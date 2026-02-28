Nem hivatalos sajtóértesülés: Megölték Irán vezetőjét, Teherán cáfol
Izraeli források szerint egyre több erre utaló jel van. Irán közben cáfolja a híreket.
Ha pedig esetleg még az is eljön a Trump éra alatt, hogy Kubában szabad választásokat írnak ki, akkor a külpolitikájára azok is a legnagyobb tisztelettel fognak gondolni, akik a leghevesebben kritizálták őt.
„»Én egyike vagyok annak a több millió büszke és rugalmas iráni nőnek, akik felkeltünk az elnyomás, a diszkrimináció és a zsarnokság ellen« – írta a világ egyik legbátrabb nője, az iráni Narges Mohammadi.
Drukkolok, hogy az »epic fury« hadművelet után olyan világ jöjjön el Teheránban, amivel Mohammadi és a többiek elégedettek, Izrael és a nyugati világ pedig biztonságban élhet.
Ha pedig esetleg még az is eljön a Trump éra alatt, hogy Kubában szabad választásokat írnak ki, akkor a külpolitikájára azok is a legnagyobb tisztelettel fognak gondolni, akik a leghevesebben kritizálták őt.”
Nyitókép: Petri Ádám Facebook-oldala