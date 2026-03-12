Budapestről kérdezték a szuperszámítógépet – nem erre a válaszra számítottak a magyarok

A BBC súlyos sérülésekről ír, szerintük ébresztőt fújtak Európában
Lehagyta volna az angolokat a többi európai nagyhatalom?
Az Opta szuperszámítógépe alig ötszázaléknyi esélyt ad a Liverpoolnak és Szoboszlai Dominiknek a Bajnokok Ligája-sikerre. A legfontosabb európai kupasorozat döntőjét május 30-án Budapesten rendezik.
A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első meccsei után az Opta szuperszámítógépe mind a 16, még versenyben lévő csapat esetében kiszámolta, mekkora esélyük van arra, hogy megnyerjék a sorozatot a május 30-i, budapesti döntőben. A komputer természetesen a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpoollal is kalkulált – még ha nem is túlságosan komolyan...
Érdekesség, az Opta gépe matematikai esélyt sem hagyott a Bayern Münchentől ötgólos vereséget szenvedő Atalantának (0.00%), de még különösebb, hogy a Liverpoolt legyőző, Sallai Rolandot soraiban tudó Galatasaray esetében is csak 0.77%-ot kalkulál a végső győzelemre.
A Premier League-címvédővel kapcsolatban az odavágós veresége ellenére is lényegesen optimistább, bár a liverpooliaknak jósolt 5.21%-os sansz így sem túl biztató.
A szupermasina sorrendben a főtábla első két helyén végző Arsenal (26.05%), Bayern München (25.73%) duót tartja a legesélyesebbnek a BL-serleg elhódítására; még úgy is, hogy az alapszakaszgyőztes londoniak a Bundesliga-6. Bayer Leverkusen ellen csak szenvedtek szerda este, végül egy erősen véleményes tizenegyessel sikerült 1–1-re menteniük az idegenbeli első meccset. A Premier League-12. Newcastle otthonában szintén egy hajrábeli büntetővel ikszet kiharcoló Barcelona még kapott 11.51%-nyi esélyt, ám
a címvédő PSG és a Manchester Cityt kiütő Real Madrid már 10% alatt maradt...
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán
