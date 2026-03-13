Fény derült a titokra: Magyar Péterék ezért próbálják elterelni Zelenszkij zsarolásáról a figyelmet

Azóta a nemzetbiztonsági bizottság is cáfolta a hírt, s az ügyben már Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is megszólalt. „Ez egy álhír, semmilyen valóságalapja nincsen” – szögezte le újságírói kérdésre válaszolva a tárcavezető a Kormányinfón. Az állítólagos orosz beavatkozásról szóló cikk ugyanis három orosz tisztről és egy megnevezett személyről szól. „Utóbbi viszont nincs és nem is volt soha Magyarországon, mint ahogy a titkosszolgálatoknak arról is pontos információjuk van, hogy semmilyen más orosz szolgálati tiszt Magyarországra nem érkezett” – mondta a tárcavezető.

Magyar Péternek kellemetlen a helyzet

Deák Dániel emlékeztetett arra is, hogy nem az orosz elnök fenyegette meg halálosan a magyar miniszterelnököt, hanem az ukrán. Szerinte az, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök világossá tette: a Barátság kőolajvezeték kapcsán politikai zsarolásról van szó, már Magyar Péternek is kellemetlen.