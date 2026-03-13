Bejelentették a szerbek: szuperszonikus ballisztikus rakétákat vásárolnak

Aleksandar Vučić arra reagált, hogy néhány nappal ezelőtt egy katonai témájú szakfórumon fényképek jelentek meg a szerb hadsereg tulajdonában lévő harci repülőgépekről. A beszámolók szerint az egyik repülőgép egy kínai gyártmányú, nagy hatótávolságú CM-400 levegő-föld rakétával volt felszerelve, míg egy másik gép LS-6 típusú, szintén kínai gyártású légibombát hordozott.

A szerb elnök nem közölte, mennyibe kerültek a kínai rakéták.