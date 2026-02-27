Egy önálló életre kelt láb zaklat homoszexuálisokat a brazilok Oscar-jelölt filmjében

A titkosügynök esetében erről az első jelenet után megfeledkezhetünk. A címszereplő megáll egy benzinkútnál, megpillant egy letakart hullát, a tulaj olyan egykedvűen meséli el, hogy a fickó lopni próbált, majd lelőtték, a holttestet pedig ott hagyták, mintha a világ legtermészetesebb dolgáról lenne szó. Majd kiérkeznek a rendőrök, de őket sem izgatja a halott, inkább a főszereplőt kezdik el vegzálni, átkutatják az autóját, majd finoman jelzik, némi megvesztegetést nem vennének rossz néven.
Ezt követően húsz perc leforgása alatt láthatunk egy kétfejű sziámi macskát, egy cápa gyomrából előbányászott emberi lábat, a testrész pedig a film későbbi pontján megelevenedik, és rátámad egy parkban szexelő homoszexuálisokra.
A film ráadásul többnyire már-már hiperrealisztikusan ábrázolja az eseményeket. Amikor például nagy ritkán eldördülnek a fegyverek, akkor a golyók nem olyan finom sebeket ejtenek, mint egy stilizált amerikai produkcióban, hanem fájdalmas nézni a roncsolásukat. Máskor azonban úgy érezhetjük magunkat, mintha a Félelem és reszketés Las Vegasban képsorai pörögnének, csak itt nem tudatmódosítók általi hallucinációkat látunk, a rendező az abszurd valóságot meghökkentő szürrealizmussal kezeli. Pont, mint amikor annyira zavarba jövünk egy végtelenül szomorú hír hallatán, hogy önkéntelenül is kibukik belőlünk egy kacaj, mert ép ésszel nehéz lenne másként reagálni.