A németek könnyek között jelentették be: még a nemzeti büszkeségeik is inkább Magyarországot választották

2026. január 14. 11:39

A Berliner Zeitung részletes elemzésében arra mutatott rá, hogy az alacsony magyar energiaárak miatt olyan nagyvállalatok, mint a Bosch és a Mercedes-Benz növelik beruházásaikat az országban.

A Berliner Zeitung elemzése szerint Magyarország a Török Áramlat gázvezetéken keresztül egyre fontosabb energiaelosztóvá válik Európában, miközben Németország elveszíti korábbi központi szerepét. Az alacsony magyar energiaárak miatt olyan nagyvállalatok, mint a Bosch és a Mercedes-Benz növelik beruházásaikat az országban – hívja fel a figyelmet a cikk.

Ugyanakkor a szerző azt is hangsúlyozza, hogy Magyarország jövőbeli pozíciója bizonytalan, mivel Brüsszel 2027-től teljesen ki akar szállni az orosz vezetékes gázból.

Nyitókép: AFP/Kay Nietfeld *** A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

