelnek.
„Az elnök elvesztette a lehetőséget, hogy hazafiként viselkedjen. Szégyen!”
– közölte Tusk röviddel azután, hogy Nawrocki bejelentette döntését. A miniszterelnök azt mondta, hogy a kormány péntek reggel rendkívüli ülést tart az ügyben.
Radosław Sikorski külügyminiszter a döntés előtt kijelentette: „Ha az elnök megvétózza a SAFE-et, és mi mégis végrehajtjuk... azt fogom javasolni, hogy minden puskára, tankra, fegyverre, drónra és drónellenes eszközre helyezzenek el egy táblát a következő felirattal: »Kedves lengyel hadsereg katonája, Nawrocki [elnök] nem akarta ezt adni önnek.«”
A SAFE EU-program alacsony kamatozású, hosszú lejáratú hiteleket biztosít, 10 éves tőketörlesztési türelmi idővel.
Lengyelország idén GDP-jének 4,8 százalékát tervezi védelemre fordítani.
nyitóképen: Donald Tusk kormányfő (Wojtek RADWANSKI / AFP)