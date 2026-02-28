Fontos üzenetet küldött a külügyminiszter a Közel-Keleten rekedt magyaroknak

Készültségben van a magyar kormány is a Közel-Keleten kitört háború miatt. A térségben számos országban leállították a repülőforgalmat, miután előbb Izrael és az Egyesült Államok bombázni kezdte Iránt, majd Irán válaszul több arab országra is rakétákat lőtt ki.

Súlyos csapások érték Dubajt is. Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter szombat este a közösségi oldalán közölte: sajnos a közel-keleti válság az eszkaláció irányába mutat.

„Irán több öbölbeli országot, több arab országot is támadás alá vett az ott található amerikai érdekeltségek és támaszpontok miatt. Így van sajnos ez az Egyesült Arab Emirátusokkal is, Dubaj és Abu-Dzabi környékén is rakétatámadások történtek. Sajnos a Dubajban tartózkodó magyarok közvetlenül is érintettek ebben a veszélyes helyzetben. A nap elején még 371-en voltak, konzuli védelemre regisztráltak, most ez a szám már 1100 fölé ment, egyelőre sajnos a légtér zárva tart, így a légitársaságok nem repülnek, hiszen az most kifejezetten veszélyes lenne” – tette hozzá.