03. 15.
vasárnap
március 15. Békemenet Orbán Viktor

Minden idők legnagyobb Békemenete: teljesen megtelt a Kossuth tér és az Alkotmány utca – percről percre a Mandineren

2026. március 15. 10:48

Elképesztő létszámú résztvevő: nemzeti ünnepünkön, március 15-én kerül sor Magyarország legnagyobb civil megmozdulására, a Békemenetre.

A március 15-i Békemenet célja a méltó emlékezés az 1848-as hősökre, és a kiállás a béke, a biztonság és a magyar nemzeti érdek mellett. Talán soha nem volt még ennyire fontos Békemenet, mint a mostani, hiszen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijevi rezsimje, a Magyar Péter vezette Tisza Párt és az európai háborúpárti politikusok olajblokád alá vonták Magyarországot. Válságot és hiányt akarnak előidézni, hogy megbuktassák Orbán Viktort, illetőleg Magyar Pétert ültessék a helyére. A cél, hogy Magyarország is csatlakozzon a háborúpárti fősodorhoz: támogassa Ukrajnát pénzzel, emberrel és fegyverrel, segítse az ukrán EU-csatlakozást, és szakítson az olcsó orosz energiával.

Élő közvetítésünkben percről percre követjük a fővárosi eseményeket!

Folyamatosan frissülő galériánk IDE kattintva érhető el!

Fotó: Földházi Árpád/Mandiner

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Frissítés Frissítés
14:00
Lázár János: Mi vagyunk többen!

Az építési és közlekedési miniszter kiemelte, minden többség annyit ér, amennyit a választáson megmutat magából.

13:53
Fico kiáll Orbán mellett

Robert Fico szlovák miniszterelnök nyíltan kiállt Orbán Viktor mellett, miután az ukrán vezetés részéről fenyegetések érték a magyar kormányfőt.

13:52
Még véget sem ért a Békemenet, de máris coming outolt a HVG

Bejelentkezett a HVG fotóriportere.

13:50
Szijjártó Péter: Nem hagyjuk, hogy éket verjenek közénk!

A külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott, a márciusi ifjak hőstettei után a magyarok üzenete ismét egyértelmű: legyen béke és legyen szabadság!

13:46
Lehengerlő előadások

A Himnusz után Petőfi Sándor Csatadalával, majd a Nemzeti dallal indult az ünnepi megemlékezés – Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Pápai Joci, Széki Attila és Takáts Tamás elképesztő energiával lépett színpadra.

13:34
Fradisták a Békemeneten: a Braga elleni meccs hőse is a helyszínen

A Ferencváros játékosai mellett a klub egy korábbi ikonikus tagja is a menettel tart.

13:33
Elkezdődött az ünnepi műsor

A Kossuth téren Rákay Philip köszönti a megjelenteket.

13:31
Az Alkotmány utca is tele

Nem véletlen, hogy ezt tartják minden idők legnagyobb Békemenetének.

13:05
Még a Partizán sem tudja letagadni, hogy milyen sokan vannak a Békemeneten (FOTÓ)

Végeláthatatlan tömeg vonul Budapesten, ahogy ez a Partizán műsorában is látszódik.

13:04
Befutott a Békemenet eleje a Kossuth térre

Szépen lassan megtelik a nemzet főtere.

12:54
Látványos kiállás a béke mellett

Minden vármegye képviselteti magát az eddigi legnagyobb Békemeneten: a résztvevők településeik nevével ellátott táblákat tartanak a magasba, az ország számtalan pontjáról rengeteg ember érkezett, hogy kiálljon a béke mellett.

12:43
Már a Nyugati téren a menet eleje

Egészen döbbenetes látvány, mekkora tömeg hömpölyög: a Békemenet eleje már a Nyugati térnél közelít a Kossuth térhez.

12:21
Nem látni a tömeg végét

A hömpölygő tömeg eleje már a pesti oldalon menetel, de a vége még el sem indult a budai oldalról.

12:08
Sok a híresség minden idők legfontosabb Békemenetén

Mutatjuk, kik vesznek részt a nemzeti-ünnepi megmozduláson.

11:58
Megtelt a Margit híd

Elképesztő embertömeg hömpölyög a Békemeneten, megtelt a Margit híd: Nem leszünk ukrán gyarmat olvasható a résztvevők által tartott hatalmas feliraton.

11:53
„Legyünk bátrak és bölcsek!” – Magyarország legnépszerűbb roma énekese állt ki a kormány mellett, és követőit is szavazásra hívta

Kis Grofó úgy véli, a legfontosabb érték a család, a béke és a biztonság.

11:46
A béke üzenete

A Fidesz alelnöke, Kósa Lajos a debreceniek között nyilatkozott a Mandinernek:

„Ha valamikor aktuális a béke üzenete, az most van. A miniszterelnököt és Magyarországot fenyegetik, ki kell állnunk a nemzeti érdek mellett.”

 

11:33
Fellélegezhet Orbán Viktor: megérkeztek a legnagyobb szövetségeseink, esélye sincs Magyar Péternek (VIDEÓ)

A lengyelek már Budapesten vannak.

11:31
Összekeverte a szezont a fazonnal Sándor Fegyir: lyukas magyar zászlóval ünnepli meg március 15-ét (FOTÓ)

A kép mellé Ukrajna magyarországi nagykövete a Nemzeti dal kezdő sorait írta.

11:29
Nem köntörfalazott a népszerű énekes: Orbán Viktor a világ legjobb politikusa (VIDEÓ)

Az énekes nemcsak karrierje kezdetének fájó emlékeit idézte fel egy műsorban, hanem arról is vallott, szerinte milyen vezetőre van szüksége ma Magyarországnak.

11:28
Kedves tiszás állampolgár, olvasgasson 12 pontot – hátha megérti, mi is ez a sok ember a Békemeneten!

Ki őrzi hívebben 1848 szellemét: az-e, aki az ukránokkal tetetne itt rendet, vagy aki ragaszkodik a szuverenitáshoz? Francesca Rivafinoli írása.

10:54
Frissülő képgaléria

Folyamatosan frissülő galériánk IDE kattintva érhető el!

Összesen 60 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sacap
2026. március 15. 13:01
2026.04.12.FIDESZ KÉTHARMAD!
alphaville
2026. március 15. 12:57
Ugyan, ez nem sok, a tiszás meneten tízszer ennyien vannak már most. XD
Northyork
2026. március 15. 12:51
Hajrá MAGYAROk, hajrá MAGYARORSZÁG ! Nyomjátok skacok !
zsidogeci3
2026. március 15. 12:43
Most legyetek nagyon sokan ellenzéki köcsögök: ti, a töpörödött töPPség !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!