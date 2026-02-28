Ft
Ft
12°C
0°C
Ft
Ft
12°C
0°C
02. 28.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 28.
szombat
Rendkívüli!

Megemelik a terrorfenyegetettség készültségi szintjét Magyarországon

Hírek
Vélemények
Hetilap
Irán Izrael Trump

Trump, Irán, olajválság - Nógrádi György, Robert C. Castel, Horváth József, Demkó Attila a Stratégában

2026. február 28. 18:19

Trump és Izrael megelőző csapása után Irán és Amerika nyílt szembenállása globális olajválságot robbantana ki, a világ pedig a gazdasági összeomlás szélére sodródna. Egy sorsdöntő helyzet elemzése, ahol a Trump-adminisztrációnak egy tragikus háború közepette kellene megóvnia a megmaradt rendet a teljes káosztól.

2026. február 28. 18:19
null

A műsorban elhangzott legfontosabb megállapítások:

  • A félidős választásokhoz közeledve kezd elfogyni Trump türelme
  • Minden törekvése ellenére már nem Zelenszkij van a globális figyelem középpontjában
  • Az iráni nép nélkül nem lehetséges a hatalomváltás
  • Az iráni események miatt Oroszország pozíciói erősödnek az orosz-amerikai kétoldalú tárgyalásokon

A teljes műsor itt tekinthető meg:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

 

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hobby024
2026. február 28. 18:41
macskusz-4 "Elképesztő támadó precizitás. Egyidejű és sokirányú csapás a vezetési és irányítási rendszerre.Teljesen irracionális az iráni papi kaszt. Ezeknek végük. " És ezt a kérdést nem tetted fel magadnak okt 7-én.
Válasz erre
0
0
macskusz-4
2026. február 28. 18:30
Elképesztő támadó precizitás. Egyidejű és sokirányú csapás a vezetési és irányítási rendszerre.Teljesen irracionális az iráni papi kaszt. Ezeknek végük.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!