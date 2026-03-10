Meztépés, lökdösődés, hihetetlen öngól – íme, a magyar futball legszürreálisabb jelenetei (VIDEÓ)

Ahogy arról beszámoltunk, a Kecskemét 1–0-ra nyert a listavezető Budapest Honvéd otthonában a labdarúgó NB II 21. fordulójának hétfő esti zárómérkőzésén. A meccs egyetlen gólját Kovács Barnabás szerezte a 71. percben Eördögh András passzából. A találkozó hajrájában elszabadultak az indulatok: a hazaiak játékosa, Pinte Patrik csúnyán letalpalta a kecskeméti Haris Attilát, ám videóbíró hiányában csak sárga lapot kapott, miközben a lecserélt Kállai Kevint a játékvezető kiállította. Pinte ráadásul egy másik jelenetben is főszereplővé vált, amikor érthetetlen módon széttépte a saját mezét az M4 Sport kamerái előtt, majd csapattársai megpróbálták elhitetni a bíróval, hogy az ellenfél szaggatta le róla a dresszt. Az eset apropóján összegyűjtöttük a magyar futball legszürreálisabb pillanatait…

Pinte Supermanként tépte szét a mezét