03. 13.
péntek
Szépen kilöttyent a feketeleves az ukrán aranykonvojjal, egyenesen Zelenszkijék és Magyar Péter nyakába

2026. március 13. 05:27

Sok itt a kérdés, kevés a válasz – még!

2026. március 13. 05:27
null
Varga Mátyás Zsolt
Varga Mátyás Zsolt

Az a gond, hogy minél tovább nézem ezt az egész ukrán aranykonvojos történetet, annál rosszabb a helyzet Zelenszkijékre nézve. Már a tények maguk is egészen érdekesek: összesen közel 30 milliárd forintnyi arany, euró és dollár volt a NAV által lefoglalt két furgonban. A furgonokon Oscsadbank (ukrán állami takarékbank) felirat volt, hivatalosan Ausztria és Ukrajna között szállították a pénzt, a hét ukrán szállító egyike pedig egy egykori titkosszolgálati tábornok.

A NAV adatai alapján pedig csak az idei év folyamán több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába – 

röpke 480 milliárd forint értéket, összesen. 

A lekapcsolt szállítók, a Telex szerint az ukrán állami bank által megbízott (!) jogi képviselője pedig az a dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda, ahol dolgozik, és az ügyben nyilatkozik is a kiugrott bíró, Laczó Adrienn, aki Tarr „választások után mindent lehet” Zoltánnal együtt dolgozott (Tarr szavai szerint) a Tisza Párt „igazságügyi helyreállítási tervein”.

Rogán Antal, a titkosszolgálatokat is felügyelő miniszter pedig leszögezte a győri Mandiner Klubesten, hogy bár minden országban vannak készpénzes szállítások bankok között,  esetünkben iszonyatos méretű eltérés van a nagyságrendekben és a szállítás módjában, a legnagyobb magyar bank például egy évben nem szállít annyi készpénzt, mint amennyi itt egyetlen szállítmányban volt. Ráadásul az aranykonvoj még a hivatalos pénzszállítási protokollnak sem felelt meg a miniszter szerint, illetve felfedte azt, hogy az ukrán titkosszolgálat immár három éve nem áll szóba Magyarországgal. Érdekes módon amint a konvojt feltartóztatták, rögtön jelentkeztek. 

Ezek voltak a tények eddig. 

A gyanú pedig az, hogy a Raiffeisenbank és az ukrán takarékbank közötti fuvar rakományának valamilyen úton-módon pénzmosásban volt szerepe. 

E ponton löttyen ki a feketeleves Zelenszkijék nyakába: Vitalij Hlahola kárpátaljai ukrán újságíró információi szerint a fent említett „egykori titkosszolgálati tábornok” Hennagyij Kuznyecov, az SZBU volt vezérőrnagya, aki korábban az SZBU terrorizmus elleni különleges műveleti központját vezette, a többi tag pedig ukrán speciális katonai egységeknél szolgált, ami azért – finoman fogalmazva – jelzi, hogy nem egy szimpla banki transzferről van itt szó.

Ezt is ajánljuk a témában

Szijjártó Péter egyenesen azt pedzegette, hogy nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó, az ukrán rezsimellenes bloggerek pedig korrupcióról, európai pénzekről, illetve call centeres bűnözői hálózatokról beszélnek. Sőt: van, aki már azt pedzegeti, hogy Orbán Viktor megbuktatását pénzelhette Brüsszel az Ukrajnába tartó aranykonvojjal. Egy ukrán újságírónő is, például.

Más kérdés is felmerül: miért éppen Magyarország? Ugyanis ha valaki például a térképen megnézi, 

a leggyorsabb útvonal Lengyelországon keresztül vezet Bécs és Kijev között, akik vezetékét nem kapcsolta még le Zelenszkij, no meg a miniszterelnöküket sem fenyegette még meg.

Én véletlenül sem akarom azt állítani, hogy például az ukrán aranykonvoj azért ment Magyarországon keresztül, mert itt valamiféle céljuk lett volna a gyorsabb útvonal helyett. Azt sem akarom állítani, hogy azért bízta meg a hivatalos címzett a Tiszához köthető ügyvédi irodát a jogi képviselettel, mert a lefoglalt pénz valamilyen úton-módon a Tiszához lett volna címezve. De az biztos, hogy már a rendelkezésre álló tények is borzasztóan gyanúsak. Hát még az igazság milyen gyanús lehet...

Nyitókép: Magyarország kormányának Facebook-oldala

 

