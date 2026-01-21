Ft
01. 21.
szerda
kecskemét mercedes berliner zeitung alacsony adó magyarország versenyképes németország

A németek rájöttek Magyarország két titkára – ettől a következménytől félnek leginkább

2026. január 21. 10:21

Német szakértők szerint hosszabb távon munkahelyek megszűnésével járhat Németországban, hogy Magyarország alacsony adókra és versenyképes feltételekre építi iparpolitikáját, ezzel vonzva a nemzetközi cégeket.

2026. január 21. 10:21
null

A magyar kormány alacsony adókra és versenyképes feltételekre építi iparpolitikáját, ezzel vonzva a nemzetközi cégeket – írja a Berliner Zeitung annak kapcsán, hogy a Mercedes az A-osztály gyártását Németországból Kecskemétre helyezi át.

Német szakértők – köztük Ferdinand Dudenhöffer (CAR-Institut), Stefan Reindl (Institut für Automobilwirtschaft) és Frank Schwope – szerint azonban ez a tendencia hosszabb távon munkahelyek megszűnésével járhat Németországban.

A lap elemzése szerint Magyarország a Török Áramlat gázvezetéken keresztül egyre fontosabb energiaelosztóvá válik Európában, miközben Németország elveszíti korábbi központi szerepét.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Tobias Schwarz

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Vata Aripeit
2026. január 21. 14:22
először gondolkodtam azon, hogy kik lehetnek azok a titkárok, ki Magyarország két titkára akikre a németek már rájöttek, én meg még nem, de aztán feladtam :-), a cikkben minden benne van, szépen, pontosan, értelmesen megírt írás lett ez is...
ncorporation
2026. január 21. 13:27
Magyarország csak buta összeszerelőország igaz? Erre meg a németek is aggódnak, hogy lemaradnak ezekről az állásokról. Ki érti ezt?
masikhozzaszolo
2026. január 21. 12:15
Elnök van már, nem titkár.
csulak
2026. január 21. 11:49
errol a titokrol es meg sok mas titokrol beszel immar 16 eve a magyar Kormany az EU-ban. De mindvegig suket fulek falat dongette !
