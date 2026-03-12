Érzékeny veszteség: fontos harci repülőgépet veszített az amerikai légierő a Közel-Keleten

Hihetetlen csodafegyver jelent meg a Közel-Keleten – most derült ki, mekkora pusztításra képes
Élesben vizsgázott a dél-koreai rakétapajzs – Irán drónjai ellen vetették be.
Mentőakció indult a személyzet hazajuttatásáért.
Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) közlése szerint egy KC-135 Stratotanker légi utántöltő repülőgép veszett oda az Epic Fury nevű hadművelet során Irak nyugati részén. A Stars and Stripes beszámolója szerint két repülőgép volt érintett az incidensben: az egyik lezuhant, míg a másik biztonságosan földet ért.
A katonai vezetés hangsúlyozta, hogy a balesetet nem ellenséges támadás okozta. A mentőegységek jelenleg is dolgoznak a személyzet felkutatásán és kimentésén.
A KC-135 Stratotanker az amerikai légierő egyik kulcsfontosságú légi utántöltő repülőgépe, amelynek feladata, hogy repülés közben üzemanyagot juttasson vadászgépeknek, bombázóknak és más katonai repülőknek. Az 1950-es években rendszerbe állított típus a mai napig a modern légi hadviselés egyik alapvető eszköze, mivel jelentősen megnöveli a harci gépek hatótávolságát és bevetési idejét.
A KC-135 általában több tízezer kilogramm üzemanyagot szállít, és egy speciális, teleszkópos „boom” rendszer segítségével tölti fel a fogadó repülőgépeket a levegőben.
A baleset idején a hadműveleti terület közelében egyéb incidensek is történtek. Brit katonai források szerint dróntámadás érte az iraki Erbílben található bázist, ahol amerikai és brit katonák állomásoznak. A támadásban több amerikai katona megsérült, de a jelentések szerint egyikük állapota sem súlyos.
A CENTCOM közlése szerint az Egyesült Államok hadereje eddig mintegy 6000 célpontot támadott Irán területén a közel-keleti katonai műveletek során.
Fotó: JACK GUEZ / AFP