2026 berobbant, de Magyar továbbra is uszít és Orbánt majmolja – Replika (VIDEÓ!)

A karácsonyi ünnepek alatt sem bírtak magukkal a tiszások. Krisztus születése ide, a szeretet ünnepe oda, Magyar Péternek és híveinek a gyűlölködés maradt az osztályrészük. Erkölcsi mélypont volt a Tisza-vezér Szily Nórának adott interjúja is, ahol a nők megbecsüléséről beszélt az a politikus, aki hosszú évekig bántalmazta volt feleségét, Varga Juditot.

Bár az új év elején Trump elfogta Maduro venezuelai diktátort, mégis van, ami 2026-ban is változatlan: Magyar Péter továbbra is Orbán Viktort másolja, szélsőségesen ellenzéki közhelyeket puffogtat és aljas politikát képvisel. Ezekről szól az új Replika.