Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
unió orosz energiahordozók hiba orbán viktor

Nem lennénk a helyükben: Orbán Viktor megszólalása után a brüsszeli politikusoknak garantáltan végigfutott a hideg a hátukon

2026. március 12. 11:27

A miniszterelnök szerint kapitális stratégiai hiba volt az európai leválás az orosz energiahordozókról.

2026. március 12. 11:27
null

Kapitális stratégiai hibának nevezte az Európai Unió által eldöntött leválást az orosz energiahordozókról Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán mondott köszöntőjében Budapesten.

Ilyen időszakban diverzifikálni kell, nem leválni – fogalmazott, hangsúlyozva, hogy a diverzifikáció az ellátás lehetőségeinek szűkítése helyett azok bővítését jelenti.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Megemlítette: az elmúlt 15 évben duplájára emelkedett a fegyveres konfliktusok száma a világban, ennek legújabb példája a közel-keleti háború, amelynek mindannyian érezzük hátrányait.

Hangsúlyozta: a konfliktus olyan államoknak is gondot okoz, amelyeknek vannak saját szénhidrogán-készletei.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos / MTI

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szuperszig
2026. március 12. 14:00
Ezt mindenki tudja, tudta. Ennél nagyobb tökönlövés már csak az volt, amikor a németek szétbaszták az atomerőműveiket, majd a végén még felrobbantották a 7 éve épült ultramodern szénerőművüket. Ezeket hagyni kell megdögleni, csak ne rántsanak magukkal!
Válasz erre
3
0
H3NY3_B-Oroszlan
2026. március 12. 12:44
Le van maradva, van de lejjebb néni már tegnapelőtt megmondta, hogy az orosz olaj róósz, mert (1) folyamatosan, bőven van, (2) hosszú távra és olcsón beszerezhető és különben is (3) a Zorbán javasolta. Helyette ott a közel-keleti, ami (1) most éppen alig van, (2) drága, (3) ha éppen van, a 90%-át megveszik a kínaiak, az indiaiak meg az indonézek (4) baromi környezetszennyező, mert tengeri úton jön és (5) bizonytalan közel-keleti muszlim diktatúrákban termelik ki, tehát az EU véres elnyomó rezsimeket támogat a vásárlásával. Bónusz: az orosz olaj esetében az EU azért háborúzik, hogy ne legyen, az iráni esetében meg nem akar háborúzni, pedig anélkül nem lesz.
Válasz erre
6
0
recipp
2026. március 12. 11:54
“Le kell jönni a gázról” – Orbán Viktor Az orosz gázt a piaci áron Európában mindenkitől drágábban ,a MOL túlárazásában adókban,az infációban,az árakban ,a 27%-s ÁFÁ-ban fizeted meg a MOL-n keresztül a FideSSzsebekbe folyó extraprofitot birka . Adóbevételekkel tömködik a lyukakat,rezsicsökkentés ígéret kihúzva,piaci árat fizetünk,csak a 3/4e visszajön FideSSes zsebekbe. Így értette Putyin hogy a gáz olcsóbb Az orosz oligarchák befagyasztott vagyonért jobban küzd Orbán mint a magyarok eus támogatásért! Orbán Paks2,ROSZATOM,a Gazprom piacinál drágábborosz gázért-az olcsón urali és a drágább brent árkülönbség sok-sokmilliárdos profitjáért,amiből Orbán is részesül-úgy leszopta Putyint,hogy azóta is felcsapott farokkal jár Németország teljesen,az EU szinte teljesen (98%)ban lejött az orosz gázról. Miközben Orbanisztán egyre jobban fokozza az orosz gázbehozatalt Az EU-ból egyedül Kirill szankciók alóli vétó megmentője szájában Putler farkával- Orál Viktor finanszírozza Putler háborúját.
Válasz erre
0
15
tikkadt-szocske
2026. március 12. 11:40
Mi NEM világos ebből az EU vezető ökreinek, főkolomposainak, Bálám szamarainak, a Háttérhatalom Száncsó Pánzáinak ?
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!