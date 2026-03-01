Egy másik kisgyerek pedig elcsípett néhány mondatot az RTL híreiből, ahol éppen azt ecsetelték, miszerint a Magyar Péter bácsi szerint készül az út a börtönbe program meg a vagyonelkobzás program, és mutatták az Orbán Viktor bácsit hozzá, és a kisgyerek nagyon félt, mert tudta, hogy náluk mindenki azt a bácsit szereti, és akkor biztosan náluk is mindenkit visznek a börtönbe, tőle pedig el fogják venni a vadonatúj versenyautóját és a legóját.

Egy szülő pedig arról számolt be, hogy egyik reggel a gyerekei azt mondták neki, hogy ők nem mennek többé óvodába és iskolába, mert nem lehet kimenni az utcára, mert minden meg van mérgezve akkumulátorokkal, levegőt sem lehet venni, úgyhogy ők inkább otthon maradnak, és aztán sírtak, éjjel pedig rosszat álmodtak.

Egy másik szülő pedig elmesélte, hogy a kisfia nagyon rosszul érzi magát, amiért nem érzi rosszul magát, amiért ő kisfiú és nem kislány, és sokan kinevetik ezért, de ő nem akar kislány lenni, és babázni sem akar, és szoknyában járni sem akar, és ezért őt kinevetik.

Végezetül pedig sok szülő számolt be arról, hogy a gyerekeik nagyon félnek és rosszat álmodnak, mert azt látják a tévében, hogy háború van Oroszország és Ukrajna között, és látják a lebombázott házakat, a metróban éjszakázó embereket, látják a felvételeket arról, hogyan rabolják el az ukrán nácik az embereket az utcáról, és tegnap óta azt is látják, hogy háború van Irán és Izrael és az Egyesült Államok között, és látják, hogy rakéták csapódnak be mindenhol, látják, hogy rakéta találta el Dubajban azt a szállodát, ahol tavaly ők is voltak, és elcsíptek egy mondatot a tévében, éppen azt, amikor egy szakállas, hülye és gazember német bácsi éppen azt fejtegette, hogy ideje EU felvarrós katonákat küldeni Ukrajnába, és kérdezte a gyerek, hogy akkor majd a papát és a bátyót is el fogják küldeni, és alig lehetett megnyugtatni szegényt, és mire nagy nehezen megnyugodott, addigra egy másik hülye gazember német néni azt fejtegette a tévében, hogy az EU-nak kötelessége Ukrajna oldalára állni a háborúban, egy harmadik hülye gazember német bácsi meg arról beszélt ellentmondást nem tűrő hangon, hogy legkésőbb 2029-ben Európa és Oroszország háborúzni fog, és a gyerek már ötödikes, úgyhogy gyorsan kiszámolta, hogy az még három év, és akkor ő pont tizennégy lesz, és vajon elviszik-e a tizennégy éveseket is, és alig-alig lehetett megnyugtatni szegényt.”