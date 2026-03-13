Ft
Bejelentették a szerbek: szuperszonikus ballisztikus rakétákat vásárolnak

2026. március 13. 08:08

Rendkívül drága rakétákról van szó – közölte Aleksandar Vučić elnök.

2026. március 13. 08:08
Szerbia Kínától vásárolt CM-400 típusú szuperszonikus ballisztikus rakétákat – erősítette meg Aleksandar Vučić szerb elnök a belgrádi közszolgálati televízióban (RTS) csütörtök este.

Az államfő közölte, Szerbia jelentős számú rakétával rendelkezik, „és még többet is be fogunk szerezni.” Hozzátette: a szerb hadsereg sikeresen integrálta a kínai rakétákat az ország által használt orosz gyártmányú MiG-29 vadászgépekre.

Aleksandar Vučić arra reagált, hogy néhány nappal ezelőtt egy katonai témájú szakfórumon fényképek jelentek meg a szerb hadsereg tulajdonában lévő harci repülőgépekről. A beszámolók szerint az egyik repülőgép egy kínai gyártmányú, nagy hatótávolságú CM-400 levegő-föld rakétával volt felszerelve, míg egy másik gép LS-6 típusú, szintén kínai gyártású légibombát hordozott.

A szerb elnök nem közölte, mennyibe kerültek a kínai rakéták. 

„Rendkívül drága rakétákról van szó. Mi kaptunk egy kisebb kedvezményt”

– fogalmazott. Hozzátette: a fegyverek hatótávolsága 200 és 400 kilométer között van, és nagy romboló erejű eszközökről van szó.

Andrej Plenković horvát miniszterelnök már a sajtóban korábban megjelent találgatásokra reagálva csütörtökön azt mondta, egyeztetni fog az ország NATO-szövetségeseivel a szerb hadi felszerelésről, ugyanakkor hozzátette: nem számít arra, hogy Szerbia a szomszédai ellen használná fel ezeket a fegyvereket.

A horvát kormányfő kijelentésére reagálva Aleksandar Vučić azt mondta: 

„nem Zágráb fogja eldönteni, hogy Szerbia milyen fegyverekkel rendelkezzen.”

Mint mondta, aggodalomra ad okot Pristina, Tirana és Zágráb szövetsége, ezért Szerbiának is erősnek kell lennie. „Mi nem támadhatjuk meg a NATO-országokat, Albánia és Horvátország is NATO-tag, és nem is akarjuk őket megtámadni. Úgy gondolom azonban, hogy nekik ez az egyetlen szándékuk, csak a megfelelő pillanatra várnak. Szerbiának elegendő elrettentő ereje van ellenük” – fogalmazott a szerb elnök.

Horvátország, Albánia és Koszovó 2025 márciusában írt alá védelmi és biztonsági együttműködési megállapodást, amit Szerbia az ország biztonságát fenyegető lépésként értékelt.

(MTI)

Nyitókép: MEHMET ALI OZCAN / ANADOLU / Anadolu via AFP

 

