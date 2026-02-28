Háborúellenes gyűlés Esztergomból: mutatjuk, miről beszélhet Orbán Viktor várva várt beszédében

Esztergomi Háborúellenes Gyűlés – szombaton élő közvetítés a Mandineren
Élő műsorfolyammal jelentkezik szombaton a Mandiner! Kövesse nálunk a miniszterelnök beszédét!
Ezeket a pontokat minden bizonnyal nem hagyja ki a miniszterelnök.
Mint ismert, a mai napon Esztergomban folytatódik ma a digitális polgári körök (DPK) országjárása. A 11 órakor kezdődő háborúellenes gyűlésen színpadra áll Orbán Viktor miniszterelnök is. De részt vesz a DPK nagykövete, Rákay Philip, valamint művészek, közéleti szereplők is. Az eseményt a Mandiner Youtube-csatornáján élőben követhetik.
A miniszterelnök várhatóan kiemelten foglalkozik, majd a Barátság kőolajvezeték ügyével. Ahogyan arról beszámoltunk, a miniszterelnök pénteken bejelentette, hogy magyar–szlovák vizsgálóbizottságot állítanak fel a Barátság kőolajvezeték állapotának tisztázására.
Orbán Viktor felszólította Zelenszkij elnököt, hogy a vizsgálóbizottságot engedje be és biztosítsa a munkájához szükséges feltételeket.
Továbbá felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy a magyar és szlovák ellenőröket engedje be, a Barátság kőolajvezetéket pedig indítsa újra.
Az utóbbi időszakban a DPK rendezvények egyértelműen a választásra való felkészülés jegyében teltek, azonban várható, hogy az esztergomi rendezvényen ez hangsúlyosabban is meg fog jelenni. Így várhatóan Orbán Viktor a felszólalásában részletesen beszél a választás tétjéről is. Továbbá jellemző, hogy a miniszterelnök részletesen foglalkozik az adott térségben megvalósuló fejlesztésekkel is.
