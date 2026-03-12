„Nem lehet sem Magyarországot, sem a miniszterelnököt, sem a családját fenyegetni!” – kemény üzenetet kapott Zelenszkij (Videó!)

Hatalmas robbanás rázta meg az olaj árát: még csak most jöhet az igazi drágulás
Egyelőre nem csitul a konfliktus intenzitása a Közel-Keleten.
„Értjük, hogy Magyarországon ukránpárti kormányt szeretnének" – jelentette ki Gulyás Gergely a Kormányinfón.
Csütörtökön 10 órától Gulyás Gergely és Vitályos Eszter számolnak be a kormány legfrissebb intézkedéseiről és döntéseiről. A Kormányinfót Gulyás Gergely azzal kezdte, hogy a héten már két kormányülés is volt, a benzin és a gázolaj esetében a lakosság számára védett árat hoztak létre, előbbi 595, utóbbi 615 forint lehet, így védve a magyarokat Zelenszkij olajblokádjától.
A politikus elmondta, hogy az iráni helyzet és a Hormuzi-szoros lezárása problémát okoz világszerte. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, Czepek Gábor miniszterhelyettes vezetésével szerdán Ukrajnába ment egy magyar küldöttség, hogy személyesen győződjenek meg a Barátság vezeték épségéről.
Volodimir Zelenszkij rá sem hederít erre a bizottságra”
– mondta Gulyás Gergely, aki szerint Ukrajna nem számolhat Magyarország támogatására, amíg a blokád fennáll, addig nem kapnak hitelt. Gulyás Gergely szerint az, hogy Zelenszkij nem vesz tudomást a magyar küldöttségről, arra utal, hogy a szállítás újraindításának nincs akadálya.
Ha Zelenszkij elnök feloldja a blokádot, mi is támogatni fogjuk, hogy a többi európai ország hitelt adjon Ukrajnának”
– emelte ki.
A miniszter az Orbán Viktort ért, Ukrajnából indított fenyegetésekre reagálva elmondta, nem lehet sem Magyarországot, sem a miniszterelnököt, sem a családját fenyegetni.
Értjük, hogy Magyarországon ukránpárti kormányt szeretnének”
– tette hozzá.
Ismertetése szerint a magyar vezetés elítéli Ukrajna támadását a Török áramlat gázvezeték ellen orosz területen, ahogy Oroszország agresszióját is. Gulyás Gergely szerint a tanulság ezekből az, hogy meg kell védeni a energiainfrastruktúrát, ezért felszólítják mind a támadó, mind a megtámadott felet, hogy ezt ne veszélyeztessék. Az Adria vezeték ügyében egyelőre vita van a felek között, így azon jelenleg nem tudunk olajat hozni Magyarországra.
Az újságírói kérdéseknél szóba került, hogy egy magas rangú ukrán katona arról posztolt, hogy Orbán Viktor mikor és hol tartózkodik, ennek fényében lesz-e nyilvános kampánya Orbán Viktornak? Gulyás Gergely válaszában kiemelte, hogy a miniszterelnök meg is hirdette már az országjárását, Szentendrére is el fog menni, úgy véli, Volodimir Zelenszkij fenyegetése volt az erősebb.
Szóba került ezek után újra Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes kijevi látogatása, amelyet Zelenszkij magánlátogatásnak titulált. Gulyás Gergely szerint az ukrán elnök nyilatkozatát nézve vagy nem működik az ukrán állam, vagy Zelenszkij hazudott.
A Tisza és a DK le akar válni az orosz kőolajról, nekik segít Ukrajna”
– szögezte le Gulyás Gergely, aki szerint a magyar kormány a nemzeti érdekeket nézi.
A tárcavezető szerint azokban a témákban, amelyekben Magyarország ellenáll, a Tisza Párt az ukránok oldalára állt. „Magyar Péter személyesen is így szavazott az Európai Parlamentben, hatszor is” – tette hozzá.
Téma volt az is, hogy sajtóhírek szerint orosz fedett személyek vannak Magyarországon, hogy befolyásolják a kampányt. Arra a kérdésre, kapott-e a kormány információkat arról, hogy itt az orosz titkosszolgálat, Gulyás Gergely elmondta, ez az egész egy álhír, amit azért terjesztenek, hogy ellensúlyozzák Zelenszkij fenyegetését.
A megnevezett személyek közül az egyik nincs és nem is volt Magyarországon, egy másik pedig nincs itt”
– tette hozzá.
Arra a kérdésre, milyen eszköz van az ukrán olajblokád letörésére, a miniszter elárulta, ezt a magyar kormány el tudja érni, hiszen Ukrajnának az EU az egyetlen támogatója. Mint elmondta, keleti szomszédunk legfeljebb azt próbálja elérni, hogy Magyarországnak ne nemzeti kormánya legyen. „Ha Ukrajnának kell a pénz, feloldja a blokádot” – folytatta.
Jövő héten uniós csúcs lesz, arra a kérdésre, Orbán Viktor visz-e kompromisszumos javaslatot a Barátság kőolajvezeték ügyében, Gulyás Gergely leszögezte, a magyar álláspont az, hogy nem blokkoljuk a 90 milliárd eurós segítséget és a 20. szankciós csomagot, amennyiben Ukrajna megnyitja a csapokat.
Szóba került, hogy lehet-e drónfelvételeket készíteni a március 15-i eseményekkor, erre Gulyás Gergely elmondta, drónokat csak engedéllyel lehet használni, a Tisza Párt rendezvényére „volt egy nem szabályos kérelem”.
