03. 13.
péntek
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt Magyar Péter Barátság kőolajvezeték ukrajna

Kiröhögte Ruszin-Szendi, hogy veszélyezteti Zelenszkij Magyarország energiabiztonságát (VIDEÓ)

2026. március 13. 07:00

Lakossági fórumot tartott Ruszin-Szendi Romulusz. A Mandiner stábja az esemény előtt megpróbálta szóra bírni Magyar Péter emberét az Orbán Viktort és családját ért nyílt fenyegetéssel és a Barátság kőolajvezeték leállításával kapcsolatban. Válaszok helyett fenyegető fellépést és kamerarongálást kaptak a kollégáink.

null

Hajdú-Bihar vármegyében, Földesen járt a Mandiner stábja. Itt tartott lakossági fórumot Magyar Péter embere, a térség képviselőjelöltje, Ruszin-Szendi Romulusz. A Képviselőjelölt Urat arról próbáltuk kérdezni, hogy mit gondol az Orbán Viktort és családját ért nyílt ukrán fenyegetésről, valamint a Barátság kőolajvezeték leállításáról. Értelmes válaszok helyett maradt a gunyoros nevetés, a fenyegető fellépés, a kameránkat megrongáló „békés” aktivisták és a rendőrök kihívása. 

 

elfújta az ellenszél
2026. március 13. 09:05
Legalább nyílt kártyákkal játszik ez a Ruszin, hiszen már a nevében is ukrán, az ukrán politika mellett kötelezte el magát, és ennek megfelelően bunkó durák. Ha ezen felül még az agyhalottságot is tudja igazolni, akkor pont jó lesz Magyarpéter árnyékkormányába.
Válasz erre
0
0
lemez
2026. március 13. 09:00
Van is mit röhögni.És ezek köztúnk èlnek.No comment.
Válasz erre
0
0
cinkegolyó
2026. március 13. 08:57
Mocskos a szája, rothadnak a fogai és az egész - embernek sem nevezhető - képződmény.
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2026. március 13. 08:48
Meg is kellett volna rugdalni a fideszprovokatorokat Habar, majd 29 nap mulva. A hatarokat is le kell zarni, amig mind ossze lesz fogdosva. Ork Graz fele fog menekulni, vagy Rachelhez New Yorkba
Válasz erre
0
0
