olaj bbc egyesült arab emírségek omán irán hajó

Katasztrofális következmények: ez történne, ha huzamosabb időre lezárnák a Hormuzi-szorost

2026. március 12. 10:22

Irán már aknákkal fenyegeti a tankereket, Amerika rákényszerülhet, hogy védelmet nyújtson az áthaladó hajóknak.

2026. március 12. 10:22
null

A világ legforgalmasabb olajszállítási útvonalán, a Hormuzi-szorosban három hajót ért iráni támadás. Az egyik kereskedelmi hajó az Egyesült Arab Emírségek partjainál sérült meg, a másodikat Omán északi részén evakuálták, miután tűz ütött ki, a harmadik pedig március 11-én Dubai északnyugati részén szenvedett károkat – írja a BBC.

 Eközben az amerikai hadsereg közölte, hogy „megsemmisített” 16 iráni aknarakó hajót a szorosban. 

A világ olajtermelésének körülbelül 20 százaléka általában a szoroson halad át, és a háború jelentősen csökkentette a tengeri forgalmat, ami a globális olajárak emelkedéséhez vezetett.

Irán korábban kijelentette, hogy „felgyújt” minden hajót, amely megpróbál áthaladni a szoroson, de a forgalom nagyon kis mértékben azért folytatódott. A szoros blokkolása tovább emelheti az áruk és szolgáltatások világszintű költségeit, és negatívan érintheti a világ legnagyobb gazdaságait, köztük Kínát, Indiát és Japánt, amelyek a vízi úton áthaladó nyersolaj legnagyobb importőrei közé tartoznak.

Az amerikai Energiainformációs Hivatal (EIA) becslései szerint 2025-ben naponta körülbelül 20 millió hordó olaj haladt át a Hormuzi-szoroson, ami évente közel 600 milliárd dollár értékű energia-kereskedelmet jelent.

Ez az olaj nemcsak Iránból, hanem más Öböl-menti államokból is származik, például Irakból, Kuvaitból, Katarból, Szaúd-Arábiából és az Egyesült Arab Emírségekből.

Milyen hatással járna a szoros teljes lezárása?

Havonta körülbelül 3000 hajó halad át a szoroson.

Az elemzők arra figyelmeztettek, hogy minél hosszabb ideig fenyegetik a szoroson áthaladó hajókat, annál magasabb lesz az olaj ára és szállítási költsége.

„De facto lezárták, mivel senki sem mer átmenni rajta” – nyilatkozta a múlt héten a CBS Newsnak, a BBC amerikai partnerének Arne Lohmann Rasmussen, az energiapiaci elemzéseket nyújtó Global Risk Management vezető elemzője.

Megtámadhatnak, és nem lehet biztosítást kötni, vagy az rendkívül drága, ezért meg kell várni, amíg a biztonsági helyzet javul... Ha a szorosból érkező olaj és gáz szállítása leáll, az jelentős következményekkel jár a piacra nézve” 

– tette hozzá.

Az ENSZ szabályai szerint az országok a partvonaltól számított 12 tengeri mérföld távolságig gyakorolhatnak ellenőrzést a területi vizek felett – írja a BBC. 

A Hormuzi-szoros legkeskenyebb pontján és a hajózási útvonalak teljes egészében Irán és Omán területi vizein belül fekszenek.

Nem világos, hogy Irán pontosan hogyan tervezi lezárni a szorosokat, de szakértők szerint az egyik leghatékonyabb módszer erre az lenne, ha aknákat telepítenének. Irán potenciálisan támadásokat indíthat külföldi hadihajók és kereskedelmi hajók ellen.

A nagy katonai hajók azonban könnyű célponttá válhatnak az amerikai légitámadások számára, és Trump kijelentette, hogy egyik célja Irán haditengerészetének megsemmisítése.

A Hormuzi-szoros lezárásának állandó fenyegetése az évek során arra késztette a Perzsa-öböl régiójának olajexportáló országait, hogy alternatív exportútvonalakat fejlesszenek ki.

Az olajat az alternatív infrastruktúrán keresztül lehetne elterelni a Hormuzi-szoros elkerülésére, de a Reuters jelentése szerint ez napi 8-10 millió hordó ellátáscsökkenéshez vezetne.

Fotó: Ali Haider/MTI/EPA

