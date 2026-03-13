Erre nincsenek szavak: így röhög Ruszin-Szendi Romulusz az olajblokádon (VIDEÓ)

Azonban érdemi válaszok helyett gúnyos röhögés és fenyegető fellépés volt a reakció.

Munkatársunk azon kérdésére, hogy van-e kapcsolata Ukrajnával, a Zelenszkij-adminisztrációval a volt vezérkari főnök pusztán annyit tudott csak mondani, hogy „őrület”.

Földesen egyébként stábunk kameráját is megrongálták a „békés” aktivisták, és a rendőröket is ráhívták Móna Márkékra.