Angliában is figyelik a Fradi egyeduralmát veszélyeztető győri szélsőt, aki a magyar válogatottba vágyik

Igen sokoldalú lett, hiszen Borbély Balázs játszatta már

a védelem mindkét szélén, illetve

szélsőként is kipróbálta már.

Hol érzi komfortosabban magát?

Egyértelműen a bal oldalon, de az igazából mindegy, hogy elöl vagy hátul. Az a fontos, hogy ott játsszak, ahol a csapatnak szüksége van rám. Ha ez éppen a jobb oldal, akkor ott teszek meg mindent a sikerért.

Mindenkit lenyűgöz az rövid passzos kreatív futball, amit az ETO képvisel, nem mellesleg igen eredményesen. Tetszik ez a stílus?

Nagyon! Igazából azért is választottam a győrieket nyáron, mert tudtam, hogy ebben a stílusban játszanak. Persze azt is láttam, milyen játékosok alkotják a keretet, mennyire összhangban vannak egymással, és hogy mindenki odateszi magát az edzéseken. Látszott, hogy ebből csak pozitív dolog sülhet ki.