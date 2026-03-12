„Nem lehet sem Magyarországot, sem a miniszterelnököt, sem a családját fenyegetni!” – kemény üzenetet kapott Zelenszkij (Videó!)

– tette hozzá.

Ismertetése szerint a magyar vezetés elítéli Ukrajna támadását a Török áramlat gázvezeték ellen orosz területen, ahogy Oroszország agresszióját is. Gulyás Gergely szerint a tanulság ezekből az, hogy meg kell védeni a energiainfrastruktúrát, ezért felszólítják mind a támadó, mind a megtámadott felet, hogy ezt ne veszélyeztessék. Az Adria vezeték ügyében egyelőre vita van a felek között, így azon jelenleg nem tudunk olajat hozni Magyarországra.

Az újságírói kérdéseknél szóba került, hogy egy magas rangú ukrán katona arról posztolt, hogy Orbán Viktor mikor és hol tartózkodik, ennek fényében lesz-e nyilvános kampánya Orbán Viktornak? Gulyás Gergely válaszában kiemelte, hogy a miniszterelnök meg is hirdette már az országjárását, Szentendrére is el fog menni, úgy véli, Volodimir Zelenszkij fenyegetése volt az erősebb.

Szóba került ezek után újra Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes kijevi látogatása, amelyet Zelenszkij magánlátogatásnak titulált. Gulyás Gergely szerint az ukrán elnök nyilatkozatát nézve vagy nem működik az ukrán állam, vagy Zelenszkij hazudott.