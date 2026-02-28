Trump, Irán, olajválság - Nógrádi György, Robert C. Castel, Horváth József, Demkó Attila a Stratégában

Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak
Még csak nem is rejtették véka alá.
Trump és Izrael megelőző csapása után Irán és Amerika nyílt szembenállása globális olajválságot robbantana ki, a világ pedig a gazdasági összeomlás szélére sodródna. Egy sorsdöntő helyzet elemzése, ahol a Trump-adminisztrációnak egy tragikus háború közepette kellene megóvnia a megmaradt rendet a teljes káosztól.
A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:
