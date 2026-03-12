Ft
03. 12.
csütörtök
Magyarország Ukrajna Kijev Donald Trump Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor Egyesült Államok

Élete legnagyobb hibáját követte el Zelenszkij: Magyarország után az Egyesült Államokat támadta

2026. március 12. 09:23

Az ukrán elnök azt is jobban tudja, mit kellene tennie Trumpnak.

2026. március 12. 09:23
Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint szükség van egy „B tervre” az EU-Ukrajna támogatások ügyében, hogy megakadályozzák Orbán Viktor magyar miniszterelnök további zsarolási kísérleteit – írja a Die Presse, valamint az ORF.

A cikk kiemeli a Kijev és Budapest közötti feszültséget: Magyarország blokkolja a 90 milliárd eurós uniós hitelt, amíg Ukrajna nem javítja ki a Barátság kőolajvezetéket, amelyen keresztül olcsó orosz olajat kap. Orbán Viktor nem hisz Kijevnek abban, hogy a javítás hosszadalmas lenne. Zelenszkij emellett méltatta Donald Trump békeközvetítői próbálkozásait, de hangsúlyozta:

Washingtonnak inkább Vlagyimir Putyinra kellene nyomást gyakorolnia.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Maxym Marusenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

livingstone
2026. március 12. 10:58
Emlékszik még valaki a grétatunbergre? Na az is ilyen kattant agresszív követelőző seggfej volt, és ugyanúgy Trump tette helyre mint ahogy - remélhetőleg - zselét fogja hamarosan.
Válasz erre
2
0
Error404PageNotFound
2026. március 12. 10:36
Leveszik a tábláról ezt a sötét parasztot és annyi.
Válasz erre
9
0
elcapo-2
2026. március 12. 10:35
Az kis stöpszli zsidó a Donbasz megtámadásával ( Odesszai vérengzés ) kirobbantotta a polgárháborút. NATO belépéássel besztatta a ruszkikat. Isztambulban meg nem írta alá 2022-ben a békemegállapodást. Kell nekik a háború, mint egy falat kenyér , mert így tudnak csak sokat lopni......az hogy kb egymillió szeretncsétlen ukrán meghalt már , az nem érdekli őket.
Válasz erre
10
0
5m007h 0p3ra70r
2026. március 12. 10:29
» ukrán elnök szerint szükség van egy „B tervre” « Ukrajnának lesz hamarosan nagy szüksége B meg C, de lehet hogy D tervre is! 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
7
0
