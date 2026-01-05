Ft
2026 berobbant, de Magyar továbbra is uszít és Orbánt majmolja – Replika (VIDEÓ!)

2026. január 05. 17:07

A 2026-os év ránk rúgta az ajtót, hazánkban mégis van, ami változatlan.

2026. január 05. 17:07
null

A karácsonyi ünnepek alatt sem bírtak magukkal a tiszások. Krisztus születése ide, a szeretet ünnepe oda, Magyar Péternek és híveinek a gyűlölködés maradt az osztályrészük. Erkölcsi mélypont volt a Tisza-vezér Szily Nórának adott interjúja is, ahol a nők megbecsüléséről beszélt az a politikus, aki hosszú évekig bántalmazta volt feleségét, Varga Juditot.

Bár az új év elején Trump elfogta Maduro venezuelai diktátort, mégis van, ami 2026-ban is változatlan: Magyar Péter továbbra is Orbán Viktort másolja, szélsőségesen ellenzéki közhelyeket puffogtat és aljas politikát képvisel. Ezekről szól az új Replika.

Replika az új évben is! Nézze meg műsorunkat a Kontextus YouTube-csatornáján!

ihavrilla
2026. január 05. 18:06
Félelmetes volt Magyar Péter "nemzetközi" sajtótájékoztatója! Atya Isten, ez tényleg segghülye a haverjaival együtt.
madre79
2026. január 05. 17:45
Az se normális, aki erre az őrültre szavaz!
csulak
2026. január 05. 17:34
Mit ajánlaz álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
tapir32
2026. január 05. 17:31
A renitens EU tagállamok nem álltak be a háború ellenzői, a Patrióták és Orbán Viktor mögé. Józan ésszel és az európai kultúra alapján az volt az elvárható, hogy az EU mielőbbi békét akar ahelyett, hogy kiélezte és elmélyítette a konfliktust és a háborút. Hitvány alakok!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!