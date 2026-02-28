Ft
Rendkívüli!

Kitört a háború: Izrael és Amerika együtt bombázza Iránt, Teherán és több nagyváros is támadás alatt

Hírek
Vélemények
Hetilap
volodimir zelenszkij dpk miniszterelnök orbán viktor

Háborúellenes gyűlés Esztergomból: mutatjuk, miről beszélhet Orbán Viktor várva várt beszédében

2026. február 28. 07:33

Ezeket a pontokat minden bizonnyal nem hagyja ki a miniszterelnök.

2026. február 28. 07:33
null

Mint ismert, a mai napon Esztergomban folytatódik ma a digitális polgári körök (DPK) országjárása. A 11 órakor kezdődő háborúellenes gyűlésen színpadra áll Orbán Viktor miniszterelnök is. De részt vesz a DPK nagykövete, Rákay Philip, valamint művészek, közéleti szereplők is. Az eseményt a Mandiner Youtube-csatornáján élőben követhetik.

Miről beszélhet Orbán Viktor?

A miniszterelnök várhatóan kiemelten foglalkozik, majd a Barátság kőolajvezeték ügyével. Ahogyan arról beszámoltunk, a miniszterelnök pénteken bejelentette, hogy magyar–szlovák vizsgálóbizottságot állítanak fel a Barátság kőolajvezeték állapotának tisztázására. 

Továbbá felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy a magyar és szlovák ellenőröket engedje be, a Barátság kőolajvezetéket pedig indítsa újra.

Az utóbbi időszakban a DPK rendezvények egyértelműen a választásra való felkészülés jegyében teltek, azonban várható, hogy az esztergomi rendezvényen ez hangsúlyosabban is meg fog jelenni. Így várhatóan Orbán Viktor a felszólalásában részletesen beszél a választás tétjéről is. Továbbá jellemző, hogy a miniszterelnök részletesen foglalkozik az adott térségben megvalósuló fejlesztésekkel is.

Nyitókép forrása: Fischer Zoltán/MTI

 

gullwing
2026. február 28. 08:48
Itt vinnyognak a tiszaszarok az ukrán fonton meg hiány van emberekből. MIKOR takarodtok el az országukból tetves hazaáruló férgek?
Válasz erre
3
1
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. február 28. 08:45
A Háborúellenes gyűlésen biztosan beszél majd Iránról, Trumpról, Netanjahuról, Putyinról, mint a világban jelenleg dúló háborúk kirobbantóiról. Vagy ha nem hát Belgiumról, Magyar Péterről és az ukránokról. 🤡
Válasz erre
1
1
Ekrü123
•••
2026. február 28. 08:17 Szerkesztve
kalmanok 2026. február 28. 08:04 "Izrael megelőző támadást indított Irán ellen"- Na, most lesz csak szarban az EU-nak nevezett kóceráj...Ha a Közel-Keleten Trump segedelmével kitör a háború, akkor lőttek az arab kőolajnak...Eljön majd lassan az idő, amikor Brüsszel Orbánnak fog könyörögni az orosz olajért. XDDDD
Válasz erre
2
0
Ekrü123
2026. február 28. 08:13
belbuda 2026. február 28. 07:44 "Az állampárti vándorcirkusz Esztergomban…😉nagyon komoly…"- Hát komolyabb lesz mint DrogPetya lakossági fóruma 20 emberrel....
Válasz erre
3
0
