Tarolni fog Leonardo DiCaprio politikai agymenése? A fogadóirodák szerint ezek a filmek és alkotók a legesélyesebbek az Oscaron

2016-ban egészen szépet kaszáltam, az egyik fogadóiroda ugyanis biztosra vette A visszatérő sikerét, és relatív kevés esélyt látott arra, hogy a Spotlight: Egy nyomozás részletei diadalmaskodik a legjobb film Oscar-kategóriájában. Azonban úgy véltem, hogy már csak a Hollywoodnak oly kedves valláskritikai vetülete miatt sem annyira sansztalan Tom McCarthy rendezése, és be is jött. A sikertől megmámorosodva a következő években többször azt a taktikát választottam, hogy mindig a második legesélyesebb indulóra tettem pénzt, el is buktam az összegeket; nyilván profi vállalkozásokról van szó, amikor nyertem, az egyszeri benézés volt a részükről. Emiatt viszont elég pontosan meg lehet jósolni, mely alkotást díjaznak majd az alapján, hányszoros szorzóval jutalmazzák a feltett dohányt.

Vajon a Bűnösök 16 Oscar-jelölése elég lesz a sikerhez? (Forrás: HBO Max)

És annak ellenére, hogy több olyan szakértő nyilatkozatot hallottam mostanában, amely szerint a jelenlegi hiszterizált közhangulat nem kedvez egy olyan erősen politikus alkotásnak, mint az Egyik csata a másik után, a bet365 nevű oldal meg van győződve a sikerében. Itt a második legesélyesebbnek a Bűnösöket vélik, és valószínűleg igazuk volt azoknak, akik úgy gondolták, hogy a Hamnet az európaiak számára túl amerikai, az amerikaiaknak pedig túl európai, ugyanis bár korábban a második legsanszosabb filmnek tartottam, itt a harmadik helyen szerepel.