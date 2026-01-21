A németek rájöttek Magyarország két titkára – ettől a következménytől félnek leginkább

A magyar kormány alacsony adókra és versenyképes feltételekre építi iparpolitikáját, ezzel vonzva a nemzetközi cégeket – írja a Berliner Zeitung annak kapcsán, hogy a Mercedes az A-osztály gyártását Németországból Kecskemétre helyezi át.

Német szakértők – köztük Ferdinand Dudenhöffer (CAR-Institut), Stefan Reindl (Institut für Automobilwirtschaft) és Frank Schwope – szerint azonban ez a tendencia hosszabb távon munkahelyek megszűnésével járhat Németországban.

A lap elemzése szerint Magyarország a Török Áramlat gázvezetéken keresztül egyre fontosabb energiaelosztóvá válik Európában, miközben Németország elveszíti korábbi központi szerepét.