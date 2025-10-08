Kamerák előtt rántotta magára a vizes lepedőt Majka: bevallotta, Orbán Viktort lőtte le a színpadon (VIDEÓ)

Majkának csurran, cseppen: elképesztő mennyiségű pénzt vett fel a cégéből
783 millió forintos bevételt csinált, ki is vett 130 millió forintot osztalékként.
Egyetlen mondattal leplezte le saját magát.
Majka bevallotta a Story Magazin „Háttér Story” című podcastjében, hogy a teljes ellenzéki sajtóban megjelent állítás — miszerint a színpadon agyonlőtt bindzsisztáni miniszterelnök nem is Orbán Viktor volt, és az egészet csak a fideszesek veszik magukra — hamis volt.
Egyetlen mondattal leplezte le saját magát, amikor bevallotta: a dalt „a regnáló kormány” és annak vezetője ellen írta; a színpadon lelőtt karakter pedig Orbán Viktor megtestesítője volt.
Mint Majka fogalmazott a podcastben, „az a furcsa ebben az egészben, hogy innen 300 kilométerre nyugatra, Bécsben az nem kérdés, hogy egy olyan típusú csávó, mint én, folyamatosan éppen a regnáló kormány ellen ír dalokat, vagy mond dolgokat”.
A podcastben arról is beszélt, hogy a dal után a közönség annyiban változott, hogy sokkal többen vannak a nézők — ehhez hozzátéve azt, hogy „folyamatosan éppen a regnáló kormány ellen ír dalokat” — az látható: Majka mindenféle mögöttes szellemiség nélkül, szélkakas módjára, a nagyobb bevétel reményében írja a számait.
Meg is érte a szélkakasmód, több mint ötven százalékot nőtt Majka kft-jének árbevétele. A rapper üzletileg élete legerősebb évén van túl: cége, a Dyma MM Kft, ahol egyedüli tulajdonos Majoros, friss beszámolója alapján
a tavalyi évben 783,1 millió forintig száguldott a 2023. évi 511,8 millió után.
Az adózott eredmény szintén rekordra tört a cégben 123,9 millió forinttal, 2023-ban ez még 74,8 millió forint volt.
A jegyzőkönyvből az is kiderül, hogy Majka az előző évek eredménytartalékának és az adózott eredmény terhére 130 millió forint osztalékot vett ki. Tavaly ez az összeg még 80 millió forint volt.
