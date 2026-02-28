Ft
02. 28.
szombat
Rendkívüli!

Megemelik a terrorfenyegetettség készültségi szintjét Magyarországon

Hírek
Vélemények
Hetilap
Paks Kisvárda NB I

„Tudjuk, hogy a VAR-ral is lehet meccset nyerni” – Bognár György a Paks zsinórban hatodik veresége után

2026. február 28. 16:48

Tovább tart a tolnaiak mélyrepülése. A Paks a bajnokságban már ötmeccses kudarcszériában van, egyre távolodik az élmezőnytől.

2026. február 28. 16:48
null

Egyre mélyül a gödör a Paksi FC alatt: a tolnai együttes szombat délután egygólos előnyről bukta el kisvárdai bajnokiját, ezzel az NB I-ben már öt mérkőzést számlál a vereségszériája, a februári, DVTK elleni kupazakót is beleszámítva pedig minden sorozatot figyelembe véve már hatot.

Az egyre lejjebb csúszó paksiak hátránya így egy meccsel többet játszva is 10 pontra nőtt az éllovas ETO-hoz képest, de már a dobogós DVSC-t is négypontos távolságból követik. 

Kisvárda-Paks
Hahn János az első félidőben még a Paksot juttatta előnyhöz (Fotó: Facebook/Kisvárda FC/Ombodi Tamás)

Előnyről bukott fájó módon a Paks

Pedig a Paks Hahn János különös tizenegyesével még vezetéssel fordult a második félidőre, ám a szünet után a Kisvárda egy szép támadás végén némi szerencsével egyenlített, a 63. percben pedig 

Alaxai Áron megvideózott kezezése után ugyancsak büntetőből a győzelmet is megszerezte,

 így egyetlen pontra megközelítette a legyőzött riválist. Az újabb vereség után a paksiak mestere, Bognár György az M4 Sportnak úgy fogalmazott: 

Azt tudjuk, hogy a VAR-ral is lehet meccset nyerni, de ettől függetlenül elsősorban saját magunkat okolhatjuk."

Nyitókép: Facebook/Kisvárda FC/Ombodi Tamás

