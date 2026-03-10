Ft
kecskemét budapest honvéd pinte patrik jelenetek szürreális

Meztépés, lökdösődés, hihetetlen öngól – íme, a magyar futball legszürreálisabb jelenetei (VIDEÓ)

2026. március 10. 14:39

Pinte Patrik, a Budapest Honvéd támadója a Kecskemét elleni mérkőzésen saját mezét tépte szét, majd csapattársaival együtt megpróbálta elhitetni a játékvezetővel, hogy az ellenfél szaggatta le róla a dresszt. Az eset apropóján hasonlóan abszurd pillanatokat gyűjtöttünk össze a magyar futballpályákról.

2026. március 10. 14:39
null

Ahogy arról beszámoltunk, a Kecskemét 1–0-ra nyert a listavezető Budapest Honvéd otthonában a labdarúgó NB II 21. fordulójának hétfő esti zárómérkőzésén. A meccs egyetlen gólját Kovács Barnabás szerezte a 71. percben Eördögh András passzából. A találkozó hajrájában elszabadultak az indulatok: a hazaiak játékosa, Pinte Patrik csúnyán letalpalta a kecskeméti Haris Attilát, ám videóbíró hiányában csak sárga lapot kapott, miközben a lecserélt Kállai Kevint a játékvezető kiállította. Pinte ráadásul egy másik jelenetben is főszereplővé vált, amikor érthetetlen módon széttépte a saját mezét az M4 Sport kamerái előtt, majd csapattársai megpróbálták elhitetni a bíróval, hogy az ellenfél szaggatta le róla a dresszt. Az eset apropóján összegyűjtöttük a magyar futball legszürreálisabb pillanatait…

Pinte Supermanként tépte szét a mezét

Lazovics fetrengése a Honvéd ellen

A 2016–2017-es idény végén döntőnek beillő bajnokit játszott a Honvéd és a Videoton az NB I-ben. A meccs 55. percében, 0–0-s állásnál Danko Lazovics, a székesfehérváriak szerb légiósa nagyot kapott Ikenne-Kingtől, de amit utána művelt, arra azóta sem találjuk a szavakat. Az esés után métereken át gurult a földön, majd három erőltetett, színpadias mozdulattal próbálta felhívni magára a figyelmet. A mérkőzést végül a Honvéd nyerte 1–0-ra, ezzel 24 év után ismét bajnokok lettek a vörös-feketék. 

Lanzafaméék összevesztek a tizenegyesen 

A 2012–2013-as évadban a PMFC–Budapest Honvéd mérkőzésen (0–3) került sor az egyik legemlékezetesebb csapaton belüli konfliktusra. A második félidő elején, egy szabálytalanság után Solymosi Péter játékvezető büntetőt ítélt a kispestiek javára. A tizenegyest a 26 éves olasz Davide Lanzafame és a 23 esztendős argentin Leandro Martínez is hevesen követelte magának, ami lökdösődésbe, ordibálásba és mutogatásba torkollott a pálya közepén, miközben Marco Rossi a kispadról próbálta csitítani őket. A játékvezető mindkettejüknek sárga lapot adott, ám Lanzafame – miután korábban már figyelmeztették időhúzásért – piros lapot kapott és kiállították. Így Martínez végezhette el a büntetőt, amelyet gólra váltott (0–2), majd az 57. percben újabb találatával állította be a végeredményt. 

Pécsen eltemették a focit

A 2014–2015-ös bajnokság végén a PMFC-t anyagi okok és licencproblémák miatt kizárták az NB I-ből (végül NB III-ba került). Az utolsó élvonalbeli mérkőzés után a szurkolók jelképesen eltemették a pécsi labdarúgást: koporsót készítettek, gyászmenetet tartottak, és a kezdőkörben elásták a „focit” szimbolizáló temetőládát.

Pavol Durica legendás öngólja

A 2008–2009-es Magyar Kupa negyeddöntőjében Pavol Durica, az FC Fehérvár szlovák légiósa az egyik legismertebb és legabszurdabb öngólt szerezte a magyar futballtörténetben. A Debrecen 2–1-es vezetésénél – ami az első meccs azonos eredménye miatt hosszabbítást jelentett volna – Dombi Tibor rutinja és Mohl fegyelmezetlensége miatt a Loki büntetőhöz jutott a 87. percben. Takács Tamás lövését azonban Sebők Zsolt bravúrral hárította. Ekkor jött az, amire azóta is emlékszik mindenki: a kipattanót Durica saját kapujának bal felső sarkába bikázta, ezzel eldöntve a debreceni továbbjutást. 

Nyitókép: Képernyőkép/Youtube

***

