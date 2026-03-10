Összeomlás szélén a német kormány: a választók fellázadtak, Friedrich Merz koalíciója pillanatok alatt darabokra hullhat

Friedrich Merz gyakran figyelmeztet arra, hogy Németország mélyen bizonytalan időket él át – és egyre inkább úgy tűnik, hogy saját kormánya is belebukhat ebbe. Egyre nagyobb a nyomás Merz ideológiailag megosztott kormányán, hogy érdemben reagáljon a Németországban az ország gazdasági jövőjével kapcsolatos növekvő aggodalomra. A kulcsfontosságú feldolgozóipari ágazatok hanyatlanak, amit az ukrajnai és iráni háborúk következményei tovább fokoznak.

Merz konzervatívokból és a balközép Szociáldemokrata Pártból (SPD) álló koalíciója egyre kevésbé egységes abban a kérdésben, hogyan lehetne fellendíteni a stagnáló német gazdaságot. Mindkét párt vereséget szenvedett a Zöldektől a vasárnapi Baden-Württemberg tartományi szavazáson. A közvélemény-kutatások további súlyos vereségeket jeleznek: a két kelet-németországi tartományban – a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) fellegváraiban – szavaznak a választók az év későbbi szakaszában.