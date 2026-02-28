Teljesen átalakul a foci: elég a színészkedésből és az időhúzásból!

„Tudjuk, hogy a VAR-ral is lehet meccset nyerni” – Bognár György a Paks zsinórban hatodik veresége után
Tovább tart a tolnaiak mélyrepülése.
Intézkedéscsomaggal gyorsítanák a futballmeccsek tempóját, visszaszorítanák az időhúzást is. A reformtörekvések már a nyári foci-vb-n életbe lépnek.
A labdarúgás szabályalkotó testülete (IFAB) szombaton olyan intézkedéscsomagot fogadott el, amelynek célja a mérkőzések tempójának felgyorsítása, valamint az időhúzás visszaszorítása. A változtatások a tervek szerint már az idei foci-világbajnokságon, azt követően pedig minden versenysorozatban életbe lépnek.
Az IFAB a Walesben tartott 140. közgyűlésén hozta meg az új döntéseket, melyek közül az egyik legjelentősebb a bedobásokat és a kirúgásokat érintő visszaszámlálás. Ennek lényege, hogy
ha a játékvezető úgy ítéli meg, hogy túl sokáig tart egy bedobás, vagy kirúgás, illetve a játékosok szándékosan késlekednek, akkor öt másodpercig tartó vizuális visszaszámlálást indíthat. Ha az idő lejárta előtt nem folytatódik a játék, akkor a labdát a rivális kapja meg, tehát a másik csapat jöhet bedobással, kirúgás esetében pedig szöglettel.
További intézkedés, hogy lecserélt futballistának tíz másodpercen belül el kell hagynia a pályát, ha pedig ez nem sikerül, akkor a beállni készülő játékos csak a következő játékmegszakításnál léphet a gyepre, miközben lecserélt társának azonnal el kell hagynia a játékteret. A sérülés miatt a pályán ápolt labdarúgó, vagy az, akinek a sérülése miatt megáll a játék, a folytatáskor le kell, hogy menjen a pályáról, ahogy eddig is, ugyanakkor egy percig nem is térhet vissza.
Ezzel az úgynevezett „időhúzó sérüléseket” szeretnék csökkenteni.
Az IFAB-közgyűlés további döntése, hogy a videobíró (VAR) az eddigieken felül további három esetben avatkozhat közbe:
Az IFAB foglalkozott a labdaejtésekkel és a büntetőrúgásoknál előforduló véletlen kettős érintésekkel, valamint megállapította, hogy további konzultációkra van szükség azokra az esetekre vonatkozóan, amikor a játékosok a játékvezetői döntések elleni tiltakozásul levonulnak a pályáról.
Ezt is ajánljuk a témában
Tovább tart a tolnaiak mélyrepülése.
A játékvezetők az IFAB döntése értelmében mellkasra, vagy fejre szerelt kamerákat is viselhetnek a továbbiakban. A változtatások hivatalosan július 1-től lépnek hatályba.
(MTI, Mandiner)
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert
* * *
Ezt is ajánljuk a témában
Erről Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen. Magyarországnak mindenképp le kell törnie az olajblokádot.