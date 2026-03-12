Katasztrofális következmények: ez történne, ha huzamosabb időre lezárnák a Hormuzi-szorost

„Mi ütött Volodimir Zelenszkijbe?” – már a Politico szerint is sokat enged meg magának az ukrán elnök
Irán már aknákkal fenyegeti a tankereket, Amerika rákényszerülhet, hogy védelmet nyújtson az áthaladó hajóknak.
A világ legforgalmasabb olajszállítási útvonalán, a Hormuzi-szorosban három hajót ért iráni támadás. Az egyik kereskedelmi hajó az Egyesült Arab Emírségek partjainál sérült meg, a másodikat Omán északi részén evakuálták, miután tűz ütött ki, a harmadik pedig március 11-én Dubai északnyugati részén szenvedett károkat – írja a BBC.
Eközben az amerikai hadsereg közölte, hogy „megsemmisített” 16 iráni aknarakó hajót a szorosban.
A világ olajtermelésének körülbelül 20 százaléka általában a szoroson halad át, és a háború jelentősen csökkentette a tengeri forgalmat, ami a globális olajárak emelkedéséhez vezetett.
Irán korábban kijelentette, hogy „felgyújt” minden hajót, amely megpróbál áthaladni a szoroson, de a forgalom nagyon kis mértékben azért folytatódott. A szoros blokkolása tovább emelheti az áruk és szolgáltatások világszintű költségeit, és negatívan érintheti a világ legnagyobb gazdaságait, köztük Kínát, Indiát és Japánt, amelyek a vízi úton áthaladó nyersolaj legnagyobb importőrei közé tartoznak.
Az amerikai Energiainformációs Hivatal (EIA) becslései szerint 2025-ben naponta körülbelül 20 millió hordó olaj haladt át a Hormuzi-szoroson, ami évente közel 600 milliárd dollár értékű energia-kereskedelmet jelent.
Ez az olaj nemcsak Iránból, hanem más Öböl-menti államokból is származik, például Irakból, Kuvaitból, Katarból, Szaúd-Arábiából és az Egyesült Arab Emírségekből.
Havonta körülbelül 3000 hajó halad át a szoroson.
Az elemzők arra figyelmeztettek, hogy minél hosszabb ideig fenyegetik a szoroson áthaladó hajókat, annál magasabb lesz az olaj ára és szállítási költsége.
„De facto lezárták, mivel senki sem mer átmenni rajta” – nyilatkozta a múlt héten a CBS Newsnak, a BBC amerikai partnerének Arne Lohmann Rasmussen, az energiapiaci elemzéseket nyújtó Global Risk Management vezető elemzője.
Megtámadhatnak, és nem lehet biztosítást kötni, vagy az rendkívül drága, ezért meg kell várni, amíg a biztonsági helyzet javul... Ha a szorosból érkező olaj és gáz szállítása leáll, az jelentős következményekkel jár a piacra nézve”
– tette hozzá.
Az ENSZ szabályai szerint az országok a partvonaltól számított 12 tengeri mérföld távolságig gyakorolhatnak ellenőrzést a területi vizek felett – írja a BBC.
A Hormuzi-szoros legkeskenyebb pontján és a hajózási útvonalak teljes egészében Irán és Omán területi vizein belül fekszenek.
Nem világos, hogy Irán pontosan hogyan tervezi lezárni a szorosokat, de szakértők szerint az egyik leghatékonyabb módszer erre az lenne, ha aknákat telepítenének. Irán potenciálisan támadásokat indíthat külföldi hadihajók és kereskedelmi hajók ellen.
A nagy katonai hajók azonban könnyű célponttá válhatnak az amerikai légitámadások számára, és Trump kijelentette, hogy egyik célja Irán haditengerészetének megsemmisítése.
A Hormuzi-szoros lezárásának állandó fenyegetése az évek során arra késztette a Perzsa-öböl régiójának olajexportáló országait, hogy alternatív exportútvonalakat fejlesszenek ki.
Az olajat az alternatív infrastruktúrán keresztül lehetne elterelni a Hormuzi-szoros elkerülésére, de a Reuters jelentése szerint ez napi 8-10 millió hordó ellátáscsökkenéshez vezetne.
Fotó: Ali Haider/MTI/EPA