Rendesen átrajzolják Budapestet a március 15-i események: jobb lesz, ha mindenki figyeli a térképet

A március 15-i ünnepi rendezvények miatt több fővárosi útvonalon és közterületen forgalomkorlátozásokra kell számítani. A rendőrség tájékoztatása szerint az érintett szakaszokon lezárások és megállási tilalmak lépnek életbe, ezért érdemes előre tájékozódni az utazás előtt.

Az Andrássy út egy részét már március 14-én lezárják: az Oktogon és a Hősök tere közötti főpálya március 14-én 0 órától március 16-án 2 óráig lesz zárva, míg az Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út közötti szakaszt március 14-én 12 órától zárják le.