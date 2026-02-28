Ft
call center szijjártó péter közel - kelet irán külügyminiszter

Fontos üzenetet küldött a külügyminiszter a Közel-Keleten rekedt magyaroknak

2026. február 28. 19:43

A folyamatos rakétatámadások miatt egyelőre több országból sem tudnak hazatérni a magyar utazók.

2026. február 28. 19:43
null

Készültségben van a magyar kormány is a Közel-Keleten kitört háború miatt. A térségben számos országban leállították a repülőforgalmat, miután előbb Izrael és az Egyesült Államok bombázni kezdte Iránt, majd Irán válaszul több arab országra is rakétákat lőtt ki.

Súlyos csapások érték Dubajt is. Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter szombat este a közösségi oldalán közölte: sajnos a közel-keleti válság az eszkaláció irányába mutat. 

„Irán több öbölbeli országot, több arab országot is támadás alá vett az ott található amerikai érdekeltségek és támaszpontok miatt. Így van sajnos ez az Egyesült Arab Emirátusokkal is, Dubaj és Abu-Dzabi környékén is rakétatámadások történtek. Sajnos a Dubajban tartózkodó magyarok közvetlenül is érintettek ebben a veszélyes helyzetben. A nap elején még 371-en voltak, konzuli védelemre regisztráltak, most ez a szám már 1100 fölé ment, egyelőre sajnos a légtér zárva tart, így a légitársaságok nem repülnek, hiszen az most kifejezetten veszélyes lenne” – tette hozzá.

Ezt is ajánljuk a témában

A nagykövetség munkatársai most is bent vannak Abu-Dzabiban, a konzuli ügyelet telefonszámát is közzétette a külügyminiszter. (+971 56 549 9009) 

„Ezt tudják hívni, természetesen sokan akarnak egyszerre kapcsolatba lépni velünk, ezért kérem a türelmüket akkor, hogyha nem tudunk egyből kapcsolatba kerülni Önökkel, csak egy kis várakozási időt követően. Itt Budapesten a call centerünkben is megnöveltük a létszámot és természetesen egész éjszaka is dolgoznak a kollégák” – húzta alá. 

Az Abu-Dzabi Nagykövetség Facebook-oldalára mindig a lehető legfrissebb információkat töltik fel. Jelenleg a légtérzár miatt viszont nagyon korlátosak a lehetőségek, és egyelőre a hadi cselekmények, a támadások is elég kiszámíthatatlanok, Szijjártó ígérete szerint folyamatosan informálni fogják a magyarokat a helyi hatóságoktól kapott tájékoztatásról. 

Arra kérem Önöket, hogy a helyi hatóságok utasításait minden esetben tartsák be

– mondta a tárcavezető. 

A call center száma az alábbi: 003680368036. 

A miniszter azt kéri, ha tudnak, bajba került magyarról, vagy ha segítségre van szükségük, akkor ezeken a telefonszámokon jelentkezhetnek.

 

További konzuli ügyeleti telefonszámok:

  • Emirátusok: +971 56 549 9009
  • Katar: +974 55 987 066
  • Jordánia: +962 770 448 240
  • Konzuli Call Center: +3680368036

Nyitókép: MTI/AP/Fatima Sbair

sersem
2026. február 28. 20:10
Nyüszitenek a dubajozó celeb lotyók. Jáj, magyar állam segiccsé, de különben minden létező fórumon elmondom, hogy mennyire szarok vagytok, tik, csöves magyarok.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!