Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború moldovai köztársaság Hormuzi szoros kőolaj

Ennek nem lesz jó vége: az iráni háború miatt egy európai fővárosban már nem kapható gázolaj a benzinkutakon

2026. március 12. 22:40

Az óriási nyomás alatt az európai gazdaságok, több európai országban is ellátási problémák vannak.

2026. március 12. 22:40
null

Egyre több európai országban okoz súlyos üzemanyag-ellátási problémát az iráni háború. 

A legrosszabb a helyzet Moldovában és a fővárosban, Kisinyovban, ahol csütörtökön már több benzinkút is kifogyott a gázolajból 

írja a VG.hu az Economedia.ro. alapján.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Az ok az iráni háború, amely óriási nyomás alá helyezi az európai gazdaságokat. 

A Moldovai Köztársaságban a dízel hiánya a Hormuzi-szorosban bekövetkezett logisztikai sokk közvetlen következménye, amely a Brent nyersolaj árát hordónként 100 dollár fölé emelte.

A 100 százalékban importfüggő – főként Romániából érkező – Moldovai Köztársaság ellátási zavarokkal néz szembe a szélsőséges volatilitás közepette: a vállalatok nem hajlandók eladni jelenlegi készleteiket korlátozott áron, miközben az új vásárlások a regionális piacon (Románián keresztül) egyre drágábbak és a globális szállítási akadályok korlátozzák őket.

Nyitókép: AFP/Ying Tang

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gahola
2026. március 12. 22:55
Teccettek volna nem leválni az orosz olajról.
Válasz erre
0
0
Takagi
2026. március 12. 22:50
Igy jártak Európában a csicskák. Orbánnak megint igaza lett, lesz.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!