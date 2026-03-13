Fény derült a titokra: Magyar Péterék ezért próbálják elterelni Zelenszkij zsarolásáról a figyelmet

Megfagyott a levegő az oroszok üzente után – egy mozdulattal lesöpörték az asztalról a Financial Times értesüléseit
Ekkora álhírtől még a plafon is leszakadt a szerkesztőségben.
Deák Dániel szerint az utóbbi időben „kiszivárgott” dokumentumok és titkos tervek emlegetése inkább arról szól, hogy eltereljék a figyelmet arról a súlyos kérdésről, amely Magyarország energiaellátását is érinti.
Miközben az ukrán elnök nyíltan fenyegető hangnemben nyilatkozik, nehezen értelmezhető az orosz beavatkozással való riogatás – mondta el a Magyar Nemzetnek Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, a VSquare, illetve a The Financial Times cikke kapcsán. Mint ismert: a brit lap értesülései szerint Moszkva csapatot küldött Budapestre, hogy beavatkozzon a 2026-os magyar parlamenti választásba, és segítse Orbán Viktor hatalmon maradását.
Az elemző felhívta rá a figyelmet, hogy az elmúlt években Európában és az Egyesült Államokban is többször bebizonyosodott: az orosz beavatkozás emlegetése sokszor inkább volt politikai kommunikációs eszköz, mint valós veszély.
Példaként megemlítette Donald Trumpot, ugyanis a 2016-os kampánya idején őt azzal vádolták, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök segítette. Ám később kiderült, hogy ezek az állítások nem feleltek meg a valóságnak.
„Emiatt az »orosz kártya« sokak szemében már hitelét vesztette” – mutatott rá a vezető elemző.
Úgy tűnik azonban, hogy ez a próbálkozás eddig nem volt sikeres. A bemutatott dokumentumok és állítások meglehetősen gyengének tűnnek”
– jegyezte meg az elemző.
Azóta a nemzetbiztonsági bizottság is cáfolta a hírt, s az ügyben már Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is megszólalt. „Ez egy álhír, semmilyen valóságalapja nincsen” – szögezte le újságírói kérdésre válaszolva a tárcavezető a Kormányinfón. Az állítólagos orosz beavatkozásról szóló cikk ugyanis három orosz tisztről és egy megnevezett személyről szól. „Utóbbi viszont nincs és nem is volt soha Magyarországon, mint ahogy a titkosszolgálatoknak arról is pontos információjuk van, hogy semmilyen más orosz szolgálati tiszt Magyarországra nem érkezett” – mondta a tárcavezető.
Deák Dániel emlékeztetett arra is, hogy nem az orosz elnök fenyegette meg halálosan a magyar miniszterelnököt, hanem az ukrán. Szerinte az, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök világossá tette: a Barátság kőolajvezeték kapcsán politikai zsarolásról van szó, már Magyar Péternek is kellemetlen.
Sok itt a kérdés, kevés a válasz – még! Varga Mátyás Zsolt írása.
Egyértelművé vált, hogy a Tisza vezetője összejátszik az ukránokkal, ezért kétségbeesetten próbálják elterelni erről a figyelmet”
– mutatott rá, hozzátéve: erre volt példa első körben az orosz beavatkozásról, majd a kórházbezárásokról szóló rémhírkeltés is.
Deák Dániel szerint az, hogy a Tisza Pártot az az ukrán kormány támogatja, amely korábban halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt, megerősíti a Fidesz kampányüzenetét: az ország két út közül választhat. Kifejtette: az egyik út a magyar kormány álláspontja, amely a szuverenitás megőrzésére helyezi a hangsúlyt. Ez azt jelenti, hogy Magyarország adott esetben Brüsszellel szemben is kiáll az álláspontja mellett – legyen szó migrációról, a háborúról vagy más kérdésekről.
Orbán Viktor védett árral védi a magyar családokat.
„A másik út az, hogy Magyarországnak alkalmazkodnia kellene Brüsszel elvárásaihoz. Erről beszélt például Orbán Anita is egy korábbi interjúban, amikor úgy fogalmazott: »küllő szeretne lenni a keréken, nem bot a küllők között«. A magyar vétópolitikával sem értett egyet” – emlékeztetett Deák Dániel, majd rámutatott: ezek a kijelentések azt mutatják, az ellenzék nem állna ellen a brüsszeli elvárásoknak.
