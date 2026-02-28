Ft
Rendkívüli!

Nem hivatalos sajtóértesülés: Megölték Irán vezetőjét, Teherán cáfol

Drukkolok, hogy az „epic fury” hadművelet után olyan világ jöjjön el Teheránban, amivel Mohammadi és a többiek elégedettek

2026. február 28. 15:33

Ha pedig esetleg még az is eljön a Trump éra alatt, hogy Kubában szabad választásokat írnak ki, akkor a külpolitikájára azok is a legnagyobb tisztelettel fognak gondolni, akik a leghevesebben kritizálták őt.

2026. február 28. 15:33
Petri Ádám
„»Én egyike vagyok annak a több millió büszke és rugalmas iráni nőnek, akik felkeltünk az elnyomás, a diszkrimináció és a zsarnokság ellen« – írta a világ egyik legbátrabb nője, az iráni Narges Mohammadi. 

Drukkolok, hogy az »epic fury« hadművelet után olyan világ jöjjön el Teheránban, amivel Mohammadi és a többiek elégedettek, Izrael és a nyugati világ pedig biztonságban élhet.

Ha pedig esetleg még az is eljön a Trump éra alatt, hogy Kubában szabad választásokat írnak ki, akkor a külpolitikájára azok is a legnagyobb tisztelettel fognak gondolni, akik a leghevesebben kritizálták őt.”

Nyitókép: Petri Ádám Facebook-oldala


 

OneiroNauta
2026. február 28. 16:48
"Ha pedig esetleg még az is eljön a Trump éra alatt, hogy Kubában szabad választásokat írnak ki" Trump tegnap pár mondattal említette, hogy megkeresték a kubaiak és segítséget kértek (gyakorlatilag összeomlóban van Kuba a venezuelai olaj elvesztése volt kb. az utolsó koporsószög), szóval lehet ott egy békés átmenet amerikai segítséggel... (Persze meg lesz az ára)
csulak
2026. február 28. 16:36
nyomor es menekules lesz Iran sorsa is, mint eddig minden allame kozel keleten
