Paks eto Bognár György

Bognár Györgyék nem tettek szívességet a Ferencvárosnak – már 6 pont az ETO előnye

2026. február 22. 20:16

Hétgólos meccsen arattak győzelmet a győriek Bognár György csapatának otthonában, így 6 pontra növelték előnyüket a Ferencváros előtt. Paks–ETO: ez történt a rangadón.

null

A tabellán elfoglalt helyezés alapján egyértelműen a Paks–ETO volt az NB I 23. fordulójának rangadója, hiszen az éllovas győriek látogattak a 4. helyen álló Pakshoz. Ráadásul ez a két csapat szerezte a legtöbb gólt a bajnokságban ebben az évadban.

Borbély Balázs csapata a 20. percben jutott el először a hazai kapuig, rögtön meg is szerezte a vezetést: Daniel Stefulj beadása után a védők nem tudtak felszabadítani, a lecsorgó labdára Schön Szabolcs ért oda a leggyorsabban, és a hosszú sarokba lőtte a játékszert, 0–1.

Öt perccel később jobb oldali beadás érkezett Bognár György csapatának kapuja elé, Vitális Milán mellre vette, befordult, és belőtte 11 méterről senkitől sem zavartatva, 0–2.

A 33. percben már három volt a listavezető előnye: egy beadás után megint nem tudtak a védők tisztázni, a kipattanóra megint Schön érkezett, és ismét a hosszúba lőtt, 0–3. 

Persze jól tudjuk, hogy a paksiak ellen még háromgólos előnyben sem lehet biztosra menni, és valóban, még a szünet előtt jött a szépítés.

Szabó János fejelte középre a labdát, két győri védő is elcsúszott, Tóth Barna így közelről a kapuba lőhetett, 1–3.

Paks–ETO: a szünet után is potyogtak a gólok

A 73. percben úgy tűnt, eldöntötte a mérkőzést az ETO: egy szöglet után Stefulj sarokkal továbbította a labdát Csinger Márknak, aki belőtte pályafutása első NB I-es gólját, 1–4.

De mégsem dőlt el!

Paks–ETO
Paks–ETO: a végéig nem adták fel a paksiak. Fotó: paksifc.hu

A 78. percben Balogh Balázs gyönyörűen tekerte a szabadrúgást 19 méterről a kapu bal oldalába, 2–4.

Újabb 5 perc elteltével a meccs egyik legjobbja, Stefulj rúgta meg Lenzsér Bencét a 16-oson belül, a megítélt büntetőt pedig Ádám Martin kapu jobb oldalába lőtte, 3–4.

A nyolcadik gól viszont már nem volt benne a meccsben, így Bognár György csapata nem tett szívességet a Ferencvárosnak, az ETO győzelmével hatpontosra növelte előnyét a tabella élén. Az FTC ugyanakkor még egy meccsel kevesebbet játszott, hiszen az MTK elleni örökrangadót hétfő este rendezik.

NB I, 23. forduló
Paksi FC–ETO FC 3–4 (1–3)
Gól: Tóth B. (43.), Balogh B. (78.), Ádám M. (83. – büntető) ill., Schön (20., 33.), Vitális (25.), Csinger (73.)

Nyitókép: ETO FC

