Budapestről kérdezték a szuperszámítógépet – nem erre a válaszra számítottak a magyarok

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első meccsei után az Opta szuperszámítógépe mind a 16, még versenyben lévő csapat esetében kiszámolta, mekkora esélyük van arra, hogy megnyerjék a sorozatot a május 30-i, budapesti döntőben. A komputer természetesen a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpoollal is kalkulált – még ha nem is túlságosan komolyan...

Májusban Budapest és a Puskás Aréna ad otthont az európai klubfutball legfontosabb eseménye, a Bajnokok Ligája döntőjének (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Minimális az esélye, hogy Szoboszlai Budapesten nyerjen BL-t?

Érdekesség, az Opta gépe matematikai esélyt sem hagyott a Bayern Münchentől ötgólos vereséget szenvedő Atalantának (0.00%), de még különösebb, hogy a Liverpoolt legyőző, Sallai Rolandot soraiban tudó Galatasaray esetében is csak 0.77%-ot kalkulál a végső győzelemre.