03. 12.
csütörtök
szlovákia világgazdaság magyarország uniós elnök kijev

Kitálalt az ukrán nemzeti bank elnöke: erre készülnek Zelenszkijék, ha Magyarország miatt bukják a 90 milliárd eurót

2026. március 12. 21:14

Az ukrán gazdaság pénzügyi tartalékai gyorsan fogyhatnak, ha elakad az uniós mentőcsomag.

2026. március 12. 21:14
null

Brüsszelben és Kijevben is lázasan készülnek arra az esetre, ha Magyarország és Szlovákia megakadályozza a 90 milliárd eurós uniós hitelt, mert ebben az esetben Ukrajna olyan pénzügyi kényszermegoldásokhoz nyúlhat, amelyek az ukrán emberek számára újabb súlyos terheket hoznának – írta meg a Világgazdaság.

Az Európai Unión belül a következő napok döntő jelentőségűek lehetnek, mert az egy hét múlva esedékes uniós csúcstalálkozóig eldőlhet, sikerül e keresztülvinni az Ukrajnának szánt hitelfelvételt. Közben már a jelenlegi magyar és szlovák ellenintézkedések is érezhetően fájnak Kijevnek. A lap szerint ez azt jelzi, hogy Zelenszkij Romániába utazott dízelért, áramért és cseppfolyós gázért, miközben az energiaszállítások körüli feszültség egész Európában erősödik.

Andrij Pisnij, az ukrán jegybank elnöke a Bloombergnek adott interjúban arról beszélt, hogy az uniós források várhatóan „április első heteiben” megérkeznek. 

A háttérben ugyanakkor egyre nagyobb jelentőséget kap, hogy a magyar választás kimenetele befolyásolhatja e a hitel sorsát. Miközben Brüsszelben saját vészterven dolgoznak, annak megvalósíthatósága erősen kérdéses. A balti és északi tagállamok által összeadott segítség még a legsürgetőbb forrásigényt sem fedezné biztosan, ezért Kijevben már a saját tartalékmegoldások kerültek előtérbe. „Az irodámban egy egész polc tele van ezekkel a B tervekkel – akár képzést is indíthatnék arról, hogyan kell B terveket készíteni” – mondta Pisnij. 

A jegybankelnök ennél is világosabban jelezte, mire készülhet az ukrán vezetés. Mint fogalmazott, „nem akar pánikot kelteni, de ha Ukrajna valamilyen okból mégsem jut hozzá ehhez a hitelhez, akkor két fő forrás marad a finanszírozási rés pótlására: a hazai állampapírpiac és a költségvetési kiadások monetizálása.” Ez belföldi kötvénykibocsátást, illetve pénznyomtatást jelenthet, vagyis olyan megoldásokat, amelyek gyorsan felerősíthetik az inflációt és tovább ronthatják a lakosság helyzetét.

A lap szerint a Barátság kőolajvezeték blokádja így már nem pusztán energetikai ügy, hanem pénzügyi és politikai következményekkel járó konfliktussá vált. Ha az uniós hitel elakad, Ukrajna egyszerre kerülhet finanszírozási nyomás alá és kényszerülhet olyan eszközökhöz nyúlni, amelyek a háború terhei mellett újabb áremelkedést és gazdasági bizonytalanságot okozhatnak. Közben az a kérdés is egyre élesebben merül fel, hogy miért nem indul újra az olajszállítás Közép Európa felé, amikor a kieső források pótlása egyre nehezebb, az energiaellátás pedig az egész térségben érzékeny ponttá vált.

Nyitókép forrása: A TV21 Ungvár YouTube-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

gahola
2026. március 12. 23:04
Nem lenne egyszerűbb megnyitniuk a csapot?
Alo973
2026. március 12. 22:22
Miből is adnak a románok ...?! Import/Export: Bár Románia jelentős termelő, a téli időszakban kritikus helyzetbe kerülhet és importra szorulhat villamosenergiából. Románia jelentős termelő, az ország dízel üzemanyag fogyasztása magas 8.43-9 milliárd liter/év , termelése ,3,45 - 3,6 milliárd liter/év gázolaj ezért a szükségletek fedezésére jelentős mennyiségű importra is szorul, miközben a hazai dízel egy részét exportálják is. Románia éves földgáz fogyasztása általában 10-11 milliárd köbméter körül mozog. Románia jelentős földgáz készletekkel rendelkezik, de jelenleg nettó importőr, és a téli időszakban rászorul a behozatalra. Többek között Magyarországról érkező gázra is szükség van a fűtési szezonban a szükségletek fedezésére
kalyibagaliba
2026. március 12. 22:13
" a hazai állampapírpiac és a költségvetési kiadások monetizálása.” Ez belföldi kötvénykibocsátást, illetve pénznyomtatást jelenthet, vagyis olyan megoldásokat, amelyek gyorsan felerősíthetik az inflációt és tovább ronthatják a lakosság helyzetét." ? Ezzel kellett volna kezdeni. Ám ebben az esetben a katonák a vezetőiket lőtték volna az első perctől.
elfújta az ellenszél
2026. március 12. 22:03
Alapból nem világos, miért kell minden EU tagállam hozzájárulása ahhoz, hogy akik akarják támogassák Ukrajnát. Ki akadályozza meg az élenjáró finneket, észteket és eszteleneket abban, hogy odaküldjenek egy kamion pénzt (csak ne Magyarországon keresztül)? Persze értjük mi a lényeg. Sikerült egy sunyi, alaposan elmaszatolt megoldást találni, ahol eltűnik az egyéni felelősség, a választók részéről való számonkérhetőség, vagyis a demokratikus döntéshozatal legfontosabb elemei. Vásároljanak ukrán államkötvényt, ebben mutassanak példát az ide kommentelő ukirajongókkal együtt! Gyerünk, elő a pénztárcát Tiszások, amit meghagyott a Tiszapeti azt küldjétek Ukrajnába, mielőtt ti is oda indultok!
