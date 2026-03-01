Ft
Terjednek a pletykák iráni körökben, hogy nagyon magas szinten lehet áruló

2026. március 01. 12:28

Nehezen érthető, hogyan voltak képesek ilyen szarvashibát véteni az irániak? Minden jel ott volt.

2026. március 01. 12:28
Demkó Attila
Demkó Attila
„A New York Times lehozott egy cikket, hogyan sikerült az iráni vezetés jelentős részét lefejezni. Egy megbeszélésen...Megmondom őszintén, számomra nehezen érthető, hogyan voltak képesek ilyen szarvashibát véteni az irániak, amikor minden jel ott volt – pénteken magam is posztoltam erről, hogy jön a támadás. Ezt csak az nem látta, aki nem akarta látni. Erre szombat reggel ennyien egy helyen összegyűlnek, egy olyan helyen, ami nem pár száz méter szikla és vasbeton alatt van.

Az egy dolog, hogy egy lassan 87 éves ember ítélőképessége már nem az igazi, de itt egy fiatalabb generáció is bement a csapdába. Aziz Nasirzadeh, a védelmi miniszter 62 éves volt. Mohammad Pakpour, a Forradalmi Gárda vezetője 64. Az elődjét, Hossein Salami-t júniusban ölték meg az izraeliek egy légicsapásban. Ha ebből nem tanul valaki, akkor miből?

Nehezen érthető – terjednek is a pletykák iráni körökben, hogy nagyon magas szinten lehet áruló.”

kbexxx
•••
2026. március 01. 13:22 Szerkesztve
A felsővezetés együttes gyülésének megrendezése, 1 védtelen épületben..., valoban lehet 1árulás, Vagy, Puccs ajatollah ellen ,a katonai hatalom átvételéhez. A helyzet elmérgesedésének ,a környező államokkal, Már nincs 1 személyű felelőse.!
Válasz erre
0
0
Lami66
2026. március 01. 13:04
Biztosan tanultak az esetből és rögtön szétszórodtak a szélrózsa minden irányában
Válasz erre
0
0
macskusz-4
2026. március 01. 12:51
Egyes hamaszosokat pezsgőfürdőzés közben lehett kilőni Katarban. Szinvár bottal akarta leütni a drónt. Ezeknek ez a normális. De az erőt tisztelik. Erre is van utasításuk Mohamedtől.
Válasz erre
1
0
macskusz-4
2026. március 01. 12:47
Irracionálisak.
Válasz erre
0
0
