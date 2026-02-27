Egy önálló életre kelt láb zaklat homoszexuálisokat a brazilok Oscar-jelölt filmjében

Miként a tavalyi Oscar-átadásról szóló cikkünkben írtuk, amikor meghirdették Budapesten az Én még itt vagyok premier előtti vetítését, olyan gyorsan elkeltek a jegyek, hogy a forgalmazó arra gyanakodott, meghekkelhette valaki a rendszert. Ugyanis nemzetközi díjak tömkelege ide vagy oda, egy két és fél órás nem amerikai történelmi dráma azért nem szokott telt házat vonzani.

Aztán kiderült, szó sincs szervezett kibertámadásról, a helyi brazil közösség vásárolta fel a belépőket. És teljesen érthető, mert bár sokat tett érte az akadémia, hogy az aranyszoborra enyhén szólva se tekintsünk a legrangosabb elismerésként, de azért mégis olyan egy nemzetnek a jelöltek közé bekerülnie, mint kijutni a foci-világbajnokságra. Ráadásul a dél-amerikai ország el is nyerte az első Oscar-díját a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában, szóval még szép, hogy felfokozott érdeklődést váltott ki. Idén pedig megismételhetik mindezt A titkosügynökkel.