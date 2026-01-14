Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
A németek könnyek között jelentették be: még a nemzeti büszkeségeik is inkább Magyarországot választották

A németek könnyek között jelentették be: még a nemzeti büszkeségeik is inkább Magyarországot választották

2026. január 14. 11:39

A Berliner Zeitung részletes elemzésében arra mutatott rá, hogy az alacsony magyar energiaárak miatt olyan nagyvállalatok, mint a Bosch és a Mercedes-Benz növelik beruházásaikat az országban.

2026. január 14. 11:39
null

A Berliner Zeitung elemzése szerint Magyarország a Török Áramlat gázvezetéken keresztül egyre fontosabb energiaelosztóvá válik Európában, miközben Németország elveszíti korábbi központi szerepét.

Az alacsony magyar energiaárak miatt olyan nagyvállalatok, mint a Bosch és a Mercedes-Benz növelik beruházásaikat az országban

– hívja fel a figyelmet a cikk.

Ugyanakkor a szerző azt is hangsúlyozza, hogy Magyarország jövőbeli pozíciója bizonytalan, mivel Brüsszel 2027-től teljesen ki akar szállni az orosz vezetékes gázból. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Kay Nietfeld

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 16 komment

pipa89
2026. január 14. 13:10
Miért, nem ezért kapja a jutalékát von der Pfeizer, Merz, Macron és Weber? Ez volt a cél. Az európai nemzetállamok és népek kiszolgáltatása egységes piacként a PÉNZMAFFIÁNAK. Ők az európai globcsi politikusok GAZDÁI és a jutalékosztogatói. Cél a keleti korridor betolása a háborúba, és persze a hitelekkel való bedöntés. Nincs új a Nap alatt. A PÉNZMAFFIA ugyanazzal eszközrendszerrel dolgozik, ezért is van itt az ideje, hogy végre elvegye már valaki a játékszereit: petrodollár, fegyver, háború.
Válasz erre
0
0
Treeoflife
2026. január 14. 12:45
Az nem igazán érdekel bennünket, hogy Brüsszel mit szándékozik tenni, addig még sok víz lefolyik a Dunán, és a Dnyeperen is - majd meglátjuk, kinek mit intéz a kormánya. Nem öröklődnek az EU-s intézményi vezetői posztok, és még csak a kihalásra sem kell várni, előbb lesznek elzavarva, és máris ugrott minden jelenkori "kiskirály" nedves álma.
Válasz erre
3
0
Boruss Demeter
2026. január 14. 12:39
Kinek mit intézett a kormánya.
Válasz erre
1
0
patópál
2026. január 14. 12:22
"Ugyanakkor a szerző azt is hangsúlyozza, hogy Magyarország jövőbeli pozíciója bizonytalan, mivel Brüsszel 2027-től teljesen ki akar szállni az orosz vezetékes gázból." Akkor Brüsszel kiszáll, mi meg leszarjuk. Az energiaellátás tagállami hatáskör. (Pont ezért találták ki a klímafaszságokat, hogy azon a proxyn keresztül mégis bele tudjanak pofázni.)
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!