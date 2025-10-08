Ft
10. 08.
szerda
Kamerák előtt rántotta magára a vizes lepedőt Majka: bevallotta, Orbán Viktort lőtte le a színpadon (VIDEÓ)

2025. október 08. 07:58

Egyetlen mondattal leplezte le saját magát.

2025. október 08. 07:58
null

Majka bevallotta a Story Magazin „Háttér Story” című podcastjében, hogy a teljes ellenzéki sajtóban megjelent állítás — miszerint a színpadon agyonlőtt bindzsisztáni miniszterelnök nem is Orbán Viktor volt, és az egészet csak a fideszesek veszik magukra — hamis volt.

Egyetlen mondattal leplezte le saját magát, amikor bevallotta: a dalt „a regnáló kormány” és annak vezetője ellen írta; a színpadon lelőtt karakter pedig Orbán Viktor megtestesítője volt.

Mint Majka fogalmazott a podcastben, „az a furcsa ebben az egészben, hogy innen 300 kilométerre nyugatra, Bécsben az nem kérdés, hogy egy olyan típusú csávó, mint én, folyamatosan éppen a regnáló kormány ellen ír dalokat, vagy mond dolgokat”.

A podcastben arról is beszélt, hogy a dal után a közönség annyiban változott, hogy sokkal többen vannak a nézők — ehhez hozzátéve azt, hogy „folyamatosan éppen a regnáló kormány ellen ír dalokat” — az látható: Majka mindenféle mögöttes szellemiség nélkül, szélkakas módjára, a nagyobb bevétel reményében írja a számait.

Csurrant, cseppent Majkának

Meg is érte a szélkakasmód, több mint ötven százalékot nőtt Majka kft-jének árbevétele. A rapper üzletileg élete legerősebb évén van túl: cége, a Dyma MM Kft, ahol egyedüli tulajdonos Majoros, friss beszámolója alapján

a tavalyi évben 783,1 millió forintig száguldott a 2023. évi 511,8 millió után.

Az adózott eredmény szintén rekordra tört a cégben 123,9 millió forinttal, 2023-ban ez még 74,8 millió forint volt.

A jegyzőkönyvből az is kiderül, hogy Majka az előző évek eredménytartalékának és az adózott eredmény terhére 130 millió forint osztalékot vett ki. Tavaly ez az összeg még 80 millió forint volt.

Nyitókép: Majka Facebook-oldala

