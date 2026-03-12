Ft
03. 13.
péntek
Irak Irán repülőgép Egyesült Államok

Érzékeny veszteség: fontos harci repülőgépet veszített az amerikai légierő a Közel-Keleten

2026. március 12. 23:47

Mentőakció indult a személyzet hazajuttatásáért.

2026. március 12. 23:47
null

Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) közlése szerint egy KC-135 Stratotanker légi utántöltő repülőgép veszett oda az Epic Fury nevű hadművelet során Irak nyugati részén. A Stars and Stripes beszámolója szerint két repülőgép volt érintett az incidensben: az egyik lezuhant, míg a másik biztonságosan földet ért.

A katonai vezetés hangsúlyozta, hogy a balesetet nem ellenséges támadás okozta. A mentőegységek jelenleg is dolgoznak a személyzet felkutatásán és kimentésén.

A szárnyas benzinkút

A KC-135 Stratotanker az amerikai légierő egyik kulcsfontosságú légi utántöltő repülőgépe, amelynek feladata, hogy repülés közben üzemanyagot juttasson vadászgépeknek, bombázóknak és más katonai repülőknek. Az 1950-es években rendszerbe állított típus a mai napig a modern légi hadviselés egyik alapvető eszköze, mivel jelentősen megnöveli a harci gépek hatótávolságát és bevetési idejét.

A KC-135 általában több tízezer kilogramm üzemanyagot szállít, és egy speciális, teleszkópos „boom” rendszer segítségével tölti fel a fogadó repülőgépeket a levegőben.

Fokozódó feszültség a térségben

A baleset idején a hadműveleti terület közelében egyéb incidensek is történtek. Brit katonai források szerint dróntámadás érte az iraki Erbílben található bázist, ahol amerikai és brit katonák állomásoznak. A támadásban több amerikai katona megsérült, de a jelentések szerint egyikük állapota sem súlyos.

A CENTCOM közlése szerint az Egyesült Államok hadereje eddig mintegy 6000 célpontot támadott Irán területén a közel-keleti katonai műveletek során.

***

Fotó: JACK GUEZ / AFP

 

counter-revolution
2026. március 13. 01:44
Hehehe.
figyelő4322
2026. március 13. 01:14
"A katonai vezetés hangsúlyozta, hogy a balesetet nem ellenséges támadás okozta." Az ilyen bejelentéseket érdemes a helyükön kezelni; háborús területen történt a 'baleset'. Ilyenkor általában olyan jelentést adnak ki, ami abban a pillanatban megfelel a haderő parancsnokának. Ez az ember persze az elnök, jelen esetben Donald Trump. Ami ezeket a jelentéseket befolyásolja, azt úgy hívják, hogy 'political considerations'. Tehát szinte mindig beleszól a politika valamilyen módon.
Tuners
2026. március 13. 01:11
Pedig már háromszor bejelentette a 🍊 hogy gyakorlatilag már nyertek 😄🤗 Mi lenne ha nem nyertek volna..?
fintaj-2
2026. március 12. 23:54
Igy vagy úgy leszállt, A levegőben nem maradhatott.
