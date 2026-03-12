Élete legnagyobb hibáját követte el Zelenszkij: Magyarország után az Egyesült Államokat támadta

Tizenkilencre lapot húzott Zelenszkij: a végén Putyin helyett Orbán adhat neki mattot
Eltaktikázta magát az ukrán elnök.
Az ukrán elnök azt is jobban tudja, mit kellene tennie Trumpnak.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint szükség van egy „B tervre” az EU-Ukrajna támogatások ügyében, hogy megakadályozzák Orbán Viktor magyar miniszterelnök további zsarolási kísérleteit – írja a Die Presse, valamint az ORF.
A cikk kiemeli a Kijev és Budapest közötti feszültséget: Magyarország blokkolja a 90 milliárd eurós uniós hitelt, amíg Ukrajna nem javítja ki a Barátság kőolajvezetéket, amelyen keresztül olcsó orosz olajat kap. Orbán Viktor nem hisz Kijevnek abban, hogy a javítás hosszadalmas lenne. Zelenszkij emellett méltatta Donald Trump békeközvetítői próbálkozásait, de hangsúlyozta:
Washingtonnak inkább Vlagyimir Putyinra kellene nyomást gyakorolnia.
Ezt is ajánljuk a témában
Eltaktikázta magát az ukrán elnök.
Nyitókép: Maxym Marusenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.