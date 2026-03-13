Szépen kilöttyent a feketeleves az ukrán aranykonvojjal, egyenesen Zelenszkijék és Magyar Péter nyakába

röpke 480 milliárd forint értéket, összesen.
A lekapcsolt szállítók, a Telex szerint az ukrán állami bank által megbízott (!) jogi képviselője pedig az a dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda, ahol dolgozik, és az ügyben nyilatkozik is a kiugrott bíró, Laczó Adrienn, aki Tarr „választások után mindent lehet” Zoltánnal együtt dolgozott (Tarr szavai szerint) a Tisza Párt „igazságügyi helyreállítási tervein”.
Rogán Antal, a titkosszolgálatokat is felügyelő miniszter pedig leszögezte a győri Mandiner Klubesten, hogy bár minden országban vannak készpénzes szállítások bankok között, esetünkben iszonyatos méretű eltérés van a nagyságrendekben és a szállítás módjában, a legnagyobb magyar bank például egy évben nem szállít annyi készpénzt, mint amennyi itt egyetlen szállítmányban volt. Ráadásul az aranykonvoj még a hivatalos pénzszállítási protokollnak sem felelt meg a miniszter szerint, illetve felfedte azt, hogy az ukrán titkosszolgálat immár három éve nem áll szóba Magyarországgal. Érdekes módon amint a konvojt feltartóztatták, rögtön jelentkeztek.