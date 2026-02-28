Angliában is figyelik a Fradi egyeduralmát veszélyeztető győri szélsőt, aki a magyar válogatottba vágyik

Bognár Györgyék nem tettek szívességet a Ferencvárosnak – már 6 pont az ETO előnye
Hétgólos meccset nyertek meg a győriek Pakson.
Gólt lőtt a Kisvárdának, duplázott a Paks ellen, csapatával, az ETO FC-vel vezeti az NB I-es labdarúgó-bajnokságot. A Bolton Wandererstől kölcsönben Győrben szereplő Schön Szabolcs a Mandinernek nyilatkozott az idei menetelésről.
Három gólt rúgott az elmúlt két meccsén, mindkét alkalommal bekerült a forduló válogatottjába, az ETO vezeti a tabellát – kijelenthető, hogy most minden klappol?
Igen, tényleg boldog vagyok. A magánéletemben is minden rendben van, a csapatnak is nagyon jól megy, ennél sokkal több nem nagyon kell – válaszolta Schön Szabolcs a Mandinernek.
Minek tulajdonítja, hogy így elkapta a fonalat?
Jól jött ki a lépés, de persze az edzéseken beleteszem a munkát, aminek beérett a gyümölcse, pozitívan tudok kijönni ezekből a szituációkból. Úgy érzem, meccsről meccsre egyre jobban megy a játék.
Igen sokoldalú lett, hiszen Borbély Balázs játszatta már
Hol érzi komfortosabban magát?
Egyértelműen a bal oldalon, de az igazából mindegy, hogy elöl vagy hátul. Az a fontos, hogy ott játsszak, ahol a csapatnak szüksége van rám. Ha ez éppen a jobb oldal, akkor ott teszek meg mindent a sikerért.
Mindenkit lenyűgöz az rövid passzos kreatív futball, amit az ETO képvisel, nem mellesleg igen eredményesen. Tetszik ez a stílus?
Nagyon! Igazából azért is választottam a győrieket nyáron, mert tudtam, hogy ebben a stílusban játszanak. Persze azt is láttam, milyen játékosok alkotják a keretet, mennyire összhangban vannak egymással, és hogy mindenki odateszi magát az edzéseken. Látszott, hogy ebből csak pozitív dolog sülhet ki.
Milyen Borbély Balázzsal együtt dolgozni?
Nagyon pozitív személyiség, aki jól tudja motiválni a csapatot. Az eredményei pedig önmagukért beszélnek:
nagyon jó edző, de emellett magánéleti kérdésekről is lehet vele bármikor beszélgetni. Mindenre, mindenkire odafigyel.
A Debrecen elleni bajnokin összekapott egymással a két szakmai stáb, Borbély is eltiltották két mérkőzésre az eset után. Mennyire hiányzott a kispadról az azt követő két találkozón?
Természetesen hiányzott, de vannak olyan szakemberek a stábban, akik át tudják venni a helyét. Szerintem jól megoldottuk a feladatot, hiszen az egyik meccs döntetlen lett, a másikon viszont nyertünk.
A Ferencváros elleni győzelmük után a mester azt nyilatkozta, hogy vannak pillanatok a mérkőzéseken, amikor már azt érzi, a játékosai edző nélkül is képesek lennének játszani. Egyetért vele?
Szerintem igen, ennyi közös munka után már automatikusan is működnek a dolgok. Nagyon sokat gyakoroljuk az edzéseken a különböző elemeket, amiket a meccseken szeretnénk megvalósítani.
Tíz forduló óta veretlenek az NB I-ben, éppen ennyi van még hátra a mostani évadból. Tudom, hogy mindig a következő feladat jár a fejükben, de azért az tudatosult a játékosokban, hogy most már vitathatatlanul az aranyéremért küzdenek?
Egyáltalán nem foglalkozunk vele, meccsről meccsre haladunk. Szeretnénk minden találkozón jó eredményt elérni, aztán majd alakul valahogy. Ha ugyanígy folytatjuk, és beletesszük a munkát, nagyon szép lehet a vége.
Ráadásul a kupában is negyeddöntősök már. Ha jól láttam, felnőtt pályafutása alatt soha nem nyert még egyik csapatával sem aranyérmet.
NB II-es bajnok voltam már, de valóban igaz: élvonalbeli csapattal még nem nyertem érmet soha.
Nagyon bánná, ha ez idén is így maradna?
Nézze, arról már szerintem beszélhetünk, hogy
a bajnokságban az első három hely valamelyikét mindenképp szeretnénk elcsípni, ez nem vitás. Van még tíz meccsünk, nagyon oda kell figyelnünk mindegyikre, és akkor nagyon jó dolgok sülhetnek ki belőle – mindkét sorozatban.
Április 18-án rendezik a jelenlegi kiírásban az utolsó ETO–Fradit. Az lesz a bajnoki döntő?
Messze van az még, addig hat mérkőzést játsszunk, vagyis nagyon sok pontot lehet szerezni – és persze veszíteni is. Ezért sem szabad előre néznünk annyira, csak a következő meccsre kell koncentrálni, nehogy elvigye a fejünket.
Legutóbb simán nyertek 3–0-ra az Újpest vendégeként, de azért ez már nem ugyanaz a csapat. Mit vár a szombati összecsapástól?
Én is így gondolom. Új sportigazgató és vezetőedző is érkezett hozzájuk, nagyon jól összerakták őket, meccsről meccsre jobbak, de azért bizakodó vagyok.
Négy gól és három gólpassz van a neve mellett a hazatérése óta. Ez már válogatott forma?
Ezt nem nekem kell eldöntenem.
Ami biztos, hogy én nagyon örülnék a válogatott meghívónak, többek között ezért is teszem oda magam minden meccsen, miközben élvezem a játékot is.
Meglátjuk, hogy mi lesz majd.
Lassan másfél éve, hogy legutóbb pályára lépett címeres mezben. Hiányzik?
Persze, hogy hiányzik! Nagyon nagy megtiszteltetés nemcsak pályára lépni a nemzeti csapatban, de már ott lenni a keretben is. Mindig jól érzem magam a válogatottban, nagyon jó ott a közösség.
Az angol harmadosztályban szereplő Boltontól érkezett kölcsönbe Győrbe. Figyelik a teljesítményét Angliában?
Persze, szoktam is beszélni a sportigazgatóval, két-három hetente üzenetet váltunk. Úgy érzem, tetszik neki a teljesítményem.
A Kisvárda elleni meccs után is írt, hogy gratulál, nézte a találkozót, nagyon jól játszottam.
Ön is követi őket? Jelenleg harcban vannak a rájátszást érő helyekért.
Igen, néhány meccsükbe belenéztem, nagyon jól játszanak. Nem mondom, hogy reális cél a feljutás, de ha a rájátszást érő helyeken maradnak, akkor bármi megtörténhet.
Mennyire bánná, ha bajnok lenne az ETO-val és indulhatna a Bajnokok Ligája selejtezőjében, de már nem vehetne részt rajta, mert vissza kellene mennie a Boltonhoz?
Ez a jövő zenéje, fogalmam sincs, mi lesz velem a nyáron. Tényleg csak arra koncentrálok, hogy a Győrrel minél jobb helyezést tudjunk elérni a bajnokságban és a kupában – most ez a legfőbb vágyam.
***
Nyitókép: MTI/Purger Tamás