BREAKING! A rendszerüzemeltető ukrán vállalat buktatta le Zelenszkijt: semmi baja a Barátság kőolajvezetéknek!
A rendszerváltás utáni legkomolyabb külső fenyegetéssel néz szembe hazánk az ukrán elnök és kormánya képében.
Egy kisfiú azt mesélte a szüleinek, hogy kigúnyolták és kiközösítették, mert kiderült, hogy az ő szülei a Fideszre és Orbán Viktorra fognak szavazni.
„Bevezetésként átnyújtok önöknek egy kis, színes csokrot az antinépköltészet mestereitől, a 444-től. Olvassák figyelmesen: »Kisfiam azt álmodta (pont tegnapelőtt éjjel), hogy Magyarországot megtámadta egy másik ország. Mindenki megmenekült, kivéve őt. A falhoz szorította valaki, és párszor rálőtt. Aztán felébredt. Így mesélte. Éjszaka ezek után együtt aludtunk, mert nem mert egyedül elaludni. Nagyon megdöbbentem, amikor elmesélte, és nagyon zavar, felháborít, hogy ilyen hatással van a gyerekemre a napi politika« – írja az anya, aki azóta is beszélget a fiával, és igyekszik oldani ezeket a feszültségeket. (…)
Váratlan élményben volt része olvasónknak: egy baráti összejövetelen egy 11 éves kislány azt kérdezte tőlem, hogy én fideszes vagyok-e. Visszakérdeztem, hogy ez honnan jön, miért merült fel benne ez a kérdés? Azt válaszolta, hogy úgy hallotta, hamarosan megtámadnak minket az ukránok, és ő szorong amiatt, hogy tényleg így lesz. Viszont a Fidesz megvéd minket. Ugyanez a kislány, akinek a családja amúgy nem igazán politizál, nemrég külföldön járt, és az utazás során spontán kifakadt anyukájának: mennyivel jobb ott, mert nincsenek mindenütt olyan plakátok, mint nálunk.«
Ennyi. Nagy és szép meló volt mindezt megkölteni, ültek is rajta az antinépköltészet mesterei, mint tyúkanyó a tojásokon, csak kicsit túl sokáig, így megzápult mindegyik. És akkor én is átnyújtok önöknek egy kis csokrot, a gyerekek rossz álmairól, ezek viszont nem zápultak meg, lehet belőlük sütni rántottát. (…)
Egy másik kisfiú azt mesélte a szüleinek, hogy kigúnyolták és kiközösítették, mert kiderült, hogy az ő szülei a Fideszre és Orbán Viktorra fognak szavazni, és akkor a többi gyerek elkezdte neki mutogatni azokat a képeket, amiken az Orbán Viktor meg még sok másik bácsi és néni narancssárga rabruhában volt látható, és mondták a gyerekek, hogy ezek mind mennek a börtönbe, és azokat is elviszik a börtönbe, akik ezekre a bácsikra és nénikre szavaznak, és azok gyerekeit is elviszik a börtönbe, és azután el fogják venni tőlük mindenüket, és ha kijöttek a börtönből, a gyerekeik mennek az árvaházba. És mutattak még olyan képeket, amiken az Orbán Viktor volt felakasztva vagy agyonlőve, és mondták, hogy a többiek is fel lesznek akasztva vagy agyon lesznek lőve. És akkor a kisfiú nagyon sírt, és otthon sem tudta abbahagyni a sírást, a szülei nagy nehezen megnyugtatták, de éjszaka nagyon rosszat álmodott és felsírt.
Egy másik kisgyerek pedig elcsípett néhány mondatot az RTL híreiből, ahol éppen azt ecsetelték, miszerint a Magyar Péter bácsi szerint készül az út a börtönbe program meg a vagyonelkobzás program, és mutatták az Orbán Viktor bácsit hozzá, és a kisgyerek nagyon félt, mert tudta, hogy náluk mindenki azt a bácsit szereti, és akkor biztosan náluk is mindenkit visznek a börtönbe, tőle pedig el fogják venni a vadonatúj versenyautóját és a legóját.
Egy szülő pedig arról számolt be, hogy egyik reggel a gyerekei azt mondták neki, hogy ők nem mennek többé óvodába és iskolába, mert nem lehet kimenni az utcára, mert minden meg van mérgezve akkumulátorokkal, levegőt sem lehet venni, úgyhogy ők inkább otthon maradnak, és aztán sírtak, éjjel pedig rosszat álmodtak.
Egy másik szülő pedig elmesélte, hogy a kisfia nagyon rosszul érzi magát, amiért nem érzi rosszul magát, amiért ő kisfiú és nem kislány, és sokan kinevetik ezért, de ő nem akar kislány lenni, és babázni sem akar, és szoknyában járni sem akar, és ezért őt kinevetik.
Végezetül pedig sok szülő számolt be arról, hogy a gyerekeik nagyon félnek és rosszat álmodnak, mert azt látják a tévében, hogy háború van Oroszország és Ukrajna között, és látják a lebombázott házakat, a metróban éjszakázó embereket, látják a felvételeket arról, hogyan rabolják el az ukrán nácik az embereket az utcáról, és tegnap óta azt is látják, hogy háború van Irán és Izrael és az Egyesült Államok között, és látják, hogy rakéták csapódnak be mindenhol, látják, hogy rakéta találta el Dubajban azt a szállodát, ahol tavaly ők is voltak, és elcsíptek egy mondatot a tévében, éppen azt, amikor egy szakállas, hülye és gazember német bácsi éppen azt fejtegette, hogy ideje EU felvarrós katonákat küldeni Ukrajnába, és kérdezte a gyerek, hogy akkor majd a papát és a bátyót is el fogják küldeni, és alig lehetett megnyugtatni szegényt, és mire nagy nehezen megnyugodott, addigra egy másik hülye gazember német néni azt fejtegette a tévében, hogy az EU-nak kötelessége Ukrajna oldalára állni a háborúban, egy harmadik hülye gazember német bácsi meg arról beszélt ellentmondást nem tűrő hangon, hogy legkésőbb 2029-ben Európa és Oroszország háborúzni fog, és a gyerek már ötödikes, úgyhogy gyorsan kiszámolta, hogy az még három év, és akkor ő pont tizennégy lesz, és vajon elviszik-e a tizennégy éveseket is, és alig-alig lehetett megnyugtatni szegényt.”
Ezt is ajánljuk a témában
A rendszerváltás utáni legkomolyabb külső fenyegetéssel néz szembe hazánk az ukrán elnök és kormánya képében.
Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: Deutsch Tamás Facebook-oldala