A németek könnyek között jelentették be: még a nemzeti büszkeségeik is inkább Magyarországot választották

Bejelentették Washingtonban: továbbra is Magyarországon lesz a legolcsóbb az energia az Európai Unióban (VIDEÓ)
Hazánk mentesül az orosz kőolajra és földgázra vonatkozó szankciók alól, sikerült megvédeni a rezsicsökkentést.
A Berliner Zeitung részletes elemzésében arra mutatott rá, hogy az alacsony magyar energiaárak miatt olyan nagyvállalatok, mint a Bosch és a Mercedes-Benz növelik beruházásaikat az országban.
A Berliner Zeitung elemzése szerint Magyarország a Török Áramlat gázvezetéken keresztül egyre fontosabb energiaelosztóvá válik Európában, miközben Németország elveszíti korábbi központi szerepét.
Az alacsony magyar energiaárak miatt olyan nagyvállalatok, mint a Bosch és a Mercedes-Benz növelik beruházásaikat az országban
– hívja fel a figyelmet a cikk.
Ugyanakkor a szerző azt is hangsúlyozza, hogy Magyarország jövőbeli pozíciója bizonytalan, mivel Brüsszel 2027-től teljesen ki akar szállni az orosz vezetékes gázból.
Nyitókép: AFP/Kay Nietfeld
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.