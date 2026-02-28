Ide vezet a Magyar Péter-féle gyűlöletpropaganda: sokkoló felvételeket küldtek kollégánknak

Orbán Viktor pisztollyal szétlőtt fejét ábrázoló képeket küldtek a Mandiner egyik kollégájának. A felvételen az ízléstelen képek mellett a fegyver is látszik, amellyel a miniszterelnök arcképét ábrázoló fotóra céloztak. Kollégánk elmondása szerint a Washingtonban élő férfi, aki a képeket küldte, korábban több durva üzenetet is küldött neki.



Magyar Péter és a Tisza Párt felbukkanása óta egyre gyakoribb, hogy verbális bántalmazások, fenyegetések célpontjává kerültek a konzervatív újságírók, a miniszterelnök halálát kívánni, azzal viccelődni pedig egyenesen bevett szokás lett. Olyannyira, hogy egyes előadók a színpadon is megengedik maguknak, hogy eljátsszák a kormányfő halálát, vagy csak élvezkedve fantáziáljanak róla a közönségük előtt. A politikai eszközként használt gyűlöletkeltés eredményeképp egyre több embernek kell hasonló atrocitásokkal szembenéznie, pusztán a véleménye miatt.