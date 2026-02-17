Tiniknek szóló filmben népszerűsíti a woke-ot a Netflix, miközben a melegkvótát is kipipálja

A két eltérő karakter közti interakció számtalan poénra adna lehetőséget, állítólag Emily Henry, a forgatókönyv alapját képező bestsellere jóval viccesebb,

esetünkben azonban a humoros pillanatok száma a zéróhoz konvergál.

Sokkal nagyobb baj, hogy bár nyilván nem lehet mindenki Woody Allen, de úgy tűnik Brett Haley-nek egyetlen épkézláb gondolata sincsen a párkapcsolatokról, úgy telik el a két óra, hogy nem hangzik el benne egy mondat sem, amin kicsit is felkapnánk a fejünket. Nem állítom, hogy feltétlenül eredetieskednie kell minden alkotónak, de totál érthetetlen számomra, miért molyol valaki rendezőként éveket egy filmen, ha látszólag semmiféle ambíció nem fűti, csak sorra kipipálja a kötelező közhelyeket.

Filléres Coelho-féle bölcsességek esetünkben arról, hogy nyaralás alatt mennyire más emberek vagyunk? Pipa. Csókolózás az esőben? Pipa. Nagy összeveszés a finálé előtt huszonöt perccel? Pipa. Egymás felé szaladó szerelmesek, amikor rájönnek, hogy nem tudnak egymás nélkül élni? Szintén pipa.

És persze a panelekbe beépülnek a Netflix elvárásai is. Mivel számít a streamingszolgáltatónak a megtekintett percek száma, ezért alaposan túlnyújtották a játékidőt. És bár meglepő módon hetero pár a főszereplő,