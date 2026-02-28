Ft
Ft
12°C
0°C
Ft
Ft
12°C
0°C
02. 28.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 28.
szombat
Rendkívüli!

Kitört a háború: Izrael és Amerika együtt bombázza Iránt, Teherán és több nagyváros is támadás alatt

Hírek
Vélemények
Hetilap
irán támadás egyesült államok izrael robbanás

Kitört a háború: Izrael és Amerika együtt bombázza Iránt, Teherán és több nagyváros is támadás alatt

2026. február 28. 08:27

Szombat reggelre csapást mért Izrael Iránra, több célpontot is lebombáztak Teheránban és az ország több pontján. A támadásba az Egyesült Államok hadereje is bekapcsolódott.

2026. február 28. 08:27
null

Cikkünk frissül! 

Izrael megelőző csapást mért Iránra – jelentette be szombaton Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter. Az IRNA iráni állami hírügynökség mindeközben robbanásokat jelentett Teheránból. A CNN-nek amerikai hivatalnokok megerősítették, hogy az Egyesült Államok is beszállt a támadásba és célzott bombázásokat hajtanak végre iráni célpontok ellen. A fővárosban és számos iráni városban robbanásokról számoltak be. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Dokumentumok bizonyítják: Brüsszelben arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri meg a választást

Dokumentumok bizonyítják: Brüsszelben arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri meg a választást
Tovább a cikkhezchevron

Izraelben országos szükségállapotot rendeltek el. Miri Regev közlekedési miniszter bejelentette az ország légterének lezárását. Az izraeli polgári védelmi parancsnokság megtiltotta a gyülekezéseket, bezáratta az oktatási intézményeket és a munkahelyeket, a létfontosságú munkahelyek kivételével.

 

 

Lezárták az iráni légteret

Irán lezárta légterét – jelentette szombaton a Taszním iráni hírügynökség, nem sokkal azt követően, hogy Izrael bejelentette, megelőző csapásokat mért a síita államra. Az IRINN iráni hírügynökség úgy tudja, robbanások történtek Teherán keleti és nyugati részén, a támadás egyik célpontja pedig az iráni főváros melletti Mehrabad nemzetközi repülőtér. Iráni sajtóforrások szerint támadás érte Ali Hamenei, az ország vallási és politikai vezetője irodájának környékét is. Az INA iraki hírügynökség azt közölte, hogy az Iránnal szomszédos arab ország szintén lezárta légterét.

Támadás alatt áll jelenleg Teherán mellett Iszfahan, Kom, Karadzs, és Kermánsáh városa is.

Trump is megszólalt

Szombat reggel, a támadások után Donald Trump amerikai elnök egy 8 perces videót tett közzé közösségi oldalán, amelyben megerősítette, hogy csapást mértek Iránra az amerikai emberek védelmében. Mint fogalmazott: meg kell állítani ezt a terrorista szervezetet, amely rátelepedett Iránra és fenyegeti az amerikai embereket, katonákat és bázisokat. Trump elmondása szerint Irán több amerikait is túszként tart fogva. 

Ez a terrorista rezsim sosem birtokolhat nukleáris fegyvereket

– jelentette ki határozottan az elnök, hozzátéve, Iránban évtizedek óta hangoztatják, hogy „halált Amerikára”.

Trump közölte, a céljuk egyértelmű: Irán senkire se jelentsen fenyegetést. Felszólította az iráni hadsereget és fegyveres erőket, hogy tegyék le a fegyvert, vagy halál vár rájuk. Az iráni civileket pedig arra kértek, keressenek menedéket, ne menjenek az utcára, mert a bombák mindenhová hullani fognak. 

„Amerika ismét teljes erejében van és képes csapást mérni. Isten áldja az Amerikai Egyesült Államokat” – tette hozzá. 

 

 

Nyitókép: ATTA KENARE / AFP


 

 

Összesen 61 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ízisz
2026. február 28. 09:00
Z. "majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast 2026. február 28. 08:38 Trump és Netanjahu, a doktorminiszterelnökúr 2 elvtársa és béketábori jó barátja végre elhozta a Vilàgbékét Putyinnal együtt. Lehet tapsikolni. " Válasz erre 👆 Ízisz majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast 2026. február 28. 08:57 Z. Micsida éleslátás a témában... Mindenhol, mindenben, mindenidőben, mindentéren orbáááán!!!🤦‍♀️ Ami a csövön kifér a fizetett hazaáruló sorosista korcs fejednek!!! Előbb nézzél magadba te féreg!!! 💯🖕😊❗
Válasz erre
0
0
szilvarozsa
•••
2026. február 28. 08:58 Szerkesztve
Ha ezután Irán kilő pár tankert a Hormuzi-szorosban és leáll az arab olaj szállítása, az Eu közben kitiltja az orosz olajat, érdemes lesz Európában az öszvértenyésztésbe fektetni. Földterület lesz az állatok szénájának megtermeléséhez, mert a gabonát úgyis a BlackRock ukrajnai földjeiről, a húst, csirkét, egyebeket meg a dél-amerikai birtokairól fogjuk hozatni.
Válasz erre
0
0
mandala-3
2026. február 28. 08:57
Venezuelai olaj után az iráni olajra is rátették a kezüket bónusz a Hormuszi szoros! Na kína ezt hogy oldod meg???
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2026. február 28. 08:55
Tehát Putyin úri ember.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!