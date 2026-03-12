Ennek nem lesz jó vége: az iráni háború miatt egy európai fővárosban már nem kapható gázolaj a benzinkutakon

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
A legrosszabb a helyzet Moldovában és a fővárosban, Kisinyovban, ahol csütörtökön már több benzinkút is kifogyott a gázolajból
– írja a VG.hu az Economedia.ro. alapján.
Az ok az iráni háború, amely óriási nyomás alá helyezi az európai gazdaságokat.
A Moldovai Köztársaságban a dízel hiánya a Hormuzi-szorosban bekövetkezett logisztikai sokk közvetlen következménye, amely a Brent nyersolaj árát hordónként 100 dollár fölé emelte.
A 100 százalékban importfüggő – főként Romániából érkező – Moldovai Köztársaság ellátási zavarokkal néz szembe a szélsőséges volatilitás közepette: a vállalatok nem hajlandók eladni jelenlegi készleteiket korlátozott áron, miközben az új vásárlások a regionális piacon (Románián keresztül) egyre drágábbak és a globális szállítási akadályok korlátozzák őket.
Nyitókép: AFP/Ying Tang