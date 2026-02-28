Ft
Ft
12°C
0°C
Ft
Ft
12°C
0°C
02. 28.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 28.
szombat
Rendkívüli!

Megemelik a terrorfenyegetettség készültségi szintjét Magyarországon

Hírek
Vélemények
Hetilap
migrációkutató intézet irán konfliktus európa

Kutatóintézet: Új, több milliós migrációs hullámot indíthat Európa felé az iráni háború

2026. február 28. 20:05

Az MCC Migrációkutató Intézete szerint több millió iráni és az Iránban tartózkodó afgán indulhat útnak. Komoly veszélyben lehetnek azon európai országok állampolgárai, melyek korábban megnyitották kapujukat az illegális bevándorlók előtt.

2026. február 28. 20:05
null

Ismét fel kell készülnie Európának egy súlyos migrációs válságra és egy újabb menekülthullámra a következő időszakban az iráni háború miatt. A Mathias Corvinus Collegium Migrációkutató Intézetének elemzése szerint, még ha a fegyveres konfliktus el is csitul, a gazdasági és biztonsági helyzet romlása miatt több millió iráni és az Iránban tartózkodó afgán indulhat útnak. Emellett radikális csoportok Európában is akcióba lendülhetnek

Ezt is ajánljuk a témában

Komoly veszélyben lehetnek azon európai országok állampolgárai, melyek korábban megnyitották kapujukat az illegális bevándorlók előtt.

Ezt is ajánljuk a témában

Irán a jelenlegi konfliktusban korlátozottan számíthat közel-keleti szövetségeseire, mivel azok az elmúlt években súlyos katonai és politikai veszteségeket szenvedtek. Fennáll a veszélye annak, hogy Teherán Európában működő hálózatokat aktivál, illetve hogy az iszlamista rezsimmel szimpatizáló csoportok önállóan lépnek működésbe. 2025 májusában a brit rendőrség egy héttagú, iráni kötődésű terrorsejtet számolt fel. Reális esélye van annak is, hogy különböző bevándorló hátterű és baloldali csoportok agresszív akciókba kezdenek, ahogy ez a gázai konfliktus idején már megtörtént.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

Az iráni konfliktus eszkalációja reális forgatókönyv. Bár a szembenálló felek kommunikációjuk szerint igyekeznek megkímélni a civil célpontokat, a konfliktus emberi, biztonsági és gazdasági következményei súlyos migrációs hullámot indíthatnak el Európa irányába.

Irán eddig is súlyos gazdasági gondokkal küzdött: 2025-ben 28–30 millió ember tartozott gazdaságilag sérülékeny kategóriába. A Világbank háborúval nem számoló előrejelzése a 2025–2026-os időszakra további 2,5–3 millió ember szegénységbe csúszását vetíti előre. A jelenlegi háború ezt a helyzetet tovább súlyosbítja. Egy 2023-as felmérés szerint az irániak 93 százalékának fejében már megfordult a kivándorlás gondolata. Válsághelyzetben a gondolatot egyre több esetben követheti tett.

A politikai körülmények megnehezítik az európai védekezést. Az EU külpolitikájáért felelős Külügyek Tanácsa február 19-én terrorszervezetnek minősítette a Forradalmi Gárdát. Eközben az Európai Parlament és több európai politikai fórum is rámutatott az elmúlt hónapok iráni tüntetéseit követő hatósági megtorlásokra, amelyek során becslések szerint 30 000 ember vesztette életét. Ilyen előzmények mellett Brüsszel számára politikailag nehezen vállalható, hogy Iránt biztonságos származási országnak minősítse, ami egy esetleges menedékkérő-hullám esetén tovább növeli az európai befogadó rendszerek terhelését.

A helyzetet súlyosbítja, hogy Irán maga is menekültbefogadó ország. 

Az UNHCR adatai szerint mintegy 800 ezer regisztrált menekült – döntő többségük afgán – él az országban, emellett körülbelül 2 millió okmány nélküli afgán tartózkodik Iránban. Más becslések a teljes afgán jelenlétet 4–4,5 millió főre teszik. Irán az elmúlt években több százezres nagyságrendben deportált afgán állampolgárokat; 2024-ben mintegy 750 ezer kitoloncolás történt. Ha a konfliktus, vagy a kialakuló káosz miatt az állam rendészeti kapacitásai a belső biztonság fenntartására összpontosulnak, miközben a gazdasági nyomás erősödik, az afgán menekültek is növekvő számban indulhatnak el Európa felé.

Ha Iránból nő a kiáramlás, annak első következménye az Európa felé vezető út első tranzitországában, Törökországban jelentkezik. Ankara az elmúlt években mintegy 204 kilométeres biztonsági falat épített az Iránnal határos Van tartományi szakaszon, technikai megfigyelőrendszerekkel kiegészítve. A határzár azonban nem hermetikus lezárásra, csupán az áramlás mérséklésére alkalmas. Az EU a 2016-ban kötött migrációs együttműködés keretében már hozzávetőleg 10 milliárd euró támogatást nyújtott Törökországnak. Új iráni hullám esetén Ankara várhatóan további forrásokat és politikai engedményeket kér majd, miközben Európa belpolitikai mozgástere egyre szűkül. Ha Törökország – akarva vagy akaratlanul – migránsokat enged át, a keleti mediterrán és balkáni útvonal terhelése nő; ha visszatartja őket, az EU pénzügyi és politikai függése erősödik.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
socialismo-e-muerte
2026. február 28. 20:29
Köszönjük Trump! Thanks Trump! Make Amerika War Again!
Válasz erre
0
0
UpSalute
2026. február 28. 20:14
Majd Németország mindenkit befogad. Nem erről oktattak nagyképűen mindenkit? Wir schaffen das! 😁
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!