Nem lennénk a helyükben: Orbán Viktor megszólalása után a brüsszeli politikusoknak garantáltan végigfutott a hideg a hátukon

A miniszterelnök szerint kapitális stratégiai hiba volt az európai leválás az orosz energiahordozókról.
Kapitális stratégiai hibának nevezte az Európai Unió által eldöntött leválást az orosz energiahordozókról Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán mondott köszöntőjében Budapesten.
Ilyen időszakban diverzifikálni kell, nem leválni – fogalmazott, hangsúlyozva, hogy a diverzifikáció az ellátás lehetőségeinek szűkítése helyett azok bővítését jelenti.
Megemlítette: az elmúlt 15 évben duplájára emelkedett a fegyveres konfliktusok száma a világban, ennek legújabb példája a közel-keleti háború, amelynek mindannyian érezzük hátrányait.
Hangsúlyozta: a konfliktus olyan államoknak is gondot okoz, amelyeknek vannak saját szénhidrogán-készletei.
(MTI)
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos / MTI