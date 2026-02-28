Ft
Ft
12°C
0°C
Ft
Ft
12°C
0°C
02. 28.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 28.
szombat
Rendkívüli!

Kitört a háború, egekbe szökhet az olaj ára: Izrael és Amerika együtt bombázza Iránt

Hírek
Vélemények
Hetilap
ETO FC schön szabolcs válogatott

Angliában is figyelik a Fradi egyeduralmát veszélyeztető győri szélsőt, aki a magyar válogatottba vágyik

2026. február 28. 09:06

Gólt lőtt a Kisvárdának, duplázott a Paks ellen, csapatával, az ETO FC-vel vezeti az NB I-es labdarúgó-bajnokságot. A Bolton Wandererstől kölcsönben Győrben szereplő Schön Szabolcs a Mandinernek nyilatkozott az idei menetelésről.

2026. február 28. 09:06
null
Nagy-Pál Tamás

Három gólt rúgott az elmúlt két meccsén, mindkét alkalommal bekerült a forduló válogatottjába, az ETO vezeti a tabellát – kijelenthető, hogy most minden klappol?
Igen, tényleg boldog vagyok. A magánéletemben is minden rendben van, a csapatnak is nagyon jól megy, ennél sokkal több nem nagyon kell – válaszolta Schön Szabolcs a Mandinernek.

Ezt is ajánljuk a témában

Minek tulajdonítja, hogy így elkapta a fonalat?
Jól jött ki a lépés, de persze az edzéseken beleteszem a munkát, aminek beérett a gyümölcse, pozitívan tudok kijönni ezekből a szituációkból. Úgy érzem, meccsről meccsre egyre jobban megy a játék.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak

Brüsszelben már készítik a kínzóeszközöket Magyarország ellen: ez lesz az első három lépése az Európai Bizottságnak
Tovább a cikkhezchevron

Igen sokoldalú lett, hiszen Borbély Balázs játszatta már 

  • a védelem mindkét szélén, illetve 
  • szélsőként is kipróbálta már. 

Hol érzi komfortosabban magát?
Egyértelműen a bal oldalon, de az igazából mindegy, hogy elöl vagy hátul. Az a fontos, hogy ott játsszak, ahol a csapatnak szüksége van rám. Ha ez éppen a jobb oldal, akkor ott teszek meg mindent a sikerért.

Mindenkit lenyűgöz az rövid passzos kreatív futball, amit az ETO képvisel, nem mellesleg igen eredményesen. Tetszik ez a stílus?
Nagyon! Igazából azért is választottam a győrieket nyáron, mert tudtam, hogy ebben a stílusban játszanak. Persze azt is láttam, milyen játékosok alkotják a keretet, mennyire összhangban vannak egymással, és hogy mindenki odateszi magát az edzéseken. Látszott, hogy ebből csak pozitív dolog sülhet ki.

Milyen Borbély Balázzsal együtt dolgozni?
Nagyon pozitív személyiség, aki jól tudja motiválni a csapatot. Az eredményei pedig önmagukért beszélnek: 

nagyon jó edző, de emellett magánéleti kérdésekről is lehet vele bármikor beszélgetni. Mindenre, mindenkire odafigyel.

A Debrecen elleni bajnokin összekapott egymással a két szakmai stáb, Borbély is eltiltották két mérkőzésre az eset után. Mennyire hiányzott a kispadról az azt követő két találkozón?
Természetesen hiányzott, de vannak olyan szakemberek a stábban, akik át tudják venni a helyét. Szerintem jól megoldottuk a feladatot, hiszen az egyik meccs döntetlen lett, a másikon viszont nyertünk.

A Ferencváros elleni győzelmük után a mester azt nyilatkozta, hogy vannak pillanatok a mérkőzéseken, amikor már azt érzi, a játékosai edző nélkül is képesek lennének játszani. Egyetért vele?
Szerintem igen, ennyi közös munka után már automatikusan is működnek a dolgok. Nagyon sokat gyakoroljuk az edzéseken a különböző elemeket, amiket a meccseken szeretnénk megvalósítani.

Tíz forduló óta veretlenek az NB I-ben, éppen ennyi van még hátra a mostani évadból. Tudom, hogy mindig a következő feladat jár a fejükben, de azért az tudatosult a játékosokban, hogy most már vitathatatlanul az aranyéremért küzdenek?
Egyáltalán nem foglalkozunk vele, meccsről meccsre haladunk. Szeretnénk minden találkozón jó eredményt elérni, aztán majd alakul valahogy. Ha ugyanígy folytatjuk, és beletesszük a munkát, nagyon szép lehet a vége.

Ráadásul a kupában is negyeddöntősök már. Ha jól láttam, felnőtt pályafutása alatt soha nem nyert még egyik csapatával sem aranyérmet.
NB II-es bajnok voltam már, de valóban igaz: élvonalbeli csapattal még nem nyertem érmet soha.

Nagyon bánná, ha ez idén is így maradna?
Nézze, arról már szerintem beszélhetünk, hogy 

a bajnokságban az első három hely valamelyikét mindenképp szeretnénk elcsípni, ez nem vitás. Van még tíz meccsünk, nagyon oda kell figyelnünk mindegyikre, és akkor nagyon jó dolgok sülhetnek ki belőle – mindkét sorozatban.

Április 18-án rendezik a jelenlegi kiírásban az utolsó ETO–Fradit. Az lesz a bajnoki döntő?
Messze van az még, addig hat mérkőzést játsszunk, vagyis nagyon sok pontot lehet szerezni – és persze veszíteni is. Ezért sem szabad előre néznünk annyira, csak a következő meccsre kell koncentrálni, nehogy elvigye a fejünket.

Legutóbb simán nyertek 3–0-ra az Újpest vendégeként, de azért ez már nem ugyanaz a csapat. Mit vár a szombati összecsapástól?
Én is így gondolom. Új sportigazgató és vezetőedző is érkezett hozzájuk, nagyon jól összerakták őket, meccsről meccsre jobbak, de azért bizakodó vagyok.

Schön Szabolcs a válogatottba vágyik

Négy gól és három gólpassz van a neve mellett a hazatérése óta. Ez már válogatott forma?
Ezt nem nekem kell eldöntenem. 

Ami biztos, hogy én nagyon örülnék a válogatott meghívónak, többek között ezért is teszem oda magam minden meccsen, miközben élvezem a játékot is.

Meglátjuk, hogy mi lesz majd.

Lassan másfél éve, hogy legutóbb pályára lépett címeres mezben. Hiányzik?
Persze, hogy hiányzik! Nagyon nagy megtiszteltetés nemcsak pályára lépni a nemzeti csapatban, de már ott lenni a keretben is. Mindig jól érzem magam a válogatottban, nagyon jó ott a közösség.

SCHÖN Szabolcs
Schön Szabolcs a Kisvárda ellen a meccs legjobbja volt / Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Az angol harmadosztályban szereplő Boltontól érkezett kölcsönbe Győrbe. Figyelik a teljesítményét Angliában?
Persze, szoktam is beszélni a sportigazgatóval, két-három hetente üzenetet váltunk. Úgy érzem, tetszik neki a teljesítményem. 

A Kisvárda elleni meccs után is írt, hogy gratulál, nézte a találkozót, nagyon jól játszottam.

Ön is követi őket? Jelenleg harcban vannak a rájátszást érő helyekért.
Igen, néhány meccsükbe belenéztem, nagyon jól játszanak. Nem mondom, hogy reális cél a feljutás, de ha a rájátszást érő helyeken maradnak, akkor bármi megtörténhet.

Mennyire bánná, ha bajnok lenne az ETO-val és indulhatna a Bajnokok Ligája selejtezőjében, de már nem vehetne részt rajta, mert vissza kellene mennie a Boltonhoz?
Ez a jövő zenéje, fogalmam sincs, mi lesz velem a nyáron. Tényleg csak arra koncentrálok, hogy a Győrrel minél jobb helyezést tudjunk elérni a bajnokságban és a kupában – most ez a legfőbb vágyam.

 

***

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Majdmegmondom
2026. február 28. 10:27
Hiába minden erőlködés a kötelező fradicikkekről, a kutyát sem érdekli...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!