Bognár Györgyék nem tettek szívességet a Ferencvárosnak – már 6 pont az ETO előnye

A 33. percben már három volt a listavezető előnye: egy beadás után megint nem tudtak a védők tisztázni, a kipattanóra megint Schön érkezett, és ismét a hosszúba lőtt, 0–3.

Persze jól tudjuk, hogy a paksiak ellen még háromgólos előnyben sem lehet biztosra menni, és valóban, még a szünet előtt jött a szépítés.

Szabó János fejelte középre a labdát, két győri védő is elcsúszott, Tóth Barna így közelről a kapuba lőhetett, 1–3.

Paks–ETO: a szünet után is potyogtak a gólok