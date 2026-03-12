Kitálalt az ukrán nemzeti bank elnöke: erre készülnek Zelenszkijék, ha Magyarország miatt bukják a 90 milliárd eurót

Menczer Tamás: Nem kizárt egy ukrán támadás a magyar energia-infrastruktúra ellen (VIDEÓ)
A Fidesz kommunikációs igazgatója emlékeztetett, hogy Ukrajna már követett el a múltban államilag szervezett terorrakciót.
Az ukrán gazdaság pénzügyi tartalékai gyorsan fogyhatnak, ha elakad az uniós mentőcsomag.
Brüsszelben és Kijevben is lázasan készülnek arra az esetre, ha Magyarország és Szlovákia megakadályozza a 90 milliárd eurós uniós hitelt, mert ebben az esetben Ukrajna olyan pénzügyi kényszermegoldásokhoz nyúlhat, amelyek az ukrán emberek számára újabb súlyos terheket hoznának – írta meg a Világgazdaság.
Az Európai Unión belül a következő napok döntő jelentőségűek lehetnek, mert az egy hét múlva esedékes uniós csúcstalálkozóig eldőlhet, sikerül e keresztülvinni az Ukrajnának szánt hitelfelvételt. Közben már a jelenlegi magyar és szlovák ellenintézkedések is érezhetően fájnak Kijevnek. A lap szerint ez azt jelzi, hogy Zelenszkij Romániába utazott dízelért, áramért és cseppfolyós gázért, miközben az energiaszállítások körüli feszültség egész Európában erősödik.
Andrij Pisnij, az ukrán jegybank elnöke a Bloombergnek adott interjúban arról beszélt, hogy az uniós források várhatóan „április első heteiben” megérkeznek.
A háttérben ugyanakkor egyre nagyobb jelentőséget kap, hogy a magyar választás kimenetele befolyásolhatja e a hitel sorsát. Miközben Brüsszelben saját vészterven dolgoznak, annak megvalósíthatósága erősen kérdéses. A balti és északi tagállamok által összeadott segítség még a legsürgetőbb forrásigényt sem fedezné biztosan, ezért Kijevben már a saját tartalékmegoldások kerültek előtérbe. „Az irodámban egy egész polc tele van ezekkel a B tervekkel – akár képzést is indíthatnék arról, hogyan kell B terveket készíteni” – mondta Pisnij.
A jegybankelnök ennél is világosabban jelezte, mire készülhet az ukrán vezetés. Mint fogalmazott, „nem akar pánikot kelteni, de ha Ukrajna valamilyen okból mégsem jut hozzá ehhez a hitelhez, akkor két fő forrás marad a finanszírozási rés pótlására: a hazai állampapírpiac és a költségvetési kiadások monetizálása.” Ez belföldi kötvénykibocsátást, illetve pénznyomtatást jelenthet, vagyis olyan megoldásokat, amelyek gyorsan felerősíthetik az inflációt és tovább ronthatják a lakosság helyzetét.
A lap szerint a Barátság kőolajvezeték blokádja így már nem pusztán energetikai ügy, hanem pénzügyi és politikai következményekkel járó konfliktussá vált. Ha az uniós hitel elakad, Ukrajna egyszerre kerülhet finanszírozási nyomás alá és kényszerülhet olyan eszközökhöz nyúlni, amelyek a háború terhei mellett újabb áremelkedést és gazdasági bizonytalanságot okozhatnak. Közben az a kérdés is egyre élesebben merül fel, hogy miért nem indul újra az olajszállítás Közép Európa felé, amikor a kieső források pótlása egyre nehezebb, az energiaellátás pedig az egész térségben érzékeny ponttá vált.
