UEFA Liverpool Bajnokok Ligája-döntő Budapest Bajnokok Ligája Bayern München Arsenal PSG

Budapestről kérdezték a szuperszámítógépet – nem erre a válaszra számítottak a magyarok

2026. március 12. 11:20

Az Opta szuperszámítógépe alig ötszázaléknyi esélyt ad a Liverpoolnak és Szoboszlai Dominiknek a Bajnokok Ligája-sikerre. A legfontosabb európai kupasorozat döntőjét május 30-án Budapesten rendezik.

2026. március 12. 11:20
null

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első meccsei után az Opta szuperszámítógépe mind a 16, még versenyben lévő csapat esetében kiszámolta, mekkora esélyük van arra, hogy megnyerjék a sorozatot a május 30-i, budapesti döntőben. A komputer természetesen a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpoollal is kalkulált – még ha nem is túlságosan komolyan...

Puskás Budapest
Májusban Budapest és a Puskás Aréna ad otthont az európai klubfutball legfontosabb eseménye, a Bajnokok Ligája döntőjének (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Minimális az esélye, hogy Szoboszlai Budapesten nyerjen BL-t?

Érdekesség, az Opta gépe matematikai esélyt sem hagyott a Bayern Münchentől ötgólos vereséget szenvedő Atalantának (0.00%), de még különösebb, hogy a Liverpoolt legyőző, Sallai Rolandot soraiban tudó Galatasaray esetében is csak 0.77%-ot kalkulál a végső győzelemre. 

A Premier League-címvédővel kapcsolatban az odavágós veresége ellenére is lényegesen optimistább, bár a liverpooliaknak jósolt 5.21%-os sansz így sem túl biztató. 

A szupermasina sorrendben a főtábla első két helyén végző Arsenal (26.05%), Bayern München (25.73%) duót tartja a legesélyesebbnek a BL-serleg elhódítására; még úgy is, hogy az alapszakaszgyőztes londoniak a Bundesliga-6. Bayer Leverkusen ellen csak szenvedtek szerda este, végül egy erősen véleményes tizenegyessel sikerült 1–1-re menteniük az idegenbeli első meccset. A Premier League-12. Newcastle otthonában szintén egy hajrábeli büntetővel ikszet kiharcoló Barcelona még kapott 11.51%-nyi esélyt, ám 

a címvédő PSG és a Manchester Cityt kiütő Real Madrid már 10% alatt maradt...

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

* * * 

