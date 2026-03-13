Kiröhögte Ruszin-Szendi, hogy veszélyezteti Zelenszkij Magyarország energiabiztonságát (VIDEÓ)

Hajdú-Bihar vármegyében, Földesen járt a Mandiner stábja. Itt tartott lakossági fórumot Magyar Péter embere, a térség képviselőjelöltje, Ruszin-Szendi Romulusz. A Képviselőjelölt Urat arról próbáltuk kérdezni, hogy mit gondol az Orbán Viktort és családját ért nyílt ukrán fenyegetésről, valamint a Barátság kőolajvezeték leállításáról. Értelmes válaszok helyett maradt a gunyoros nevetés, a fenyegető fellépés, a kameránkat megrongáló „békés” aktivisták és a rendőrök kihívása.