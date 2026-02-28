Ft
02. 28.
szombat
Rendkívüli!

Nem hivatalos sajtóértesülés: Megölték Irán vezetőjét, Teherán cáfol

Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt mandiner Magyar Péter halál orbán viktor

Ide vezet a Magyar Péter-féle gyűlöletpropaganda: sokkoló felvételeket küldtek kollégánknak

2026. február 28. 15:59

Az üzenetet küldő személy korábban többször is illette durva szavakkal munkatársunkat.

2026. február 28. 15:59
null

Orbán Viktor pisztollyal szétlőtt fejét ábrázoló képeket küldtek a Mandiner egyik kollégájának. A felvételen az ízléstelen képek mellett a fegyver is látszik, amellyel a miniszterelnök arcképét ábrázoló fotóra céloztak. Kollégánk elmondása szerint a Washingtonban élő férfi, aki a képeket küldte, korábban több durva üzenetet is küldött neki.


Magyar Péter és a Tisza Párt felbukkanása óta egyre gyakoribb, hogy verbális bántalmazások, fenyegetések célpontjává kerültek a konzervatív újságírók, a miniszterelnök halálát kívánni, azzal viccelődni pedig egyenesen bevett szokás lett. Olyannyira, hogy egyes előadók a színpadon is megengedik maguknak, hogy eljátsszák a kormányfő halálát, vagy csak élvezkedve fantáziáljanak róla a közönségük előtt. A politikai eszközként használt gyűlöletkeltés eredményeképp egyre több embernek kell hasonló atrocitásokkal szembenéznie, pusztán a véleménye miatt.

Mutatjuk az említett képeket:

 
 

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

 

