Erre nincsenek szavak: így röhög Ruszin-Szendi Romulusz az olajblokádon (VIDEÓ)

2026. március 13. 08:38

A „békés” tiszás aktivisták megrongálták stábunk kameráját és még rendőrt is hívtak Móna Márkékra.

2026. március 13. 08:38
null

Hajdú-Bihar vármegyében, Földesen járt a Mandiner stábja, ahol Magyar Péter szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz lakossági fórumot tartott. 

A térség tiszás képviselőjelöltjét arról próbálta riporterünk, Móna Márk kérdezni, hogy mit gondol az Orbán Viktort és családját ért nyílt ukrán fenyegetésről, valamint a Barátság kőolajvezeték leállításáról. 

Azonban érdemi válaszok helyett gúnyos röhögés és fenyegető fellépés volt a reakció.

Munkatársunk azon kérdésére, hogy van-e kapcsolata Ukrajnával, a Zelenszkij-adminisztrációval a volt vezérkari főnök pusztán annyit tudott csak mondani, hogy „őrület”.

Földesen egyébként stábunk kameráját is megrongálták a „békés” aktivisták, és a rendőröket is ráhívták Móna Márkékra.

Ruszin-Szendi Romulusz döbbenetes reakcióját itt nézheti meg:

A teljes összeállítást pedig alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

