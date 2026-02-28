Ft
időhúzás IFAB futball világbajnokság

Teljesen átalakul a foci: elég a színészkedésből és az időhúzásból!

2026. február 28. 18:22

Intézkedéscsomaggal gyorsítanák a futballmeccsek tempóját, visszaszorítanák az időhúzást is. A reformtörekvések már a nyári foci-vb-n életbe lépnek.

2026. február 28. 18:22
null

A labdarúgás szabályalkotó testülete (IFAB) szombaton olyan intézkedéscsomagot fogadott el, amelynek célja a mérkőzések tempójának felgyorsítása, valamint az időhúzás visszaszorítása. A változtatások a tervek szerint már az idei foci-világbajnokságon, azt követően pedig minden versenysorozatban életbe lépnek.

GARTENMANN, Stefan foci
Ha hinni lehet a híreknek, egyre kevesebb ilyen jelenetet látunk majd a focimeccseken (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Az IFAB a Walesben tartott 140. közgyűlésén hozta meg az új döntéseket, melyek közül az egyik legjelentősebb a bedobásokat és a kirúgásokat érintő visszaszámlálás. Ennek lényege, hogy 

ha a játékvezető úgy ítéli meg, hogy túl sokáig tart egy bedobás, vagy kirúgás, illetve a játékosok szándékosan késlekednek, akkor öt másodpercig tartó vizuális visszaszámlálást indíthat. Ha az idő lejárta előtt nem folytatódik a játék, akkor a labdát a rivális kapja meg, tehát a másik csapat jöhet bedobással, kirúgás esetében pedig szöglettel.

A lecserélt focisták sem húzhatják az időt

További intézkedés, hogy lecserélt futballistának tíz másodpercen belül el kell hagynia a pályát, ha pedig ez nem sikerül, akkor a beállni készülő játékos csak a következő játékmegszakításnál léphet a gyepre, miközben lecserélt társának azonnal el kell hagynia a játékteret. A sérülés miatt a pályán ápolt labdarúgó, vagy az, akinek a sérülése miatt megáll a játék, a folytatáskor le kell, hogy menjen a pályáról, ahogy eddig is, ugyanakkor egy percig nem is térhet vissza. 

Ezzel az úgynevezett „időhúzó sérüléseket” szeretnék csökkenteni.

Az IFAB-közgyűlés további döntése, hogy a videobíró (VAR) az eddigieken felül további három esetben avatkozhat közbe: 

  • helytelenül megítélt második sárga lap miatt adott piros lap, 
  • nem a ténylegesen szabálytalankodó futballista büntetése, 
  • egyértelműen tévesen ítélt szöglet esetén.

Az IFAB foglalkozott a labdaejtésekkel és a büntetőrúgásoknál előforduló véletlen kettős érintésekkel, valamint megállapította, hogy további konzultációkra van szükség azokra az esetekre vonatkozóan, amikor a játékosok a játékvezetői döntések elleni tiltakozásul levonulnak a pályáról. 

A játékvezetők az IFAB döntése értelmében mellkasra, vagy fejre szerelt kamerákat is viselhetnek a továbbiakban. A változtatások hivatalosan július 1-től lépnek hatályba.

(MTI, Mandiner)

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

* * * 

