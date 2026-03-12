Ft
03. 12.
csütörtök
03. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
március 15. forgalmi változás ünnep Békemenet korlátozás

Rendesen átrajzolják Budapestet a március 15-i események: jobb lesz, ha mindenki figyeli a térképet

2026. március 12. 10:06

Az ünnepi rendezvények miatt több fővárosi útvonalon és közterületen is forgalomkorlátozásokra kell számítani.

2026. március 12. 10:06
null

A március 15-i ünnepi rendezvények miatt több fővárosi útvonalon és közterületen forgalomkorlátozásokra kell számítani. A rendőrség tájékoztatása szerint az érintett szakaszokon lezárások és megállási tilalmak lépnek életbe, ezért érdemes előre tájékozódni az utazás előtt.

Az Andrássy út egy részét már március 14-én lezárják: az Oktogon és a Hősök tere közötti főpálya március 14-én 0 órától március 16-án 2 óráig lesz zárva, míg az Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út közötti szakaszt március 14-én 12 órától zárják le.

Március 15-én 8 és 17 óra között az V. kerületben az Alkotmány utca, a Garibaldi utca, az Akadémia utca, a Szalay utca, a Balassi Bálint utca, a Széchenyi rakpart és a Honvéd utca lesz lezárva. Ugyanezen a napon 8 és 20 óra között a Podmaniczky utcát zárják le a Bajcsy-Zsilinszky út és a Teréz körút között, 8 és 24 óra között a Tűzoltó utcát a Ferenc körút és az Angyal utca között. Emellett 12 és 20 óra között a Szabadság hidat, 12 és 22 óra között pedig a Dózsa György utat zárják le a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között.

A VI. és a XIV. kerületben március 15-én 14 és 22 óra között további lezárásokra kell számítani. Ezek érintik a Kodály köröndöt, az Andrássy utat az Oktogon és a Hősök tere között, a Városligeti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között, a Kós Károly sétányt, az Olof Palme sétányt a Veronai angyalok utcája és a Hősök tere között, valamint a Hősök terét.

Több kerületben számos helyen megállási tilalom is érvényben lesz, és szakaszos, illetve időszakos lezárásokra is számítani kell.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / MTI

Összesen 1 komment

CirmoS
2026. március 12. 10:27
Pedopöti csürhe menetére hány busz érkezik külföldről? Mindenféle kirándulni akaró, magyarul nem beszélő söpredékkel?! Pont mint a pridon! Mert 15- én is össze kellene gereblyézni valami tömeg félét....ugyanis itthon már a kutya se kíváncsi erre a magyargyűlölő zselé farkát bő nyállal szopkodó mocskos hazaárulóra!
