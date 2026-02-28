Fontos üzenetet küldött a külügyminiszter a Közel-Keleten rekedt magyaroknak

A nagykövetség munkatársai most is bent vannak Abu-Dzabiban, a konzuli ügyelet telefonszámát is közzétette a külügyminiszter. (+971 56 549 9009)
„Ezt tudják hívni, természetesen sokan akarnak egyszerre kapcsolatba lépni velünk, ezért kérem a türelmüket akkor, hogyha nem tudunk egyből kapcsolatba kerülni Önökkel, csak egy kis várakozási időt követően. Itt Budapesten a call centerünkben is megnöveltük a létszámot és természetesen egész éjszaka is dolgoznak a kollégák” – húzta alá.
Az Abu-Dzabi Nagykövetség Facebook-oldalára mindig a lehető legfrissebb információkat töltik fel. Jelenleg a légtérzár miatt viszont nagyon korlátosak a lehetőségek, és egyelőre a hadi cselekmények, a támadások is elég kiszámíthatatlanok, Szijjártó ígérete szerint folyamatosan informálni fogják a magyarokat a helyi hatóságoktól kapott tájékoztatásról.
Arra kérem Önöket, hogy a helyi hatóságok utasításait minden esetben tartsák be