Katasztrofális következmények: ez történne, ha huzamosabb időre lezárnák a Hormuzi-szorost

A világ legforgalmasabb olajszállítási útvonalán, a Hormuzi-szorosban három hajót ért iráni támadás. Az egyik kereskedelmi hajó az Egyesült Arab Emírségek partjainál sérült meg, a másodikat Omán északi részén evakuálták, miután tűz ütött ki, a harmadik pedig március 11-én Dubai északnyugati részén szenvedett károkat – írja a BBC.

Eközben az amerikai hadsereg közölte, hogy „megsemmisített” 16 iráni aknarakó hajót a szorosban.