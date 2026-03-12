Érzékeny veszteség: fontos harci repülőgépet veszített az amerikai légierő a Közel-Keleten

Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) közlése szerint egy KC-135 Stratotanker légi utántöltő repülőgép veszett oda az Epic Fury nevű hadművelet során Irak nyugati részén. A Stars and Stripes beszámolója szerint két repülőgép volt érintett az incidensben: az egyik lezuhant, míg a másik biztonságosan földet ért.

A katonai vezetés hangsúlyozta, hogy a balesetet nem ellenséges támadás okozta. A mentőegységek jelenleg is dolgoznak a személyzet felkutatásán és kimentésén.