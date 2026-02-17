Tiniknek szóló filmben népszerűsíti a woke-ot a Netflix, miközben a melegkvótát is kipipálja

Huszonkilenc év után a Netflix miatt balhézott össze Matt Damon és Ben Affleck
Rég láttuk ennyire indulatosnak a két sztárt.
Jelenleg a legnépszerűbb tartalmak között szerepel, pedig feleslegesebb időtöltést aligha találhatnánk. A Nyáron a párom szépen felmondja a romantikus filmek összes paneljét, nem kevés giccsel élve.
Van egy Facebook-oldal, A bolygó neve, amelyen a felhasználók azzal szórakoztatják magukat, hogy a magyar címfordítás legrosszabb hagyományait követve átkeresztelnek filmeket. Így lett Robin Williams robotos drámájából, A kétszáz éves emberből Holt töltők társasága, vagy a Száll a kakukk fészkéből Lipóti népség.
A Netflix hazai munkatársai azonban lehet, hogy nem poénnak, hanem iránymutatásnak fogták fel a dolgot, ezért a kifejezetten visszafogott hangzású People We Meet on Vacation itthon Nyáron a párom címmel került fel, noha mondani sem kell, annyi köze a Julia Roberts-féle Sztárom a páromhoz, hogy ez is egy romantikus történet.
És a lehető legsablonosabb: egy szabadelvű és öntörvényű fiatal lányról és egy kényszeres, karót nyelt fiúról szól, akik mindig együtt vakációznak, aztán a barátság idővel persze szerelembe csap át.
A két eltérő karakter közti interakció számtalan poénra adna lehetőséget, állítólag Emily Henry, a forgatókönyv alapját képező bestsellere jóval viccesebb,
esetünkben azonban a humoros pillanatok száma a zéróhoz konvergál.
Sokkal nagyobb baj, hogy bár nyilván nem lehet mindenki Woody Allen, de úgy tűnik Brett Haley-nek egyetlen épkézláb gondolata sincsen a párkapcsolatokról, úgy telik el a két óra, hogy nem hangzik el benne egy mondat sem, amin kicsit is felkapnánk a fejünket. Nem állítom, hogy feltétlenül eredetieskednie kell minden alkotónak, de totál érthetetlen számomra, miért molyol valaki rendezőként éveket egy filmen, ha látszólag semmiféle ambíció nem fűti, csak sorra kipipálja a kötelező közhelyeket.
Filléres Coelho-féle bölcsességek esetünkben arról, hogy nyaralás alatt mennyire más emberek vagyunk? Pipa. Csókolózás az esőben? Pipa. Nagy összeveszés a finálé előtt huszonöt perccel? Pipa. Egymás felé szaladó szerelmesek, amikor rájönnek, hogy nem tudnak egymás nélkül élni? Szintén pipa.
És persze a panelekbe beépülnek a Netflix elvárásai is. Mivel számít a streamingszolgáltatónak a megtekintett percek száma, ezért alaposan túlnyújtották a játékidőt. És bár meglepő módon hetero pár a főszereplő,
egy melegházasságot csak beletuszkoltak teljesen funkciótlanul.
Az biztos, hogy ha homoszexuális lennék, iszonyat fel lennék paprikázva az ezredik ilyen húzás után, hogy politikai eszközként használnak, és közben ironikus ellenhatásként ezzel nem az elfogadást táplálják, hanem csak tömegek elidegenedését érik el jobb esetben is.
Viszont míg Ben Affleck és Matt Damon egy interjúban kikotyogta A nagy fogás kapcsán, hogy a Netflixnél szándékosan úgy írják meg a forgatókönyvet, hogy telefonnyomkodás közben is értsük a sztorit, ezért időnként flashbackekkel összefoglalják a látottakat, esetükben nem éltek ezzel a húzással. Sőt, az idősíkok folyamatos váltása közben néha össze is zavarodhatunk, ha a film nézése közben egy brutál nehéz pályát próbálunk a Homescapes-ben abszolválni; valószínűleg a történet faék egyszerűségét próbálták így leplezni, ami viszont annyira nem izgalmas, hogy visszatekerjük, hol is járunk éppen.
Sőt, olykor olyannyira érdektelen, hogy túl sok időnk marad gondolkodni, hogy a főszereplő lány újságíróként miként engedheti meg magának, hogy állandóan a világot járja – kicsit olyan, mint amikor a Szex és New York esetében elhitették, Carrie bloggerkedésből tart fent manhattani lakást. Aztán átlendültem ezen, mert eszembe jutott, hogy több olyan lányt ismertem, akiknek nem volt zsíros állásuk vagy gazdag pasijuk, átlagos családból származtak, mégis állandóan a legmenőbb turistacélpontokról posztoltak, szóval biztos létezik valamiféle life hack, amire még nem jöttem rá.
És egyébként sem akarok igazságtalan lenni, a Nyáron a párom azért nézeti magát rendesen az első félidőben, a főszerepet alakító Emily Bader és Tom Blyth nagyon aranyos, működik köztük a kémia, tényleg elhittem, hogy nem csak eljátsszák a vonzalmat,
és alapvetően kellemes a film pozitív hangulata.
Aztán egy óra alatt jól is laktam ezekkel az érzésekkel, amikor pedig azzal szembesültem, hogy még egyszer ennyi van hátra, alaposan az arcomra fagyott a mosoly. De a célközönséget nyilván a tinédzser lányok jelentik, őket valószínűleg el is ringatja, viszont az, hogy a legnézettebb tartalmak között szerepel, azért sokat elárul arról, hogy milyen választékot is kínál a Netflix úgy általában.
Nyáron a párom – amerikai romantikus film. Megtekinthető a Netflix kínálatában.
