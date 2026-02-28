Teljesen átalakul a foci: elég a színészkedésből és az időhúzásból!

A labdarúgás szabályalkotó testülete (IFAB) szombaton olyan intézkedéscsomagot fogadott el, amelynek célja a mérkőzések tempójának felgyorsítása, valamint az időhúzás visszaszorítása. A változtatások a tervek szerint már az idei foci-világbajnokságon, azt követően pedig minden versenysorozatban életbe lépnek.

Ha hinni lehet a híreknek, egyre kevesebb ilyen jelenetet látunk majd a focimeccseken (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Az IFAB a Walesben tartott 140. közgyűlésén hozta meg az új döntéseket, melyek közül az egyik legjelentősebb a bedobásokat és a kirúgásokat érintő visszaszámlálás. Ennek lényege, hogy