„A New York Times lehozott egy cikket, hogyan sikerült az iráni vezetés jelentős részét lefejezni. Egy megbeszélésen...Megmondom őszintén, számomra nehezen érthető, hogyan voltak képesek ilyen szarvashibát véteni az irániak, amikor minden jel ott volt – pénteken magam is posztoltam erről, hogy jön a támadás. Ezt csak az nem látta, aki nem akarta látni. Erre szombat reggel ennyien egy helyen összegyűlnek, egy olyan helyen, ami nem pár száz méter szikla és vasbeton alatt van.

Az egy dolog, hogy egy lassan 87 éves ember ítélőképessége már nem az igazi, de itt egy fiatalabb generáció is bement a csapdába. Aziz Nasirzadeh, a védelmi miniszter 62 éves volt. Mohammad Pakpour, a Forradalmi Gárda vezetője 64. Az elődjét, Hossein Salami-t júniusban ölték meg az izraeliek egy légicsapásban. Ha ebből nem tanul valaki, akkor miből?