2026 berobbant, de Magyar továbbra is uszít és Orbánt majmolja – Replika (VIDEÓ!)

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
A 2026-os év ránk rúgta az ajtót, hazánkban mégis van, ami változatlan.
A karácsonyi ünnepek alatt sem bírtak magukkal a tiszások. Krisztus születése ide, a szeretet ünnepe oda, Magyar Péternek és híveinek a gyűlölködés maradt az osztályrészük. Erkölcsi mélypont volt a Tisza-vezér Szily Nórának adott interjúja is, ahol a nők megbecsüléséről beszélt az a politikus, aki hosszú évekig bántalmazta volt feleségét, Varga Juditot.
Bár az új év elején Trump elfogta Maduro venezuelai diktátort, mégis van, ami 2026-ban is változatlan: Magyar Péter továbbra is Orbán Viktort másolja, szélsőségesen ellenzéki közhelyeket puffogtat és aljas politikát képvisel. Ezekről szól az új Replika.
