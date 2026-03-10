Ft
kormány háború afd cdu

Összeomlás szélén a német kormány: a választók fellázadtak, Friedrich Merz koalíciója pillanatok alatt darabokra hullhat

2026. március 10. 13:34

Itt a bizonyíték a teljes csődre: a második világháború óta nem látott ekkora pofont az egykor rettegett szocialista párt.

2026. március 10. 13:34
null

Friedrich Merz gyakran figyelmeztet arra, hogy Németország mélyen bizonytalan időket él át – és egyre inkább úgy tűnik, hogy saját kormánya is belebukhat ebbe. Egyre nagyobb a nyomás Merz ideológiailag megosztott kormányán, hogy érdemben reagáljon a Németországban az ország gazdasági jövőjével kapcsolatos növekvő aggodalomra. A kulcsfontosságú feldolgozóipari ágazatok hanyatlanak, amit az ukrajnai és iráni háborúk következményei tovább fokoznak.

Merz konzervatívokból és a balközép Szociáldemokrata Pártból (SPD) álló koalíciója egyre kevésbé egységes abban a kérdésben, hogyan lehetne fellendíteni a stagnáló német gazdaságot. Mindkét párt vereséget szenvedett a Zöldektől a vasárnapi Baden-Württemberg tartományi szavazáson. A közvélemény-kutatások további súlyos vereségeket jeleznek: a két kelet-németországi tartományban – a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) fellegváraiban – szavaznak a választók az év későbbi szakaszában.

Történelmi mélyponton az SPD, erősödik AfD, növekvő nyomás a német kormánykoalíción

Baden-Württembergben az AfD erős harmadik helyet szerzett, miközben Friedrich Merz konzervatívjai (CDU) nem tudtak határozottan fellépni a korábban hagyományosan konzervatív tartományban a hatalom visszaszerzéséért. Az SPD történelmi vereséget szenvedett: 

mindössze 5,5%-ot ért el, ami a második világháború óta a legrosszabb eredménye. 

A párt tartományi vezetője, Andreas Stoch „az egyik legsötétebb napnak” nevezte a választást.

A növekvő politikai nyomás miatt mind az SPD, mind a CDU kénytelen lehet módosítani több politikáját – például a gazdasági reformok és a kormány iráni háborúval kapcsolatos álláspontja terén –, ami tovább növelheti a már így is különböző nézetű koalíció belső megosztottságát.

A növekvő politikai nyomás miatt az SPD és Merz CDU-ja kénytelen több politikáját módosítani – 

például a gazdasági reformokat és az iráni háborúhoz való viszonyt 

–, hogy megfeleljenek saját támogatóik elvárásainak. Ez könnyen tovább növelheti a már eleve különböző nézetű koalíció megosztottságát.

Merz szerint a koalíció megmarad, bár ezt nem túl meggyőződéssel mondja és a tények sem támasztják ezt alá

Merz hétfőn kijelentette, hogy a koalíció folytatódni fog, bár inkább a politikai kényszer miatt, mint valódi meggyőződésből. Szerinte a radikális pártok erősödése miatt a politikai közép jelenti az egyetlen esélyt a stabil kormányzásra. Hozzátette, hogy már egyeztetett az SPD két vezetőjével, és megállapodtak abban, hogy folytatják a közös munkát, amelynek célja az ország gazdasági gyengeségének leküzdése.

Kevesebb mint két hét múlva újabb választási próbatétel következik a kis délnyugati Rajna-vidék-Pfalz tartományban. A közvélemény-kutatások azt sugallják, hogy az SPD és a CDU fej-fej mellett haladnak a tartomány megnyeréséért folytatott versenyben, és 

az AfD készen áll arra, hogy több mint megduplázza támogatottságát.

Több ponton is egymásnak feszülnek a koalíciós felek között

Merz konzervatívjai és az SPD közötti nézeteltérések egyik fő területe a gazdaság versenyképesebbé tételét célzó reformok. Míg Merz konzervatívjai a szociális kiadások csökkentését szorgalmazzák, az SPD-re egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy megőrizze a biztonsági hálót, és 

megakadályozza szocialista bázisának megmaradt tagjainak elpártolását.

Egy másik feszültségkeltő terület: míg a koalíciós partnerek megállapodtak abban, hogy védelmi célokból enyhítik a szabályokat, az SPD törvényhozói tovább szeretnék enyhíteni azokat. Merz konzervatívjai azonban elutasítják ezt az elképzelést, és Merz hétfőn megerősítette ezt az álláspontot. „További adósság szóba sem jöhet” – mondta.

Egy másik kérdés, amely egyre inkább megosztja a koalíciót: Merz támogató álláspontja az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásaival kapcsolatban, amit hétfőn ismételten megerősített a következőkre hivatkozva: „tudják, hogy Irán támogatja Oroszországot az Ukrajna elleni agresszív háborújában, hogy Irán nagymértékben felelős a Hamász terrorjáért, hogy Irán a nemzetközi terrorizmus központja, és hogy ezt a központot meg kell szüntetni, és az amerikaiak és az izraeliek ezt a maguk módján teszik” – mondta Merz.

Merz támogatja, koalíciós partnere és a németek többsége ellenzi az Iráni elleni katonai fellépést.

A németek túlnyomó többsége a felmérések szerint ellenzi az Irán elleni csapásokat, és az SPD törvényhozói azzal érvelnek, hogy a csapások a nemzetközi jog megsértését jelentik.

A háború csak fokozza az amúgy is növekvő szorongást a német lakosságban

Baden-Württembergben a felmérések a külföldi háborúkkal kapcsolatos aggodalmakra és a gazdasággal kapcsolatos aggodalmakra utalnak, ami egyfajta diffúz szorongásérzetet kelt. A német közszolgálati televízió számára készült felmérés szerint a szavazók közel háromnegyede (72 százaléka) azt mondta, hogy „komoly aggodalma” van Európa biztonságával kapcsolatban, és 

több mint a fele (56 százalék) azt mondta, hogy attól tart, idős korukra nem lesz elég pénze.

Az AfD Baden-Württembergben jelentős támogatást szerzett, ami aggasztja Merz kormányát. Közben a volt kelet-német tartományokban – ahol szeptemberben választások lesznek – a párt a közvélemény-kutatások szerint messze vezet. Növekvő népszerűségük egyik oka az ottani választók elégedetlensége a kormány Ukrajna-támogatásával, amelyet sokan túlzottnak tartanak.

Tűzfallal vette körbe Merz az AfD-t, de a sorozatos rossz választási eredményei le fogják azt bontani előbb-utóbb.

Nyitókép: Michaela STACHE / AFP

 

 

