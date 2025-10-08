Kamerák előtt rántotta magára a vizes lepedőt Majka: bevallotta, Orbán Viktort lőtte le a színpadon (VIDEÓ)

Majka bevallotta a Story Magazin „Háttér Story” című podcastjében, hogy a teljes ellenzéki sajtóban megjelent állítás — miszerint a színpadon agyonlőtt bindzsisztáni miniszterelnök nem is Orbán Viktor volt, és az egészet csak a fideszesek veszik magukra — hamis volt.

Egyetlen mondattal leplezte le saját magát, amikor bevallotta: a dalt „a regnáló kormány” és annak vezetője ellen írta; a színpadon lelőtt karakter pedig Orbán Viktor megtestesítője volt.

Mint Majka fogalmazott a podcastben, „az a furcsa ebben az egészben, hogy innen 300 kilométerre nyugatra, Bécsben az nem kérdés, hogy egy olyan típusú csávó, mint én, folyamatosan éppen a regnáló kormány ellen ír dalokat, vagy mond dolgokat”.

A podcastben arról is beszélt, hogy a dal után a közönség annyiban változott, hogy sokkal többen vannak a nézők — ehhez hozzátéve azt, hogy „folyamatosan éppen a regnáló kormány ellen ír dalokat” — az látható: Majka mindenféle mögöttes szellemiség nélkül, szélkakas módjára, a nagyobb bevétel reményében írja a számait.