Erre nincsenek szavak: így röhög Ruszin-Szendi Romulusz az olajblokádon (VIDEÓ)

Ruszin-Szendi Romulusz nem mossa le magáról a kötcsei garázdaság ügyét: ismét kihallgatta a rendőrség a Tisza Párt tagját
Döntés legkorábban március elején várható, amikor kiderül, lesz-e vádemelés a honvédelmi szakértő ellen.
A „békés” tiszás aktivisták megrongálták stábunk kameráját és még rendőrt is hívtak Móna Márkékra.
Hajdú-Bihar vármegyében, Földesen járt a Mandiner stábja, ahol Magyar Péter szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz lakossági fórumot tartott.
A térség tiszás képviselőjelöltjét arról próbálta riporterünk, Móna Márk kérdezni, hogy mit gondol az Orbán Viktort és családját ért nyílt ukrán fenyegetésről, valamint a Barátság kőolajvezeték leállításáról.
Azonban érdemi válaszok helyett gúnyos röhögés és fenyegető fellépés volt a reakció.
Munkatársunk azon kérdésére, hogy van-e kapcsolata Ukrajnával, a Zelenszkij-adminisztrációval a volt vezérkari főnök pusztán annyit tudott csak mondani, hogy „őrület”.
Földesen egyébként stábunk kameráját is megrongálták a „békés” aktivisták, és a rendőröket is ráhívták Móna Márkékra.
Ruszin-Szendi Romulusz döbbenetes reakcióját itt nézheti meg:
A teljes összeállítást pedig alább tekintheti meg:
