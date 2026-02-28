Így melegített Orbán Viktor és Szijjártó Péter a Védelmi Tanács ülésére: „Ehhez nem ész kell, csak bátorság!”

Amint a Mandiner is beszámolt róla, szombat reggelre Izrael légicsapásokat mért Iránra, amelyre Teherán nem sokkal később válaszolt is. A kiújult konfliktusra reagálva Orbán Viktor Védelmi Tanácsot hívott össze.

A miniszterelnök az esztergomi háborúellenes gyűlésről egyenesen a Védelmi Tanács ülésére sietett. Szijjártó Péter külügyminiszterrel a három óra után kezdődő ülés előtt összedobtak egy gyors rántottát.