Rendkívüli!

Megemelik a terrorfenyegetettség készültségi szintjét Magyarországon

Hírek
Vélemények
Hetilap
szijjártó péter irán védelmi tanács izrael orbán viktor

Így melegített Orbán Viktor és Szijjártó Péter a Védelmi Tanács ülésére: „Ehhez nem ész kell, csak bátorság!”

2026. február 28. 16:56

A közel-keleti konfliktus Magyarországra is hatással lesz.

2026. február 28. 16:56
null

Amint a Mandiner is beszámolt róla, szombat reggelre Izrael légicsapásokat mért Iránra, amelyre Teherán nem sokkal később válaszolt is. A kiújult konfliktusra reagálva Orbán Viktor Védelmi Tanácsot hívott össze.

A miniszterelnök az esztergomi háborúellenes gyűlésről egyenesen a Védelmi Tanács ülésére sietett. Szijjártó Péter külügyminiszterrel a három óra után kezdődő ülés előtt összedobtak egy gyors rántottát.

„Rántottát minden férfi tud csinálni. Ahhoz nem ész kell, csak bátorság”

– magyarázta Orbán Vikor a menüt.

Szijjártó Péter szombaton korábban azt írta közösségi oldalán

„mivel az Irán elleni izraeli csapások komoly válaszreakciókat váltottak ki, ezért háborús körülmények kezdenek eluralkodni az egész közel-keleti térségben”.

A térségben tartózkodó magyarokat arra kérte, hogy haladéktalanul regisztráljanak konzuli védelemre, azokat pedig, akik a közeljövőben terveztek oda utazni, hogy halasszák el az utazást.

Nyitókép: Facebook

 

