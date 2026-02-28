„Tudjuk, hogy a VAR-ral is lehet meccset nyerni” – Bognár György a Paks zsinórban hatodik veresége után

Egyre mélyül a gödör a Paksi FC alatt: a tolnai együttes szombat délután egygólos előnyről bukta el kisvárdai bajnokiját, ezzel az NB I-ben már öt mérkőzést számlál a vereségszériája, a februári, DVTK elleni kupazakót is beleszámítva pedig minden sorozatot figyelembe véve már hatot.

Az egyre lejjebb csúszó paksiak hátránya így egy meccsel többet játszva is 10 pontra nőtt az éllovas ETO-hoz képest, de már a dobogós DVSC-t is négypontos távolságból követik.