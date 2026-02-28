Így melegített Orbán Viktor és Szijjártó Péter a Védelmi Tanács ülésére: „Ehhez nem ész kell, csak bátorság!”

Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak
Még csak nem is rejtették véka alá.
A közel-keleti konfliktus Magyarországra is hatással lesz.
Amint a Mandiner is beszámolt róla, szombat reggelre Izrael légicsapásokat mért Iránra, amelyre Teherán nem sokkal később válaszolt is. A kiújult konfliktusra reagálva Orbán Viktor Védelmi Tanácsot hívott össze.
A miniszterelnök az esztergomi háborúellenes gyűlésről egyenesen a Védelmi Tanács ülésére sietett. Szijjártó Péter külügyminiszterrel a három óra után kezdődő ülés előtt összedobtak egy gyors rántottát.
„Rántottát minden férfi tud csinálni. Ahhoz nem ész kell, csak bátorság”
– magyarázta Orbán Vikor a menüt.
Szijjártó Péter szombaton korábban azt írta közösségi oldalán:
„mivel az Irán elleni izraeli csapások komoly válaszreakciókat váltottak ki, ezért háborús körülmények kezdenek eluralkodni az egész közel-keleti térségben”.
A térségben tartózkodó magyarokat arra kérte, hogy haladéktalanul regisztráljanak konzuli védelemre, azokat pedig, akik a közeljövőben terveztek oda utazni, hogy halasszák el az utazást.
Nyitókép: Facebook