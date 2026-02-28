Kutatóintézet: Új, több milliós migrációs hullámot indíthat Európa felé az iráni háború

Az iráni konfliktus eszkalációja reális forgatókönyv. Bár a szembenálló felek kommunikációjuk szerint igyekeznek megkímélni a civil célpontokat, a konfliktus emberi, biztonsági és gazdasági következményei súlyos migrációs hullámot indíthatnak el Európa irányába.

Irán eddig is súlyos gazdasági gondokkal küzdött: 2025-ben 28–30 millió ember tartozott gazdaságilag sérülékeny kategóriába. A Világbank háborúval nem számoló előrejelzése a 2025–2026-os időszakra további 2,5–3 millió ember szegénységbe csúszását vetíti előre. A jelenlegi háború ezt a helyzetet tovább súlyosbítja. Egy 2023-as felmérés szerint az irániak 93 százalékának fejében már megfordult a kivándorlás gondolata. Válsághelyzetben a gondolatot egyre több esetben követheti tett.

A politikai körülmények megnehezítik az európai védekezést. Az EU külpolitikájáért felelős Külügyek Tanácsa február 19-én terrorszervezetnek minősítette a Forradalmi Gárdát. Eközben az Európai Parlament és több európai politikai fórum is rámutatott az elmúlt hónapok iráni tüntetéseit követő hatósági megtorlásokra, amelyek során becslések szerint 30 000 ember vesztette életét. Ilyen előzmények mellett Brüsszel számára politikailag nehezen vállalható, hogy Iránt biztonságos származási országnak minősítse, ami egy esetleges menedékkérő-hullám esetén tovább növeli az európai befogadó rendszerek terhelését.