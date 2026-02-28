„Tudjuk, hogy a VAR-ral is lehet meccset nyerni” – Bognár György a Paks zsinórban hatodik veresége után

Szakmai problémák Pakson? Bognár György nyilatkozata után mindenki ugyanarról beszél
Nagyon korrekten és tárgyilagosan értékelt az ETO elleni vereség után.
Tovább tart a tolnaiak mélyrepülése. A Paks a bajnokságban már ötmeccses kudarcszériában van, egyre távolodik az élmezőnytől.
Egyre mélyül a gödör a Paksi FC alatt: a tolnai együttes szombat délután egygólos előnyről bukta el kisvárdai bajnokiját, ezzel az NB I-ben már öt mérkőzést számlál a vereségszériája, a februári, DVTK elleni kupazakót is beleszámítva pedig minden sorozatot figyelembe véve már hatot.
Az egyre lejjebb csúszó paksiak hátránya így egy meccsel többet játszva is 10 pontra nőtt az éllovas ETO-hoz képest, de már a dobogós DVSC-t is négypontos távolságból követik.
Pedig a Paks Hahn János különös tizenegyesével még vezetéssel fordult a második félidőre, ám a szünet után a Kisvárda egy szép támadás végén némi szerencsével egyenlített, a 63. percben pedig
Alaxai Áron megvideózott kezezése után ugyancsak büntetőből a győzelmet is megszerezte,
így egyetlen pontra megközelítette a legyőzött riválist. Az újabb vereség után a paksiak mestere, Bognár György az M4 Sportnak úgy fogalmazott:
Azt tudjuk, hogy a VAR-ral is lehet meccset nyerni, de ettől függetlenül elsősorban saját magunkat okolhatjuk."
Nyitókép: Facebook/Kisvárda FC/Ombodi Tamás
* * *
