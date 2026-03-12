Kitálalt az ukrán nemzeti bank elnöke: erre készülnek Zelenszkijék, ha Magyarország miatt bukják a 90 milliárd eurót

Brüsszelben és Kijevben is lázasan készülnek arra az esetre, ha Magyarország és Szlovákia megakadályozza a 90 milliárd eurós uniós hitelt, mert ebben az esetben Ukrajna olyan pénzügyi kényszermegoldásokhoz nyúlhat, amelyek az ukrán emberek számára újabb súlyos terheket hoznának – írta meg a Világgazdaság.

Az Európai Unión belül a következő napok döntő jelentőségűek lehetnek, mert az egy hét múlva esedékes uniós csúcstalálkozóig eldőlhet, sikerül e keresztülvinni az Ukrajnának szánt hitelfelvételt. Közben már a jelenlegi magyar és szlovák ellenintézkedések is érezhetően fájnak Kijevnek. A lap szerint ez azt jelzi, hogy Zelenszkij Romániába utazott dízelért, áramért és cseppfolyós gázért, miközben az energiaszállítások körüli feszültség egész Európában erősödik.