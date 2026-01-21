A németek rájöttek Magyarország két titkára – ettől a következménytől félnek leginkább

A németek könnyek között jelentették be: még a nemzeti büszkeségeik is inkább Magyarországot választották
Az energiapiaci változások miatt elveszítették központi szerepüket.
Német szakértők szerint hosszabb távon munkahelyek megszűnésével járhat Németországban, hogy Magyarország alacsony adókra és versenyképes feltételekre építi iparpolitikáját, ezzel vonzva a nemzetközi cégeket.
A magyar kormány alacsony adókra és versenyképes feltételekre építi iparpolitikáját, ezzel vonzva a nemzetközi cégeket – írja a Berliner Zeitung annak kapcsán, hogy a Mercedes az A-osztály gyártását Németországból Kecskemétre helyezi át.
Német szakértők – köztük Ferdinand Dudenhöffer (CAR-Institut), Stefan Reindl (Institut für Automobilwirtschaft) és Frank Schwope – szerint azonban ez a tendencia hosszabb távon munkahelyek megszűnésével járhat Németországban.
A lap elemzése szerint Magyarország a Török Áramlat gázvezetéken keresztül egyre fontosabb energiaelosztóvá válik Európában, miközben Németország elveszíti korábbi központi szerepét.
