A felesége temetésén sem tudott leállni szexmániás férfi, majd megszökött, amikor el akarták venni tőle a gyerekét

Amikor a mély depresszióban szenvedő felesége felhívja, hogy a szorongásairól beszéljen, gyorsan lerázza, ugyanis üzleti út címszóval épp egy prostituálttal hempereg. Mire hazaér, az asszony már öngyilkos lett, aztán a temetésén igencsak feszeng, de nem elsősorban a gyász miatt, hanem azt lesi, hogy mikor tud végre könnyíteni magát. Ki is szalad a mosdóba, hogy egy gyors önkielégítést végezzen, majd a szertartás után a tíz év körüli kisfiát – a pontos korát nem tudjuk, mert maga a főszereplő is bizonytalan benne – megpróbálja lepasszolni az elhunyt nő szüleinek, ők azonban nem fogadják. Aztán gyorsan megszervezi a halotti tort, ami leginkább egy elborult házibuli, össze is fekszik egy nővel úgy, hogy a másik szobában az édesanyját épp elvesztő gyereke aludni próbál. Ekkor még alig húsz perc telt el a Bunny Munro halálából.

Bunny Munro halála. Forrás: SkyShowtime

Ezt követően lesz szebb a sztori, délelőtt a gyámügyesek kopognak az ajtón, a férfi pedig Ádám-kosztümben nyit nekik ajtót, majd kiderül, a kölyök még csak nem is reggelizett és az iskolában sem látták már jóideje. El akarnák venni tőle, ő azonban a gyerekkel kocsiba pattan, meglépnek előlük és spontán utazgatni kezdenek szerte Dél-Angliában.