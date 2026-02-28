Kitört a háború: Izrael és Amerika együtt bombázza Iránt, Teherán és több nagyváros is támadás alatt

Lezárták az iráni légteret

Irán lezárta légterét – jelentette szombaton a Taszním iráni hírügynökség, nem sokkal azt követően, hogy Izrael bejelentette, megelőző csapásokat mért a síita államra. Az IRINN iráni hírügynökség úgy tudja, robbanások történtek Teherán keleti és nyugati részén, a támadás egyik célpontja pedig az iráni főváros melletti Mehrabad nemzetközi repülőtér. Iráni sajtóforrások szerint támadás érte Ali Hamenei, az ország vallási és politikai vezetője irodájának környékét is. Az INA iraki hírügynökség azt közölte, hogy az Iránnal szomszédos arab ország szintén lezárta légterét.

Támadás alatt áll jelenleg Teherán mellett Iszfahan, Kom, Karadzs, és Kermánsáh városa is.