Kitört a háború: Izrael és Amerika együtt bombázza Iránt, Teherán és több nagyváros is támadás alatt

Szombat reggelre csapást mért Izrael Iránra, több célpontot is lebombáztak Teheránban és az ország több pontján. A támadásba az Egyesült Államok hadereje is bekapcsolódott.
Izrael megelőző csapást mért Iránra – jelentette be szombaton Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter. Az IRNA iráni állami hírügynökség mindeközben robbanásokat jelentett Teheránból. A CNN-nek amerikai hivatalnokok megerősítették, hogy az Egyesült Államok is beszállt a támadásba és célzott bombázásokat hajtanak végre iráni célpontok ellen. A fővárosban és számos iráni városban robbanásokról számoltak be.
Izraelben országos szükségállapotot rendeltek el. Miri Regev közlekedési miniszter bejelentette az ország légterének lezárását. Az izraeli polgári védelmi parancsnokság megtiltotta a gyülekezéseket, bezáratta az oktatási intézményeket és a munkahelyeket, a létfontosságú munkahelyek kivételével.
Irán lezárta légterét – jelentette szombaton a Taszním iráni hírügynökség, nem sokkal azt követően, hogy Izrael bejelentette, megelőző csapásokat mért a síita államra. Az IRINN iráni hírügynökség úgy tudja, robbanások történtek Teherán keleti és nyugati részén, a támadás egyik célpontja pedig az iráni főváros melletti Mehrabad nemzetközi repülőtér. Iráni sajtóforrások szerint támadás érte Ali Hamenei, az ország vallási és politikai vezetője irodájának környékét is. Az INA iraki hírügynökség azt közölte, hogy az Iránnal szomszédos arab ország szintén lezárta légterét.
Támadás alatt áll jelenleg Teherán mellett Iszfahan, Kom, Karadzs, és Kermánsáh városa is.
Szombat reggel, a támadások után Donald Trump amerikai elnök egy 8 perces videót tett közzé közösségi oldalán, amelyben megerősítette, hogy csapást mértek Iránra az amerikai emberek védelmében. Mint fogalmazott: meg kell állítani ezt a terrorista szervezetet, amely rátelepedett Iránra és fenyegeti az amerikai embereket, katonákat és bázisokat. Trump elmondása szerint Irán több amerikait is túszként tart fogva.
Ez a terrorista rezsim sosem birtokolhat nukleáris fegyvereket
– jelentette ki határozottan az elnök, hozzátéve, Iránban évtizedek óta hangoztatják, hogy „halált Amerikára”.
Trump közölte, a céljuk egyértelmű: Irán senkire se jelentsen fenyegetést. Felszólította az iráni hadsereget és fegyveres erőket, hogy tegyék le a fegyvert, vagy halál vár rájuk. Az iráni civileket pedig arra kértek, keressenek menedéket, ne menjenek az utcára, mert a bombák mindenhová hullani fognak.
„Amerika ismét teljes erejében van és képes csapást mérni. Isten áldja az Amerikai Egyesült Államokat” – tette hozzá.
Nyitókép: ATTA KENARE / AFP